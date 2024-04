Buscar planes divertidos para el Día de la Madre. Desde un vermú y unas tapas hasta una mañana en el spa

Según los datos proporcionados por plazox, los pagos fraccionados se consolidan como una opción sólida para regalar experiencias culturales y de cuidado personal.

Fraccionar el pago como método para gestionar las finanzas En la antesala del Día de la Madre, que se celebra en España cada primer domingo de mayo y con un estimado de 2000 millones de madres en todo el mundo, es momento de adentrarse en los datos y tendencias que marcan esta festividad tan especial. Las preferencias de regalos parecen mantenerse a lo largo del tiempo: flores, joyas y dulces encabezan la lista. Entre las flores más populares para regalar se encuentran los ramos mixtos, claveles, narcisos, rosas y tulipanes.

Pero no solo en obsequios materiales se expresa el amor, también en las llamadas telefónicas. Durante este día, las conexiones telefónicas aumentan hasta un 37 %, revelando que, aun en la distancia, el deseo de conectarse y expresar afecto se hace más fuerte en esta fecha tan especial.

En el ámbito financiero, los datos de plazox de 2024 muestran una interesante tendencia: el crecimiento del fraccionamiento de pagos como método para gestionar las finanzas. Comparando el primer trimestre de este año con el anterior, las compras aplazadas con plazox han aumentado un 167 %, consolidando esta opción como una forma de pago eficiente y segura.

Los espectáculos culturales como musicales y obras de teatro han cobrado una relevancia especial para el Día de la Madre. El ocio cultural representó, en 2023, el 6,9 % de las operaciones aplazadas con plazox, situándose como el segundo sector con mayor número de transacciones.

Paralelamente, se ha observado un incremento en las compras fraccionadas para servicios de cuidado personal como peluquerías, balnearios y spas. Estas tendencias reflejan las preferencias actuales de los consumidores a la hora de hacer regalos, fusionando la celebración con experiencias culturales y de bienestar personal.

Algunos planes para hacer durante el Día de la Madre Desayuno especial en casa

Se puede comenzar el día sorprendiéndola con un desayuno especial en casa. Preparando su comida favorita, ya sea unos deliciosos pancakes, unas tostadas con aguacate o unos huevos revueltos. Todo ello acompañado con una taza de su café o té preferido y una flor fresca para añadir un toque de alegría a la mesa.

Relajación en el spa

Después del desayuno, podría ser una buena idea llevarla a un spa para que disfrute de un merecido día de relajación y cuidado personal. Reservar un tratamiento relajante, como un masaje corporal o un facial rejuvenecedor la permitirá desconectar del mundo y sumergirse en un oasis de tranquilidad y bienestar.

En 2023, el 3,4 % de las compras fraccionadas con plazox se realizaron en actividades de cuidado personal, mostrando que cada vez más personas optan por este tipo de experiencias, no solo como regalos, sino también para su propio bienestar.

Vermú y tapas

Otra opción puede ser disfrutar de un vermú y unas deliciosas tapas en un lugar acogedor y con encanto. Lo ideal es escoger un bar o restaurante que tenga una variedad de opciones para que pueda probar diferentes sabores y compartir juntos este momento informal y divertido.

Comida en un restaurante Estrella Michelin

Es una experiencia gastronómica única para deleitar los paladares con platos exquisitos y disfrutar de una atención impecable. Este será un momento para celebrar no solo el día, sino también sus gustos culinarios.

Paseo por cualquier lugar verde de la ciudad

Después de una comida inolvidable, siempre es una buena opción dar un paseo por cualquier espacio verde de la ciudad, donde disfrutar de la naturaleza, los jardines y, si el tiempo lo permite, incluso dar un paseo en barca por el lago. Luego, siempre existe la posibilidad de pasear por las calles más céntricas de la ciudad y disfrutar desde las mejores tiendas hasta la arquitectura de los edificios.

Teatro o musical

Para los que no les gusta pasear, la mejor alternativa es asistir a una obra de teatro o un musical en uno de los teatros emblemáticos de la ciudad. Sumergirse en la magia del escenario y compartir tiempo de calidad que seguramente será inolvidable.

Estos momentos culturales, además de aportar una experiencia diferente a cualquier día, se alinean con las tendencias de plazox, donde el aplazamiento de la compra de entradas para espectáculos ocupa el segundo lugar en el número de operaciones realizadas en 2023.

Película juntos

Y para quien prefiera quedarse en casa se pueden preparar palomitas de maíz y elegir una buena película ya sea una comedia, un drama o incluso un clásico que les recuerde momentos compartidos.

Cada una de estas ideas está pensada para celebrar este día tan especial y seguir creando recuerdos juntos.

De esta forma plazox, la solución de pago fraccionado a través de la tarjeta de crédito, de la banca española, se suma a la celebración del próximo Día de la Madre ofreciendo opciones de pago flexibles y a la medida de las necesidades de cada persona, que ayudan a convertir este día en una ocasión especial.