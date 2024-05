Entrevista a Moisés Arnáiz Santos

Aprovechando su venida a Madrid con el objeto de recibir su correspondiente galardón en la gala de los “Premios Atrevidos” 2024, tuvo a bien este músico de dilatada trayectoria respondernos a unas cuantas preguntas haciendo gala de una gran amabilidad en todo momento.

Comenzaría este artista en 1974 a recibir sus primeras clases de Música en la Escuela de Artes y oficios de Avilés para, un año después, pasar a formar parte de la Coral Polifónica de Avilés hasta 1980 (durante este año visitaría a Milchberg en su casa de París, habiendo tenido lugar, ya en 1979, su primera incursión profesional con el grupo Chakra.

En 1983 inició su actividad como compositor y también como profesor. En 1985 dará sus primeros conciertos como guitarrista clásico.

Un importante hito en su trayectoria tuvo lugar en 1996, al comenzar sus colaboraciones con Jerónimo Granda.

En 1999 bajo la dirección de Milchberg participó en la grabación del disco “Los Incas En Concert” (https://www.discogs.com/es/release/11286647-Los-Incas-En-Concert), y desde dicho año hasta 2001 grabará más de ochenta obras de los vihuelistas españoles del siglo XVI.

En 2003 ganará la plaza de funcionario del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Entre 2008 y 2019 impartirá clases en el Conservatorio de Oviedo, trasladándose en 2019 al de Jerez de la Frontera, donde en la actualidad ejerce la actividad docente.



-Hace poco recibiste un galardón en la III Edición de los “Premios Atrevidos” al Mérito Musical. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento a tu trayectoria? -En principio, una sorpresa y sobre todo una alegría. Nunca me había pasado nada semejante. Me ha hecho revisar mis movimientos escarbando en las cosas que he vivido y que no siempre están presentes. Me ha ayudado a contemplar mis vivencias; a exponerlas ordenadas cronológicamente. Cosa que no se suele hacer y que puede ser muy conveniente. No sé hasta qué punto mi trayectoria pueda interesarle a alguien, pero he de confesar que, para mí, ha resultado muy interesarte. Agradecido pues, enormemente, al IES Sapere Aude por haberme concedido este galardón.

-¿Cuándo y cómo comenzó tu afición a la música? - No lo sé con certeza. De pequeño siempre estaba cantando. Todos los que iban por casa de mía abuela, parientes y amigos, todos cantaban. Empezaban con una canción, siempre cosas populares; cuando esta acababa, todos arrancaban con la misma nueva canción como si se hubieran puesto de acuerdo. De esta manera, enlazaban muchas más, y, entre cantar, comer y beber, se pasaban unas tardes muy divertidas…

Además, recuerdo que, cuando yo tenía 12 años, a mi madre le preocupaba que no saliera de casa, que no hiciera vida social, y decidió apuntarme a clases de guitarra. Para que saliera de casa. Y lo consiguió.

-¿Qué decantó tu gusto por los instrumentos de cuerda? -Otra respuesta que no me sé. Siempre me ha interesado tocar cualquier instrumento. Casi cualquier cosa puede convertirse en un artefacto musical. Es posible que los instrumentos de cuerda se me hayan dado mejor que los de viento o percusión. Tocar bien un instrumento requiere de mucho tiempo de trabajo, pero gran parte de ese trabajo es el mismo para unos u otros instrumentos.

-¿Qué no has hecho aún en la música que te gustaría hacer? -Seguir grabando el repertorio de los vihuelistas españoles del siglo XVI, que parece un pozo sin fondo.

-¿De tus tan diversas aventuras musicales, cuál es aquella de la que más orgulloso te sientes? - Haber compartido ensayos, conciertos, grabaciones, viajes y vida de familia con Jorge Milchberg y su grupo Urubamba - Los Incas.

También, haber recibido clases de muy generosos maestros como Demetrio Ballesteros, David Russell o Leo Brouwer, por citar solo unos pocos…

-¿Cómo definirías tu estilo artístico o a qué tendencias musicales te has entregado más? Qué difícil me lo pones… En la interpretación el compositor es el creador del material a exponer y siempre resulta aconsejable adaptar el estilo a lo que corresponde a cada época y género. Claro, hay que poner siempre algo personal, aunque, a veces, es fácil y peligroso salirse. Conviene estar bien informado.

Por mi parte, donde más a gusto me siento es en el terreno de la libre improvisación, donde el intérprete tiene un lienzo en blanco a rellenar con su inspiración… Por supuesto, tiene que poner en marcha todo su conocimiento.

-¿Quién o quiénes son tus referentes musicales? ¿Y más allá de lo musical? -Jorge Milchberg, Johann Sebastian Bach, Stéphane Grappelli, David Russell, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Paul Simon, George Harrison, Eduardo Galeano… Los vihuelistas españoles del siglo XVI. Les Luthiers… Se quedan muchos sin nombrar…

-¿Eres más un artista de inspiración o de transpiración? -Me gustaría asegurar que de ambas. O es una aspiración incumplida. Cuando se trata de abordar la interpretación de obras musicales de alta exigencia la transpiración es muy importante, pero ni siquiera en estos casos la inspiración es prescindible. Por otra parte, a la hora de afrontar una libre improvisación la inspiración ha de tomar la iniciativa, ahora bien, el resultado sería claramente negativo si el ejecutante no pusiera en marcha los conocimientos y mecanismos que ha ido desarrollando en múltiples sesiones de transpiración.

Lo ideal sería un transpirador inspirado. O el tópico de “…que la inspiración te encuentre trabajando…”.

-Si no te hubieras podido dedicar a la música, ¿a qué otra actividad te hubiera gustado dedicarte? -Tal vez la fotografía o la construcción de instrumentos musicales.

Muy bien, ha sido un placer conversar contigo.