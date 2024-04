​Una encuesta mundial apoya prohibir los plásticos de un solo uso

Voluntarios despliegan una pancarta abogando por reducir en 75 % el uso de plásticos, para salvar el planeta, sobre un vertedero de basura en Dandora, Kenia. Ambientalistas reclaman un tratado internacional vinculante para todas las naciones que prohíba la mayoría de los plásticos de un solo uso. Imagen: Selvin Marete / Greenpeace

WASHINGTON – Una encuesta realizada a 24.000 personas en 32 países mostró un respaldo de 85 por ciento a la prohibición de los plásticos de un solo uso, y del 90% a la del empleo de productos químicos peligrosos en los plásticos, informó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés), copatrocinador del estudio.

Eirik Lindebjerg, líder de plásticos para WWF, dijo que “la encuesta demuestra que los ciudadanos tienen un alto nivel de conciencia, preocupación y compromiso sobre lo que se necesita para poner fin a la contaminación por plásticos”.

Los ciudadanos “rechazan un sistema de plásticos contaminante e injusto, que se les ha impuesto a través de leyes laxas y negocios con poco o nula responsabilidad”, agregó Eirik Lindebjerg.

Rebecca Prince-Ruiz, directora ejecutiva de la Plastic Free Foundation, basada en Australia y copatrocinante del estudio, también consideró que “esta encuesta muestra que la opinión pública respalda firmemente una transformación profunda de nuestra relación con los plásticos”.

“Pero a medida que aumenta el apoyo público a un tratado sobre contaminación por plásticos que sea sólido y vinculante, vemos a una pequeña minoría de gobiernos tratando de avanzar en la dirección opuesta, exigiendo un enfoque de participación voluntaria en lugar de regulaciones justas y consistentes”, advirtió Prince-Ruiz.

Los resultados del estudio se divulgan pocos días antes de que en Ottawa se efectúe, del 23 al 29 de abril, la cuarta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC4), establecido por las Naciones Unidas para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación plástica, incluida la marina.

WWF recordó que una cuestión clave está en prohibir los plásticos de un solo uso, que representan más de 70 % de la contaminación plástica en los océanos.

Más de 430 millones de toneladas de plástico virgen son producidas cada año, de las cuales 60 % son de un solo uso y con solo nueve por ciento reciclado en todo el mundo, por lo que los ambientalistas consideran urgente prohibir los plásticos que se usan solo una vez y sean considerados innecesarios, evitables y peligrosos.

Otras prohibiciones que fueron altamente votadas en la encuesta, conducida por la firma francesa Ipsos, incluyeron las dirigidas a productos químicos nocivos utilizados en el plástico, y a los productos plásticos que no pueden ser reciclados de forma fácil y segura en los países donde se utilizan (87 %).

Además, los resultados mostraron amplio consenso en torno a la insuficiencia de aplicar solamente prohibiciones para abordar la crisis de contaminación por plásticos.

Los encuestados también respaldaron firmemente la necesidad de rediseñar el sistema actual de plásticos, para asegurar que los residuos puedan ser reutilizados y reciclados de manera segura. Medidas como exigir a los fabricantes que inviertan y proporcionen sistemas de reutilización y de recarga de envases obtuvieron el apoyo del 87 % de los encuestados.

El establecimiento de garantías para que todos los países accedan a financiación, tecnología y recursos que permitan una transición justa recibió 72 % de apoyos.

En América Latina, ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú fueron consultados, y su apoyo a reglas robustas para un nuevo tratado global se encuentra entre 88 y 92 %, consistentemente alto con su también alta exposición a los efectos de la crisis de contaminación por plásticos.

“Priorizar las reglas globales claramente definidas y vinculantes aliviaría las cargas de los gobiernos y autoridades nacionales. Deben confiar en el apoyo de los ciudadanos para un tratado ambicioso, efectivo y justo”, observó María Alejandra González, coordinadora regional política de plásticos de WWF.

El informe de la organización menciona el caso de México, donde aproximadamente 5,7 millones de toneladas de residuos plásticos se generan cada año y se estima que entre 38 y 58 % de estos residuos plásticos se manejan inadecuadamente.

Los resultados de la esta encuesta “envían un fuerte mensaje a los gobiernos y las empresas para aumentar sus esfuerzos por reducir la contaminación por plásticos con estrategias que incluyan la eliminación de los productos de más alto riesgo”, dijo Ninel Escobar, directora de cambio climático de WWF México.

También deben buscarse “soluciones de reutilización y retornabilidad, etiquetas más transparentes y mayor reciclaje seguro”, expresó Escobar.

Lindebjerg afirmó que “en este momento, nos encontramos en una encrucijada. Las próximas negociaciones en Ottawa determinarán si obtendremos o no el tratado prometido para finales del año 2024”, en la última de las rondas INC.

“Con base en la experiencia con otros tratados ambientales, sabemos que definir reglas globales y obligaciones vinculantes a nivel mundial en toda la cadena de valor de los plásticos puede detener el problema. Conformarse con menos es indefendible”, concluyó Lindebjerg.

A-E/HM - Fuente: IPS