Día del Animal "de laboratorio" y actos contra la experimentación animal

La experimentación animal está obsoleta, es cruel y además no tiene efectividad, pues las reacciones no son las mismas en animales que en personas y, sin embargo, en nombre de la ciencia se mantiene un oscuro negocio, el negocio del horror siendo de nuevo los animales las víctimas inocentes que lo padecen.





Cada 24 de abril desde el 1979 es el Día Mundial del Animal "de Laboratorio", animales confinados y condenados a una vida impuesta de miseria y crueldad absoluta.

Esta iniciativa se llevó a cabo por parte de la Asociación Internacional Contra los Experimentos Dolorosos en los Animales (IAAPEA), la cual ha sido respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo catalogado como Día Internacional.

Este día significa una profunda reflexión acerca de las torturas a las que han sido sometidos los animales en anticuados laboratorios causándoles un daño físico y psíquico, privándolos de su derecho a la vida y la libertad.

Respecto a esto, València Animal Save realizará el próximo sábado 27 de abril una línea silenciosa a las 17:30 en pleno centro de Valencia, en la plaza de la Virgen donde de nuevo se dará voz a los animales maltratados. Si estás en contra de la experimentación, escribe en redes sociales a "València Animal Save" para participar en el acto pacífico y necesario.

Igualmente, si aun leyendo este artículo te surgen dudas, pásate presencialmente y te las aclaramos conversando allí.

Otro de los actos tendrá lugar en Benidorm un día después bajo la convocatoria de Dénia Animal Save cuyo colectivo también puedes encontrar en redes sociales con el mismo nombre. El acto tendrá lugar en Paseo de la carretera 48 desde las 19:00 y espero que te apuntes o acudas a conversar si eres una persona cercana a la zona.

Además, te recomiendo que busques colectivos antiespecistas de tu ciudad que probablemente organicen este tipo de actos, pues además de en la comunidad Valenciana hay convocatorias en otros lugares.

LABORATORIOS DE TORTURA ANIMAL

La verdadera cara de la experimentación animal salió a la luz conmoviendo a la sociedad tras las terribles torturas físicas y psíquicas que los animales padecían en Vivotecnia y que Cruelty Free International documentó durante años para sacarlo a la luz, pero no es nada puntual ni mucho menos, pues los laboratorios son lugares ocultos que no quieren que sepas lo que pasa allí y en cualquiera de los casos, los seres vivos destinados a ello no han elegido ese fin y no quieren sufrir de ninguna de las maneras.

Por poner otro ejemplo, da igual en la granja o matadero que te infiltres o que este esté certificado con el perverso sello de bienestar animal, pues siempre te vas a encontrar el mismo horror en cualquier infiltración.

La verdad es que todos los laboratorios en que se investiga con animales, en todos y cada uno de ellos, los animales son sometidos a torturas y horror continuados.

Además del maltrato físico, las frases eran claras y aquí reproduzco solamente algunas: "Me cago en el puto perro", "Déjale que se rompa la columna, no pasa nada", "¡Cerda psicópata!", "¿No es más fácil y económico pegarle un cogotazo?", "Como Hitler, pasajeros al tren".

¿Cuáles fueron las consecuencias de años de maltrato de todo tipo?, ninguna ese laboratorio sigue experimentando con animales y los que fueron maltratados nunca fueron liberados y todo con el visto bueno de la Comunidad de Madrid con la protaurina Isabel Díaz Ayuso a la cabeza.

Por lo tanto, ya vemos que bajo la excusa de la experimentación animal se pueden traspasar todos los límites y aquí no pasa nada y esto es lo que podemos evitar si decidimos excluir todo lo que venga de la experimentación animal de nuestra lista de la compra (más adelante explicaré como).

En el caso de los perros, el motivo principal por el que los Beagles suelen ser utilizados para los inútiles experimentos es porque son animales muy dóciles, manejables por su tamaño y en muy pocas ocasiones muerden, así lo dicen varias revistas científicas.

¿Cuantos años y recursos han ido desde hace infinidad de tiempo a investigar enfermedades como el cáncer mediante la tortura animal sin ningún resultado?

Yo creo que en pleno 2024 es la hora de que la ciencia y la ética vayan de una vez de la mano y para ello se tiene que suprimir completamente la experimentación con animales, destinando a cambio toda esa financiación a alternativas éticas y que de verdad sean efectivas.

LLEVANDO LA DEFENSA DE LOS ANIMALES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El programa "Prop de Tu" de Ribera TV ha entrevistado recientemente a uno de los activistas del colectivo, Emi Navarro el cual dejó claro en dicha televisión que la ética debe ir por encima y además de dar voz a los animales maltratados, también señaló la ineficacia de los experimentos con animales difundiendo el acto del próximo día 27 en Valencia.

En declaraciones realizadas en dicha entrevista emitida en directo, Emi lamentaba que estos y otros muchos animales hayan sido excluidos de la ley de "protección" animal.

