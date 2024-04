Más de 70 empresas asociadas a Mutua Universal, distinguidas por sus méritos en la prevención de la siniestralidad laboral

Las filiales españolas de Oracle, Hyundai Motors, ZTE o Sedgwck han sido algunas de las compañías que han recibido un reconocimiento por mantener una siniestralidad cero en los últimos tres años junto a firmas como Serveo, CaixaBank Advanced Business Analytics, Volkswagen Bank, Findus, MyTaxi y Audalia Nexia Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha distinguido con los diplomas ‘3 años 0 accidentes’ a 71 empresas asociadas a la entidad que han logrado mantener una siniestralidad cero en los últimos tres años. Este reconocimiento se ha producido en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en un acto que ha contado con la presencia de la directora de Promoción de la Salud y Epidemiologia del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), María Jesús Terradillos García.

En su intervención, Terradillos ha destacado que "las empresas que implementan programas para mejorar la salud de sus trabajadores y trabajadoras demuestran su compromiso con el cuidado de su personal y contribuyen a crear un ambiente laboral más seguro y saludable" y ha puesto en valor la importancia de "reconocer y valorar estas iniciativas que buscan proteger la integridad física y mental de las personas trabajadoras".

Entre las compañías que han recibido la distinción se encuentran Serveo, CaixaBank Advanced Business Analytics, Volkswagen Bank, Findus, Mytaxi, Audalia Nexia, Territorio Creativo, McKinsey & Company, o las filiales españolas de Hyundai Motors, Sedgwck, ZTE y Oracle. Esta última, representada por Cristina Martínez Benítez, EMEA Regional Environment, Health and Safety Advisor de Oracle Ibérica, ha querido agradecer a "Mutua Universal por el reconocimiento en nuestra labor de siniestralidad cero en los últimos años, así como a mi propia empresa Oracle y todo el equipo de trabajo que conjuntamente hace posible este logro, en la implantación de procesos de flexibilidad, teletrabajo, reubicación de nuestras oficinas en la capital y uso de herramientas externas e internas, como las de Mutua Universal".

En el acto, celebrado en el centro de la entidad en Santa Cruz de Marcenado (Madrid), el director territorial de Mutua Universal en Madrid, Antolín Sanz, valoró "el trabajo de las empresas reconocidas, habiendo hecho realidad el principio fundamental y el derecho a un entorno laboral seguro y saludable" y animó a las compañías a "seguir trabajando" en este sentido.

Observatorio de siniestralidad de Mutua Universal

Durante la jornada, el director de Estudios y Análisis Corporativos de Mutua Universal, Francesc Rodríguez Sojo, presentó la segunda edición del Observatorio de siniestralidad de Mutua Universal, un estudio que analiza los accidentes de trabajo anuales gestionados por la entidad a través de los principales indicadores relacionados.

Según los datos del informe, mientras que durante 2023 la población protegida por Mutua Universal se incrementó en un 3,46%, el número de accidentes de trabajo descendió un 1,93%. En total, en 2023 se produjeron 91.551 accidentes laborales, de los cuales casi un 52% (47.557) necesitaron baja laboral. De estos, el 85% se produjeron durante la jornada laboral (con un 4,43% de accidentes de tráfico), mientras que el restante 15% correspondieron a accidentes in itinere en los trayectos de ida al trabajo o vuelta al hogar (con un 58,43% de accidentes de tráfico).

Respecto a los accidentes que precisaron de baja laboral, la mayoría fueron de carácter leve, aunque se ocasionaron 272 accidentes graves o muy graves y 60 accidentes inicialmente mortales.

Por comunidades autónomas, el mayor número de accidentes durante la jornada laboral por población protegida (índice de incidencia) sucedieron en Navarra, Asturias y País Vasco. Cantabria, Asturias y Galicia fueron las comunidades donde la duración media de la baja en caso de accidentes durante la jornada fue mayor.

Respecto a los accidentes in itinere, la mayoría se produjeron en Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía. Mientras que Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia fueron las zonas con una duración media de la baja por accidente in itinere más alta.

Por sectores productivos, la construcción es el sector con mayor índice de incidencia anual de accidentes de trabajo con baja, representando más del doble de la media del total. A continuación se sitúan el sector industrial y agrario. El sector servicios es el que representa una menor cifra y el único por debajo de la media total.

El perfil de persona accidentada durante la jornada laboral es de entre 45 y 55 años, con tres o menos meses de antigüedad en la empresa, que sufre un accidente laboral un lunes durante su segunda hora de trabajo, entre las 10 y 11 de la mañana. El tipo de accidente más común es el de un golpe contra un objeto inmóvil (maquinaria o material) mientras la persona trabajadora está en movimiento, lesionándose las extremidades superiores y padeciendo heridas o lesiones superficiales.

Por su parte, el perfil de persona accidentada in itinere es de entre 25 y 34 años, con tres o menos meses de antigüedad en la empresa, que sufre accidentes un lunes antes de las 7 de la mañana, durante el trayecto de ida al trabajo. Este perfil suele sufrir un golpe contra un objeto en movimiento, mayoritariamente vehículos, lesionándose todo el cuerpo y sufriendo dislocaciones y esguinces.