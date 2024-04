Hydrostat participa en la final de la VII edición del Venture on the Road en Madrid

La startup mallorquina competirá por llevarse el premio final junto con las otras cinco finalistas nacionales La startup mallorquina Hydrostat participa el próximo 28 de mayo en Madrid en la final nacional de la VII edición del Venture on the Road después de ganar la edición local que se celebró en Palma el pasado mes de febrero. Junto con la empresa mallorquina tomarán parte en la final los otros cinco proyectos clasificados en las diferentes ediciones locales del certamen.

Venture on the Road es un evento creado hace seis años por la aceleradora SeedRocket y la BStartup de Banco Sabadell, al que se incorporaron Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica en 2020 y Google for Startups el 2021. El objetivo de este evento es encontrar las mejores oportunidades de inversión en España y permitir que las empresas participantes presenten sus proyectos a los inversores.

Hydrostat

La empresa mallorquina Hydrostat, que se presenta en la final junto a otros seis proyectos innovadores, ha desarrollado con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB) un sensor que permite conocer en todo momento el estado hídrico de los cultivos leñosos, principalmente la vid, el olivo y el almendro.

Este sensor se instala directamente en la planta de forma poco invasiva y mediante la monitorización de sus propiedades naturales permite obtener de forma continuada información sobre su estado hídrico. De este modo, se mejora la calidad de la cosecha. Pero además de controlar y mejorar la calidad del producto final, la tecnología de Hydostat permite optimizar el consumo de agua, evitando riegos innecesarios. Además, el sensor proporciona otros datos útiles como la humedad relativa o la temperatura ambiente y puede detectar el riesgo de posibles plagas.

José M Martí, geólogo y geofísico, fundador de Hydrostat asegura que "para nosotros es una gran oportunidad participar en la final nacional de este evento, que nos permitirá dar más visibilidad a nuestro proyecto". El alma mater de la empresa explica que "se trata de una oportunidad única para crecer y desarrollar una herramienta que creemos que puede impactar de forma muy positiva en el sector vitivinícola y olivar".

Final nacional

Junto con Hydrostat participarán en la final unos pocos proyectos seleccionados en las diferentes ediciones locales, como Modular DS ganadora en León; Tu Trámite Fácil seleccionada en Elche; Montmo.pro, clasificada en Donostia y Zonox vencedora de la edición de Málaga, a falta del último clasificado de la edición de Vigo que se celebra el próximo 9 de mayo.

No cabe duda de que estar entre los siete mejores proyectos del año ya es un premio en sí mismo. Pero adicionalmente, el proyecto ganador de la VII edición del Venture on the Road recibirá asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup; espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso fast-track a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones.

Además, podrá participar como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores, y será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta $100,000 en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud, así como acceso preferente a la formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform. El proyecto tendrá también acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses y podrá acceder a 2 sesiones de mentoría con el equipo de Google for Startups para identificar posibilidades de apoyo para su crecimiento.