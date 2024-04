Comunicae lanza una nueva funcionalidad que permite generar vídeos a partir de notas de prensa

La empresa líder en distribución de notas de prensa online en lengua hispana muestra así su apuesta por crear nuevos desarrollos tecnológicos que permitan aportar un valor añadido a sus clientes Comunicae, la herramienta líder en distribución de notas de prensa online en lengua hispana, ha lanzado una nueva funcionalidad que permite generar vídeos a partir de notas de prensa gracias al uso de la Inteligencia Artificial.

Con este lanzamiento demuestran su apuesta por ofrecer nuevas soluciones que complementen y maximicen el alcance de la distribución de las noticias de sus clientes.

La nueva funcionalidad permite convertir de forma totalmente gratuita cualquier nota distribuida por Comunicae en un vídeo que el cliente puede guardar y usar como estime oportuno. Una de las posibilidades podría ser, por ejemplo, compartirlo en sus redes sociales.

"Tras la experiencia de haber lanzado más de 100.000 notas de prensa para más de 6.500 clientes, el siguiente paso lógico de Comunicae pasaba por impulsar la distribución de las notas de prensa mediante el formato rey a nivel online: el vídeo. Para ello, hemos optado por hacer uso de las grandes posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial", afirma Nuno Bernardes, CEO de Comunicae.

Mediante el uso de una Inteligencia Artificial especialmente entrenada para ello, se sintetiza el contenido para, posteriormente, convertirlo en una voz en off que narra la información a la vez que se muestra en forma de subtítulos. El contenido gráfico que conforma el vídeo se obtiene a través de las imágenes de la nota de prensa subidas por el cliente o a través de imágenes creadas por IA.

La relevancia de esta nueva funcionalidad está en el formato vídeo, que se está convirtiendo en la forma preferida para consumir contenido. Actualmente, más del 70% de los consumidores optan por este formato para informarse sobre un producto o servicio. Además, el 95% de los mensajes transmitidos en vídeo se retienen, mientras que en los textos esta cifra se sitúa únicamente en un 10%. Por último, los vídeos en redes sociales generan un increíble 1.200% más de interacción que las imágenes y el texto combinado. Por todo esto, Comunicae no ha querido quedarse atrás y ya ofrece este formato a sus usuarios.

Esta no es la única funcionalidad lanzada por Comunicae con ayuda de la Inteligencia Artificial. Hace unos meses desarrollaron LAIA, un chat en el que la IA realiza preguntas en función de las respuestas del cliente hasta recabar la información necesaria que le permita redactar una nota de prensa sobre la que el cliente pueda trabajar.

Acerca de Comunicae

Comunicae es la herramienta líder en distribución de notas de prensa en lengua hispana.

A lo largo de sus más de 10 años de trayectoria ha consolidado su liderazgo gracias a la difusión de más de 100.000 notas de prensa para más de 6.500 clientes en medios nacionales e internacionales.

El objetivo de Comunicae es convertirse en la mejor solución tecnológica de comunicación corporativa, reduciendo las barreras entre emisores y receptores de noticias empresariales.

Para ello vienen desarrollando nuevas funcionalidades que ayuden a digitalizar el proceso de comunicación de las empresas y que su contenido llegue a los receptores correctos y maximizando así su difusión.