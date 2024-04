Amo a los perros

Al conocer la oferta a un anciano señor de escasos recursos, que se ganaba su sobrevivencia recolectando botellas de comprarle su perro, éste lo negó, por mucho que las ofertas se superaron de 10 hasta 150 dólares, bajo la razón: "Ni lo vendo, ni lo cambio. El me ama y me es fiel. Su dinero, lo tiene cualquiera, y se pierde como el agua que corre. El cariño de este perrito es insustituible; su cariño y fidelidad es hermoso".



Mientras escribo, veo que me acompaña mi Pilín raza Chihuahua mi gran perrito, que moviendo su colita para manifestarme en su lenguaje, “aquí estoy siempre a tu lado Amo querido”, que siendo un "alma de dios", es uno más de la familia en la casa; compañía grata, que nos garantiza la seguridad al cuidar de manera feroz rechazando a todo aquel, que quiera hacernos daño introduciéndose a la casa, sin nuestro consentimiento.

Confirmo que esta mi patria es un país de las mil maravillas. Aquí abunda población que lucha con desesperación dejar de comer salteado ante las ofertas de oportunidades de trabajo formal, sin embargo no faltan quienes quieran parecer de la clase alta y encopetada, de esos que miran de reojo por encima del hombro dando limosnas los domingos, al tener, no un perro de la "calle", sino un perro con rango y jerarquía, un perro de raza pura no importando que sea feo como sus dueños, pero si digno de nobleza, como los perros que se recuerdan en las pinturas del artista de Diego Velázquez.

Y lo anterior, cabe decirlo en unas realidades de un mundo convulso, con condiciones sociales miserables, de hombres sin moral y de aptitudes malandrinas de lo peor, que hace valedero decir: "Cuanto más vivo entre los hombres, amo más a los perros", tristeza, que la desigualdad socio económica y social potencializa: "es triste ver cómo viven los hombres en las casas de cartón", mientras irónicamente hay escuelas de perros ricos privilegiados, que tienen educación, mientras todavía existen patrones que muerden al obrero descamisado.

El amigo filosofo de nuestro Rubén Darío, le hizo afirmar: “Cuanto mas vivo entre los perros, envidio más a los perros”.