"La evolución en cuanto a los animales por parte de la sociedad es clara, pero no se aplica a todas las especies por igual", explicaba mediante la entrevista.

Vegano desde hace años realiza activismo en defensa de todos los animales y por ello, explicó que el veganismo no es una dieta, pues va más allá incluyendo todo lo que utiliza a los animales y no solo la alimentación a lo que añadió las consecuencias crueles de la industria ganadera sumadas a la responsabilidad en el hambre en el mundo, una de las mayores causas de la crisis climática y otros problemas como la precariedad de personas inmigrantes en los mataderos (uno de los trabajos que casi nadie quiere, pues muy poca gente mataría a su víctima con sus propias manos).

Además dio un importante dato de la agencia de medicamentos y alimentos: el 92% de experimentos con animales no es después extrapolable a los humanos.

El activista también representa al grupo ecologista y antiespecista Youth Climate Save Valencia (búscalo en Instagram).

Antes de acabar la entrevista, recomendó el libro R. 109 que trata sobre rescates de animales víctimas de la cruel industria de experimentación animal.

LOS ANIMALES NOS LOS PERTENECEN

El hecho de que exista la experimentación animal, que millones de animales sean liquidados cada día en mataderos y mares para una alimentación antinatural, que otros tantos sean despellejados vivos en la industria peletera o tengamos una incontable lista de entretenimientos con animales es una consecuencia del antropocentrismo humano, pues nos creemos con derecho a destruir todo caiga quien caiga, en este caso los más inocentes.

¿Por qué en los colegios si se habla de animales solo se hace de respeto a perros y gatos o cuando se hace de otros animales se oculta su situación en la industria de trata de animales, sea cual sea su fin?

¿Qué principio ético o moral nos puede convencer de que hay que querer a unos y someter terriblemente a otros?

¿Cuándo se dará a la infancia una educación antiespecista y adaptada al siglo XXI o al menos se le contará la realidad de los demás animales para que puedan empatizar y decidir?

PACMA (partido animalista con el medio ambiente), realizaba este post en redes sociales con una imagen: Hoy es el #DíaInternacionalDelAnimalDeLaboratorio.

Hoy, y todos los días, gritamos BASTA al uso de animales en los laboratorios. Porque los animales no nos pertenecen ni debemos usarlos para nuestro beneficio.

Porque existen alternativas para la experimentación científica sin usar animales, como usar exclusivamente tejidos humanos o modelos por ordenador en el desarrollo de medicamentos y pruebas de productos.

#NoALaExperimentaciónConAnimales #NoALaExperimentaciónAnimal

QUÉ PUEDES HACER TÚ

Tú puedes hacer muchas cosas por las víctimas de la experimentación animal y la primera es no contribuir a ello, pues hay cada vez más productos con el sello cruelty free por todos los lados en el que obtienes el producto sin sufrimiento y por poner el ejemplo de cremas o productos de higiene, son mucho más naturales cuando no están testados en animales ni contienen productos de origen animal como la leche o la miel.

Para cualquier producto testado en animales busca información en fuentes fiables para evitar la situación de tantas víctimas inocentes y silenciadas entre muchísimos otros, por la mayoría de medios de comunicación que el lugar de para informar están para servir al poder y por eso solamente en medios justos como el que escribo puedes tener esta información.

Otra de las cosas que puedes hacer es activismo con el colectivo que tengas más cercano y ayudar a las víctimas, por ejemplo en los actos del 27 y 28 ya mencionados y que voy a recordar en breve que terminará el artículo.

Escribir educadamente a las empresas que siguen testando en animales o vendiendo, es otra de las cosas que genera presión.

También puedes seguir en Instagram páginas como "València Animal Save", "Dénia Animal Save" y "abolición Vivisección" poniendo comentarios, me gusta y guardando, pues eso también hace que las redes sociales den más visibilidad.

Por supuesto, es esencial informarse del veganismo, pues este sencillo posicionamiento rechaza la discriminación por especie a los animales que ya define la RAE hace unos años como especismo. La semana que viene una vez hayan pasado los actos, publicaré otro artículo de opinión y no te olvides de que un laboratorio que fue descubierto con las peores torturas y horrores durante años a los animales sigue abierto como si nada hubiera pasado y entonces puedes hacerte una idea del daño que haces si decides financiar a la cruel industria de la Vivisección.



Recuerda acudir a los actos apuntándote en redes sociales y te recuerdo los de la Comunidad Valenciana.

27 de abril a las 17:30 en la plaza de la Virgen de Valencia (sigue y apúntate mediante la página València Animal Save).

28 de abril 19:00 paseo de la carretera 48 de Benidorm (redes sociales Dénia Animal Save). Igualmente, recuerda que también puedes venir a cualquiera de los actos a informarte.

Espero que reflexiones posicionándote del lado correcto de la historia y empatizando con esos perros, conejos o todos los animales maltratados, humillados y sin escapatoria por la impuesta "vida" triste que nadie absolutamente nadie querríamos tener, una angustiosa vida de la que solamente tú sin tu omisión puedes evitarles.