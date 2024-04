Optimización estratégica a través de la externalización del departamento de recursos humanos

Con un tejido productivo dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), competir con las grandes compañías con una limitación de recursos puede ser realmente complicado. En este sentido, uno de los factores de éxito para la tan deseada productividad y competitividad empresarial pasa por una fuerza laboral cohesionada, motivada y alineada con los objetivos de la organización. Para ello, una gestión profesional de recursos humanos que implante eficazmente políticas organizativas y de desarrollo del personal es uno de los factores con mayor peso en el alcance de la productividad de una empresa y en establecer ventajas estratégicas sustanciales frente a la competencia.

Con todo, para muchas empresas de estas características en España resulta complicado contar con un departamento de recursos humanos interno al suponer un coste difícil de asumir, por lo que apostar por externalizar las funciones de este departamento se convierte en una solución viable.

¿Qué funciones de Recursos Humanos se pueden externalizar? El ámbito de los recursos humanos cubre diversas áreas críticas que son fundamentales para el sostenimiento y crecimiento de cualquier empresa. Desde la firma AdelantTa, empresa especializada en la externalización completa del departamento de Recursos Humanos, explican cómo una correcta gestión integral de estas áreas tiene un impacto directo en la productividad asociada a las personas. “En toda organización, la gestión del capital humano abarca cuatro grandes áreas de actuación, que incluyen la organización y planificación de la fuerza laboral, la gestión del empleado durante todo su ciclo en la empresa, todas las cuestiones relacionadas con la prevención y seguridad laboral, y los aspectos jurídico-laborales que atañen a la empresa”, comenta Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa. “Cuando todas estas áreas están alineadas se produce una mejora directa en la productividad”, explica.

Entre los servicios que se pueden externalizar, la selección y reclutamiento de personal se destacan por su importancia. "Es el primer punto de contacto de una persona con la organización. Seleccionar al candidato adecuado no solo influye en la productividad inmediata, sino que también es determinante para el ambiente y la cultura de la empresa a largo plazo", explica Sánchez. Por otro lado, la formación del personal juega un papel crucial en el desarrollo de competencias que alinean a los empleados con los objetivos estratégicos de la empresa.

"Una correcta política de recursos humanos, alineada con los objetivos estratégicos de la empresa, es crucial para maximizar el rendimiento y asegurar una ventaja competitiva sostenible", explica Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa, quien subraya que la externalización del departamento de recursos humanos "permite una aplicación más efectiva y flexible de estas políticas, adaptándose a las dinámicas cambiantes del mercado y a la realidad concreta de cada organización".

Ventajas de la externalización en la gestión de recursos La externalización del departamento de Recursos Humanos no solo facilita la gestión de los costes operativos, sino que también permite a las empresas centrar sus esfuerzos en sus actividades principales y dejar las tareas más administrativas de la gestión de personas en manos de profesionales. En este sentido, AdelantTa ofrece un servicio integral que abarca desde la gestión administrativa del personal y el desarrollo profesional hasta el asesoramiento jurídico laboral para el cumplimiento de las normativas laborales, permitiendo a las empresas mantenerse flexibles y competitivas.

"Se trata de un servicio muy completo que facilita a las empresas centralizar todos los aspectos relacionados con la gestión del personal en un único proveedor, lo que ayuda a mantener el control en todo momento de lo que pasa en la organización", comenta Velasco. Este enfoque no solo reduce los costes indirectos, sino que también mejora la eficiencia y efectividad de las políticas de recursos humanos implementadas.