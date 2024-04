¿Suprimirá la Iglesia la comunión en mano?

Me refiero al Vaticano, porque hay lugares, creo que muy pocos, en los cuales puedes comulgar de rodillas y en la boca. Y esto no es una cuestión baladí. Cristo es la Iglesia y la Divina Eucaristía es Cristo; por tanto, Cristo, la Iglesia y la Divina Eucaristía son lo mismo, es la presencia de la Santísima Trinidad. Si suprimimos a Cristo, todo se disuelve, no queda nada. Dios es inmutable y no puede cambiar, si suprimimos algo, es como una profanación al templo sagrado de Dios. Tengo el presentimiento de que moriré sin haber visto que esta gravísima desacralización se suprime. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé, pero una sociedad sin Dios y una Iglesia mundanizada y desacralizada no pueden tener buen fin. Queda un resto, el ejército de la Santísima Virgen cuyas armas son la cruz, el sagrario y el rosario. Satanás será vencido y se establecerá una nueva época espiritual.