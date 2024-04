AMG GT 63 S E Performance: aceleración hasta 100 km/h en 2,8 segundos y velocidad máxima de 320 km/h

En Shanghái, Mercedes-AMG ha desvelado el nuevo modelo superior de su serie GT. El potente propulsor híbrido E PERFORMANCE, compuesto por un motor V8 y un motor eléctrico, garantiza una respuesta extraordinariamente rápida y una entrega de potencia contundente. La innovadora tecnología de competición, derivada del equipo de F1 Mercedes-AMG PETRONAS, constituye la base de una experiencia única repleta de prestaciones y dinámica de conducción.



"GT. El GT 63 S E PERFORMANCE combina unas enormes prestaciones con una experiencia de conducción muy dinámica, por lo que pone la piel de gallina. Al mismo tiempo, el vehículo ofrece amplias opciones de equipamiento y materiales de alta calidad, lo que lo convierte en uno de los coupés de altas prestaciones más exclusivos del mercado".Michael Schiebe, Consejero Delegado de Mercedes-AMG GmbH y Director de las unidades de negocio Mercedes Benz Clase G y Mercedes-Maybach

E PERFORMANCE: motor de combustión delante y motor eléctrico detrás

El sistema de propulsión del nuevo AMG GT 63 S E PERFORMANCE combina el motor V8 biturbo AMG de 4,0 litros en el eje delantero con una unidad de propulsión eléctrica en el eje trasero. Integra un motor eléctrico síncrono de 150 kW (204 CV) y excitación permanente con un cambio de dos velocidades de conmutación eléctrica y un diferencial mecánico de deslizamiento limitado en el eje trasero. La batería ligera de alto rendimiento también está situada sobre el eje trasero. Este diseño compacto ofrece numerosas ventajas. El motor eléctrico actúa directamente sobre el eje trasero y, por tanto, puede convertir su potencia más directamente en propulsión. Esto proporciona un impulso extra al arrancar, acelerar o adelantar. A medida que aumenta el deslizamiento sobre el eje trasero, la fuerza motriz del motor eléctrico también se transfiere a las ruedas delanteras según sea necesario.

Inspirada en la Fórmula 1, desarrollada en Affalterbach: la batería AMG High Performance

La base del alto rendimiento de la batería AMG de 400 voltios es la innovadora refrigeración directa: por primera vez, las 560 celdas se refrigeran individualmente. Están constantemente rodeadas por un refrigerante de alta tecnología basado en un líquido no inflamable. En comparación con el agua, el refrigerante tiene una capacidad térmica entre dos y tres veces superior, y almacena más energía térmica.

Estrategia de funcionamiento: energía eléctrica siempre disponible

Los ocho programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT "Electric", "Battery Hold", "Comfort", "Slippery", "Sport", "Sport+", "RACE" e "Individual" están adaptados con precisión a la nueva tecnología de propulsión. Ofrecen una amplia gama de experiencias de conducción, desde eficientes hasta dinámicas. Los programas de conducción adaptan parámetros importantes como la respuesta del propulsor y la transmisión, el comportamiento de la dirección, la amortiguación del chasis o el sonido.

El híbrido de altas prestaciones suele arrancar silenciosamente ("Silent Mode") en el programa de conducción "Confort" cuando se conecta el motor eléctrico. El icono "Ready" del cuadro de instrumentos indica que el vehículo está listo para circular. Además, se escucha un potente y sonoro sonido de arranque típico de AMG como respuesta acústica de la disponibilidad para la conducción. Se irradia al interior a través de los altavoces del vehículo. Basta pisar ligeramente el pedal del acelerador para que el AMG Performance Hybrid se ponga en marcha.

La recuperación puede seleccionarse en cuatro niveles

Como la batería de alto rendimiento está siempre en el intervalo óptimo de temperatura de unos 45 grados gracias a la refrigeración directa, también se puede optimizar la recuperación. Normalmente, una batería se calienta mucho cuando la potencia de recuperación es alta, por lo que la recuperación de energía debe limitarse. No ocurre así con la refrigeración directa. Por lo tanto, la recuperación comienza ya en el modo de marcha por inercia sin tocar el pedal del freno. Esto carga la batería y proporciona un par de frenado. Los frenos de las ruedas están protegidos o, dependiendo del nivel de recuperación y de la situación del tráfico, no necesitan activarse en absoluto.

Aerodinámica activa

El elemento aerodinámico activo, oculto en los bajos delante del motor, contribuye a un comportamiento de conducción más dócil. Viene de serie en la versión tope de gama del AMG GT. Este perfil de carbono es un desarrollo exclusivo de AMG y está protegido por patentes. Reacciona a la posición de los programas de conducción AMG y se extiende automáticamente hacia abajo unos 40 milímetros a una velocidad de 80 km/h. De este modo se crea el denominado efecto Venturi, que aspira adicionalmente el coche sobre la calzada y reduce la elevación del eje delantero.

