Piscinas sostenibles: cómo la tecnología puede lograr una mayor eficiencia de los recursos

La reducción de químicos y la necesidad de un menor mantenimiento son algunas de las ventajas que ofrece un limpiapiscinas inalámbrico. Un robot limpiapiscinas como Aiper Scuba S1 permite una limpieza más rápida, económica y sostenible Las piscinas tradicionales han sido históricamente asociadas con un alto consumo de agua y energía, así como con la utilización de productos químicos que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, esto está cambiando. En esta línea de innovación que apuesta por la sostenibilidad, Aiper, expertos en el cuidado del jardín, deja las claves de por qué los robots limpiapiscinas son el mejor aliado para conseguir una piscina más respetuosa con el medio ambiente:

Reducen el consumo de agua

Para mantener la piscina limpia de un año a otro, uno de los métodos más habituales es llevar a cabo un proceso de vaciado y llenado, lo que conlleva un gran gasto de agua. Debido a las restricciones de agua derivadas de la sequía en varias localidades españolas, muchos hogares se han visto obligados a eliminar este proceso de vaciado y llenado, siendo imprescindible una buena limpieza del agua.

Para conseguirlo, Aiper recomienda apostar por la última generación de robots limpiapiscinas, diseñados para retener y filtrar el agua sucia, pudiéndose aprovechar la misma agua entre estaciones. Gracias a ellos, se consigue un ahorro de hasta un 50% del agua utilizada en el mantenimiento de la piscina.

Uso inteligente de la energía

Los sistemas de filtración convencionales que requieren una bomba de agua en funcionamiento no son sostenibles y están empezando a ser reemplazados por otras opciones. Una de ellas son los robots limpiapiscinas que, equipados con baterías recargables y sistemas de carga automática, permiten ahorrar en los costes de electricidad.

Reducción de químicos y residuos

Es habitual que se utilicen productos tóxicos para el medio ambiente y los usuarios a la hora de mantener cuidada la piscina. El cloro y otros desinfectantes son los elementos más usados, pero no son las únicas opciones. Los robots limpiapiscinas eliminan la suciedad permitiendo un entorno respetuoso con el medio ambiente y los usuarios. Además, permiten eliminar los residuos contaminantes consecuencia de utilizar productos de limpieza.

Menor mantenimiento

Una correcta limpieza de la piscina es clave para evitar la proliferación de bacterias en el agua. Sin embargo, una mala utilización de los recursos puede no solo suponer un gasto extra, sino también un peligro para los usuarios. Gracias a la tecnología de los robots limpiapiscinas, el mantenimiento no solo será mucho más fácil y rápido, sino que asegurará una piscina impecable y totalmente segura para el baño.

Mayor durabilidad

La obsolescencia de los productos es una de las principales causas de la contaminación ambiental. Los robots limpiapiscinas, como el Aiper Scuba S1, tienen una gran durabilidad y una vida útil prolongada, lo que no solo permitirá tener una piscina impecable, sino también evitar residuos innecesarios.

