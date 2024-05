El poder del ‘merchandising’ en la identidad de marca: historias de éxito

En un mundo saturado de mensajes publicitarios y competencia feroz, el merchandising para empresas se ha convertido en una herramienta poderosa para construir y consolidar la identidad de marca. A través de productos cuidadosamente seleccionados y estrategias innovadoras, las empresas pueden crear una impresión duradera en sus clientes, influir en la percepción de su marca y fomentar la lealtad a largo plazo.



Los regalos corporativos son una herramienta esencial en la estrategia de marketing de cualquier empresa y consiste en la utilización de productos promocionales para reforzar la presencia de una marca y fomentar su conexión con el consumidor. Estos productos, que pueden ser tan variados como bolígrafos, camisetas, tazas, o tecnología avanzada, actúan como vehículos de la identidad corporativa y ayudan a mantener la marca en la mente de los clientes.

Los tipos de merchandising se pueden clasificar principalmente en dos categorías: promocional y de punto de venta. El merchandising promocional incluye artículos que se regalan en eventos, ferias o a través de promociones, destinados a generar recuerdo y lealtad de marca. Por otro lado, el merchandising de punto de venta se refiere a las estrategias y materiales usados en los lugares de venta para impulsar la compra de productos, como pueden ser los displays, carteles y envases especiales. Ambas formas son fundamentales para aumentar la visibilidad de la marca y mejorar la experiencia de compra del consumidor.

La función del merchandising en la identidad de marca

La identidad de marca no se forma solo a través de logotipos o eslóganes; se construye mediante experiencias y recuerdos consistentes que el merchandising puede facilitar de manera efectiva. Cuando una empresa decide implementar merchandising, no solo está distribuyendo productos gratuitos, sino que está haciendo una declaración de sus valores, su estética y su compromiso hacia sus clientes. Este enfoque ayuda a las empresas a establecer una conexión emocional, haciendo que su marca sea parte de la vida cotidiana de las personas.

Los productos promocionales efectivos no solo reflejan la identidad de la empresa, sino que también la amplifica. Por ejemplo, una compañía que valora la sostenibilidad puede optar por productos ecológicos, reforzando su compromiso con el medio ambiente cada vez que un cliente utiliza uno de sus productos promocionales. Esto no solo fortalece la identidad de la marca sino que también promueve una imagen coherente ante el público.

Casos de estudio: éxitos del merchandising en la práctica

1. IKEA: La empresa es un ejemplo destacado de cómo el merchandising puede ser utilizado para fortalecer la identidad de una marca alineada con la sostenibilidad y el diseño accesible. La compañía sueca ofrece una gama de productos promocionales que reflejan su compromiso con la producción sostenible y el diseño innovador. Artículos como bolsas reutilizables, utensilios de cocina ecológicos y soluciones de almacenamiento compactas no solo son prácticos para el día a día sino que también promueven la visión de IKEA de hacer la vida diaria mejor para muchos. Estos productos ayudan a IKEA a reforzar su imagen como líder en diseño democrático y sostenibilidad, y sirven como recordatorios físicos de la marca en los hogares de los consumidores alrededor del mundo.

2. Google: Google es otro ejemplo de cómo el merchandising puede ser utilizado para fortalecer la identidad de una marca. A través de productos como Google Home Mini o Chromecast, que se ofrecen en eventos promocionales o como parte de ofertas especiales, Google no solo facilita la vida de sus usuarios sino que también los sumerge más profundamente en su ecosistema de productos. Cada artículo promocional refuerza la percepción de Google como líder en innovación tecnológica.

3. Coca-Cola: Coca-Cola ha llevado el merchandising para empresas a un nivel completamente nuevo con su campaña "Share a Coke", donde las botellas de Coca-Cola venían etiquetadas con nombres populares. Esta estrategia no solo incentivó la compra y el coleccionismo, sino que también creó una conexión personal con los consumidores. Al personalizar el merchandising, Coca-Cola reforzó su imagen como una marca cercana y familiar.

Impacto medible del merchandising en la fidelización de clientes

El impacto de los productos promocionales en la identidad de marca es medible no solo en términos de reconocimiento de marca sino también en la fidelización de clientes. Según estudios recientes, los consumidores que reciben productos promocionales tienen una probabilidad significativamente mayor de comprar productos o servicios de esa marca en el futuro. Además, el merchandising genera recuerdo de marca: los consumidores tienden a recordar una marca por mucho más tiempo si tienen un producto promocional de ella.

El éxito de las estrategias de merchandising se ve también en la forma en que las empresas miden el retorno de inversión (ROI) de estas campañas. En muchos casos, el ROI de los productos promocionales supera al de otros tipos de publicidad tradicional, principalmente porque el merchandising tiene la capacidad de impactar en el comportamiento del consumidor de una manera más directa y duradera.

Una eficaz estrategia de marketing

El merchandising para empresas no es solo un regalo corporativo; es una herramienta estratégica clave en la construcción de la identidad de marca y la lealtad del cliente. A través de casos de éxito y estrategias bien implementadas, el merchandising demuestra su capacidad para no solo aumentar la visibilidad de la marca, sino también para fortalecer la conexión emocional con los consumidores. En el entorno competitivo de hoy, donde cada punto de contacto con el cliente cuenta, el merchandising se revela como un componente esencial para cualquier estrategia de marca que aspire a tener un impacto significativo y duradero.