Puertas de seguridad en ParaTuReforma

Las puertas de seguridad son elementos clave para quienes residen en cualquier domicilio, sin importar si se trata de una vivienda unifamiliar o de un apartamento ubicado en un edificio residencial. Al fin y al cabo, suponen la principal barrera que separa la intimidad del hogar del exterior.

En ParaTuReforma, son conscientes de lo relevante que es elegir la puerta de seguridad de cada casa. Por ello, en su catálogo, disponen de una amplia variedad de modelos que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Puertas blindadas y acorazadas Lo primero que se debe tener claro es que no todas las puertas de seguridad son iguales. En este sentido, hay que empezar por las blindadas, que eran las más seguras hasta hace no mucho tiempo.

Las puertas blindadas cuentan con estructuras de hoja y marcos de madera. En su interior hay una plancha de acero de, generalmente, 0,8 mm de grosor cuyo fin es aportarles mayor robustez. Sin duda, son unas opciones muy interesantes para quienes tienen unas demandas de seguridad más bajas y un presupuesto menor.

Por otro lado, en términos de seguridad, las puertas acorazadas son muy superiores a las blindadas. Esto se debe, fundamentalmente, a que tanto la hoja como el marco se fabrican en acero, lo que dificulta mucho que los intrusos puedan forzarlas.

Además, incorporan cerraduras especiales que garantizan el anclaje de la puerta al marco y al suelo. Estos elementos son inmunes a las técnicas de apertura más habituales llevadas a cabo por los delincuentes, como es el caso del bumping o del método del taladro.

En líneas generales, las puertas acorazadas reciben una clasificación de seguridad de nivel 3 o superior según la normativa europea. Las blindadas, por su parte, se quedan en un 2.

El acabado estético de las puertas de seguridad Todas las puertas de seguridad disponibles en ParaTuReforma cuentan con una serie de características comunes. Específicamente, hojas metálicas de 0,8 mm de espesor con relleno interior de poliuretano microexpandido para amortiguar el sonido, marcos metálicos de 1,5 mm de grosor y cerraduras Ezcurra 2000-B con sistemas de 10 burlones, resbalón con bombillo de seguridad y tres puntos de anclaje.

Asimismo, estas puertas incluyen pomos, manillas interiores y mirillas telescópicas, los cuales pueden escogerse en negro, dorado o cromo, según el modelo. Igualmente, en ParaTuReforma dan lacados mediante pintura en polvo, lo que les permite ofrecer puertas blancas, como el modelo Cibeles, o negras, como el Milán. También ponen a disposición de los clientes otras tonalidades, como el gris, el marrón o el verde

Gracias al uso del vinilo, son capaces de brindar cualquier tipo de acabado a la puerta de seguridad y garantizar su durabilidad. Es el caso, por ejemplo, de las imitaciones a la madera o al metal. Además, los profesionales pueden instalarla en cualquier posición, es decir, con el sistema de apertura a la izquierda o a la derecha. Incluso se pueden añadir fijos laterales y superiores que aporten una dosis extra de luminosidad al interior.

Todas sus puertas de seguridad tienen una altura de 207 centímetros, si bien dan bastante margen para que los clientes elijan el ancho que prefieran. En particular, todos sus modelos se pueden encontrar con una anchura de 81, 91, 95, 100 y 128 centímetros.

En ParaTuReforma, continúan trabajando para ampliar su catálogo de puertas de seguridad con el propósito de ofrecer numerosas opciones de la máxima calidad a sus usuarios. De igual forma, ponen a su disposición un servicio de atención al cliente a través del cual pueden resolver todas sus dudas.