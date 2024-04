Intar Radio, pioneros en la radiodifusión generada por Inteligencia Artificial

El pasado 24 de abril, se celebró en el Room Mate Alba Hotel de Madrid el lanzamiento oficial de Intar Radio, la primera estación de radio generada por inteligencia artificial. Este evento contó con la presencia de destacadas figuras del mundo de la radiodifusión y medios de comunicación, así como de amigos y personalidades influyentes en la tecnología y la innovación La presentación fue liderada por la periodista Elisabetta Bressanello y contó con el apoyo técnico de César Jiménez, de Bytered.

Durante el evento, Eduardo Brey, fundador de Intar Radio, junto a Elena Álvarez, CMO de IBP Digital, y Christopher Huneke, Director of Partner Audience Engagement de Futuri Media, compartieron sus perspectivas sobre el impacto y las posibilidades futuras de esta novedosa plataforma.

Eduardo Brey, fundador de la empresa, destacó la importancia y la necesidad de esta nueva emisora generada por Inteligencia Artificial en el panorama mediático actual. Según Brey, la falta de objetividad en los medios tradicionales y la prevalencia de noticias negativas crean un vacío que Intar Radio busca llenar. "Nuestra estación no solo innova en tecnología, sino que también aspira a ser un refugio donde la audiencia pueda encontrar alegría y optimismo en medio del bombardeo constante de noticias duras", afirmó Brey.

Elena Álvarez, deIBP Digital, destacó las potenciales implicaciones publicitarias y a nivel de marketing de Intar, así como la relevancia de la escucha social en el desarrollo y éxito del proyecto. Según la agencia, todos los formatos están por descubrir o redescubrir, puesto que la tecnología evoluciona constantemente. Además, consideran que los anunciantes que se sumen a esta aventura, se convertirán también en pioneros.

Por su parte, Christopher Huneke (Futuri Media) destacó: "La radio impulsada por IA ya está revolucionando el panorama internacional con sus capacidades multilingües y su capacidad para mantener conversaciones inteligentes con otros humanos e incluso con otras IA". Además, aseguró que la acogida y la respuesta del público están siendo extremadamente positivas.

Los invitados tuvieron la oportunidad exclusiva de conocer y escuchar a las tres locutoras virtuales de la estación, Ada, Itai y Romy, ofreciendo una experiencia única y pionera en el ámbito de la radiodifusión generada por IA.

Las tres locutoras de Intar Radio han sido desarrolladas utilizando IA biométrica, una rama de la inteligencia artificial que emplea algoritmos para identificar y analizar características biológicas únicas de personas y recrearlas de forma artificial.

El lanzamiento de Intar Radio marca un hito en la industria, no solo por su innovación tecnológica, sino también por abrir un nuevo capítulo en la forma en que los medios de comunicación interactúan con su audiencia.

Para más información y para disfrutar de la nueva experiencia de radio, se invita al público a entrar en la web de Intar Radio y darle al play.