Tren de rodaje AMG ACTIVE RIDE CONTROL con estabilización semiactiva del balanceo

También es de serie el tren de rodaje AMG ACTIVE RIDE CONTROL con estabilización semiactiva del balanceo. Los amortiguadores, regulables en rebote y compresión, disponen también de elementos hidráulicos semiactivos interconectados. Sustituyen a la barra estabilizadora de torsión convencional. Esta tecnología permite reducir los movimientos de balanceo de la carrocería y ofrecer una amplia gama de programas de conducción. La conexión hidráulica de las cámaras de los amortiguadores en las cuatro ruedas tiene lugar a través de las líneas apropiadas y las válvulas de control dentro de los amortiguadores adaptativos.

La dirección activa del eje trasero combina agilidad y estabilidad

El AMG GT 63 S E PERFORMANCE también está equipado de serie con dirección activa del eje trasero. En función de la velocidad, las ruedas traseras giran en sentido contrario (hasta 100 km/h) o en el mismo sentido (a más de 100 km/h) que las delanteras. Por tanto, el sistema permite un comportamiento de conducción ágil y estable a la vez. Otras ventajas son un control más fácil del vehículo al límite y un menor esfuerzo de dirección, ya que la relación de dirección de las ruedas delanteras es más directa.

Facilidad de control y estabilidad: el sistema de frenos cerámicos compuestos de alto rendimiento AMG

En consonancia con los valores de rendimiento y prestaciones, el equipo de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG de material compuesto, con pinzas fijas de 6 pistones de color bronce delante y pinzas flotantes de 1 pistón detrás, viene de serie. En comparación con los modelos AMG GT con motor de combustión pura, son de mayor tamaño: los discos de freno carbonocerámicos en el eje delantero miden 420 x 40 milímetros y en el eje trasero 380 x 32 milímetros. El sistema de frenado impresiona por sus distancias de frenado muy cortas, así como por su eficacia máxima y su estabilidad en caso de uso intensivo. También destaca por su larga vida útil. El material ligero ahorra peso adicional y reduce las masas no suspendidas.



Las modificaciones visuales identifican al modelo como un E PERFORMANCE

El rasgo más identificativo del modelo superior de la serie AMG GT de dos puertas es la sección trasera. Las novedades integradas son la tapa de carga integrada y el nombre del modelo resaltado en rojo. En la parte exterior también hay embellecedores dobles trapezoidales ranurados para el tubo de escape. El distintivo "E PERFORMANCE" en el lateral indica la exclusividad de la propulsión. De serie, el híbrido rueda sobre llantas de aleación AMG de 20 pulgadas en diseño de 10 radios. Están optimizadas aerodinámicamente, pintadas en gris tantalio y acabadas con un acabado de alto brillo. Las dimensiones en el eje delantero son 295/35 R 20 en 10,5 J x 20 y en el eje trasero 305/35 R 20 en 11,0 J x 20.

Interior orientado al conductor con amplias opciones de personalización

El interior está pensado tanto para los clientes que buscan la deportividad como para los que valoran el máximo confort. El diseño del puesto de conducción, hasta la pantalla en formato vertical de la consola central, está orientado al conductor y destaca por su armoniosa impresión general. El práctico concepto dimensional de 2+2 plazas ofrece un gran espacio interior.

Uno de los muchos aspectos destacados del interior son los asientos deportivos AMG de ajuste eléctrico. Combinan una buena sujeción lateral con un elevado confort en trayectos largos. Tres programas de masaje garantizan un excelente confort para largas distancias. Éste puede aumentarse aún más: El paquete ENERGIZING Plus combina funciones de asiento y ambientes luminosos para crear relajantes programas de confort. Los asientos AMG Performance opcionales con reposacabezas integrados y aberturas de ventilación en los respaldos son aún más deportivos.

Amplias posibilidades de personalización con el programa MANUFAKTUR

MANUFAKTUR es la oferta de individualización que ofrece una pintura exclusiva y un equipamiento interior de alta calidad. Los materiales seleccionados y la artesanía ofrecen la oportunidad de hacer que el nuevo AMG GT Coupé sea aún más personal.



Sistema multimedia MBUX con pantallas específicas para híbridos

El sistema multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) es de uso intuitivo y capaz de aprender. El AMG GT 63 S E PERFORMANCE contiene numerosas indicaciones y funciones específicas para AMG e híbridos. Elementos de menú exclusivos "AMG Performance" subrayan el carácter deportivo. La tecnología híbrida también puede experimentarse visualmente: gráficos de alta calidad permiten visualizar el flujo de potencia del sistema de propulsión. También pueden consultarse datos como la velocidad, la potencia, el par y la temperatura del propulsor eléctrico.

