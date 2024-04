La era de la movilidad flexible: Record go Mobility estrena oficina de alquiler de furgonetas en Barcelona

La empresa expande su presencia en la ciudad catalana con la apertura de su primera oficina exclusiva de alquiler de furgonetas de transporte de mercancías Flexibles, variadas y personalizadas. Así son las soluciones de movilidad que ofrecen en Record go Mobility. La compañía, de raíces mediterráneas, trabaja para dar respuesta a las necesidades de transporte y de alquiler de vehículos que surgen cada día y, para ello, inaugura su primera oficina de alquiler de furgonetas de transporte de mercancías en las inmediaciones de aeropuerto de Barcelona.

Esta apertura, se suma a las tres oficinas con las que ya cuenta la compañía de alquiler de vehículos en la capital catalana: dos en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y una en las inmediaciones de la estación de Barcelona-Sants. En esta última, también es posible disfrutar del servicio de alquiler de vans por lo que, con esta reciente apertura en las inmediaciones del aeropuerto, Record go Mobility cubre todo el territorio Barcelonés. Además, es relevante destacar que este es un servicio que la compañía ya ofrece en la mayoría de sus oficinas españolas.

La nueva ubicación, situada en Ctra. Antigua de Valencia, km 4,3 en Sant Boi de Llobregat, es un enclave estratégico que se convierte en un emplazamiento accesible donde poder recoger sus furgonetas olvidándose de las colas y las esperas, aun en temporada alta: tanto aquellos que lleguen de otras ciudades al aeropuerto y necesiten un medio para transportar equipaje, como los propios barceloneses que necesiten soluciones para sus comercios, mudanzas o, simplemente, precisen de un espacio extra al que ofrece un vehículo utilitario.

Flota variada para todas las necesidades

La inauguración de esta nueva oficina de alquiler de furgonetas marca otro paso más en el proceso de expansión de Record go, que busca llevar sus servicios de calidad a más clientes y ofrecer soluciones cómodas y 100% personalizadas.

Además, esta apertura se enmarca en la apuesta por ofrecer nuevos servicios que la compañía hizo el año pasado, añadiendo motos de dos y tres ruedas y vans a su ya amplia flota. Estos se unían a su amplia gama de vehículos entre los que puedes encontrar coches small y utilitarios, amplios y cómodos suvs, opciones premium y de alta gama y vehículos de alta ocupación de 7 y 9 plazas, asegurando que los clientes tengan acceso a una variedad de opciones modernas y bien mantenidas.

Soluciones de movilidad para un mundo en movimiento

Record go Mobility, avalada por sus más de 20 años de experiencia, se ha convertido en una compañía líder en el sector de la movilidad y el transporte en España, Portugal, Grecia e Italia. La empresa cuenta con una sólida reputación gracias a la calidad y flexibilidad de sus servicios y a la variedad de la flota. Además, puedes encontrar sus oficinas cerca de los aeropuertos y estaciones de tren de los principales destinos turísticos, por lo que además de una compañía segura y flexible, se convierte en una opción cómoda y accesible.