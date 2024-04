​La mejor forma de cuidar los rizos: tener Instagram y seguir a May Malma

¿Sorprendente? No, en realidad no. Basta echar un vistazo a la cuenta de @may_malma para entenderlo. Experta en el cuidado del cabello, comenzó a trabajar en el sector a los 16 años en uno de los salones más conocidos de nuestra geografía, el de Iñaki Sagarzazu y Marián Álvaro, donde aprendió de ellos el arte de la tijera, del peinado y del cuidado capilar.



La maternidad y la pandemia fueron los dos hitos que cambiaron por completo la forma de comprender su profesión, viendo que las redes sociales eran un escaparate que podrían ayudar a muchas mujeres a aprender a sacar partido a su estilo y desde donde empezó a crear historias y contenido que enseñaba técnicas, daba consejos y ayudaba, sobre todo a las curly, a sacar partido de los rizos.

Ahora con 350k seguidores, ha dado un paso más y ha lanzado un ebook para ayudar a quienes tienen el cabello rizado a lucir como si de un salón de belleza se tratase a diario.

“Creando una lista de preguntas de todas las redes me di cuenta que la mejor forma que tenía para ayudar a mi comunidad era creando un ebook que sirviera para ayudar, crear un hábito, cuidarse y, en definitiva, motivar a las chicas curly a querer sus cabellos tal y como son. Mi objetivo es que, esa persona que no termina de dominar su rizo, termine amándolo y vea la belleza y ventaja de tener un pelo único. Todos los cabellos rizados son diferentes pero tienen cosas en común” explica Mayalen Malmasoro, la profesional detrás de la cuenta.

3 tips de May_malma para empezar a cuidar el rizo

1. Hidratación adecuada: Los rizos tienden a ser naturalmente más secos debido a la forma en que el sebo del cuero cabelludo viaja por el cabello. Es importante utilizar productos hidratantes como acondicionadores y mascarillas específicamente formulados para cabello rizado.

2. Evitar el calor excesivo: El uso frecuente de herramientas de calor como secadores, planchas y rizadores puede dañar la estructura del rizo y provocar frizz.

3. Definir los rizos: Para obtener rizos definidos y bien formados, es recomendable utilizar productos específicos como geles o cremas para peinar que ayuden a definir la forma natural del rizo.

Aplicando los productos con el cabello húmedo y utilizando técnicas como el "scrunching" (apretar el cabello con las manos hacia arriba), se consigue mejorar la definición y reducir el frizz.

En vista del éxito que está teniendo no sólo el ebook sino su cuenta y, sin haber dejado de formarse para ello, en las próximas semanas anuncia que abrirá una asesoría online para este tipo de cabello rebelde pero único para poder ofrecer servicios individualizados.