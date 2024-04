La ONU necesita 2.800 millones de dólares para auxiliar a Palestina

Un vehículo cargado con enseres avanza por la devastada ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Más de tres millones de personas en esa Franja y en Cisjordania, otro territorio palestino ocupado, necesitan auxilio humanitario urgente, según agencias de la ONU . Imagen:; Yhemba Linden / Ocha

NACIONES UNIDAS – Las agencias de las Naciones Unidas lanzaron este miércoles 17 un llamamiento urgente para reunir 2.800 millones de dólares, con los cuales auxiliar a millones de personas en la devastada Franja de Gaza y también en Cisjordania, territorios palestinos ocupados por Israel.

Gaza, de 2,3 millones de habitantes, “se enfrenta a niveles catastróficos de hambre y la hambruna es inminente en las gobernaciones del norte, en cualquier momento desde ahora hasta mayo de 2024”, dijo en una declaración la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha).

Se necesitan “cambios críticos” en la ayuda que ha podido entrar a la Franja, y la asistencia también se requiere en Cisjordania “donde los palestinos han sido blanco de una creciente violencia de los colonos” israelíes, según los reportes de la organización mundial.

El presupuesto de la ayuda requerida es de 4100 millones de dólares, pero Ocha espera llegar en los próximos nueve meses con auxilios de emergencia, como agua, alimentos, medicinas, enseres y combustible, al menos a 3,1 millones de personas.

El nuevo llamado de la ONU se produce mientras continúan los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, con decenas de personas muertas o heridas cada día, y los incidentes en Cisjordania con palestinos abatidos por disparos atribuidos a colonos.

El actual conflicto estalló después de que la milicia islamista Hamás, basada en Gaza, atacó el sur de Israel y murieron 1139 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes, según reportes de la ONU.

La respuesta militar israelí ha dejado en Gaza más de 33 800 palestinos muertos –de los cuales 10 000 mujeres según agencias de la ONU- y 76 500 heridos, así como miles de viviendas e instalaciones destruidas, y se ha desplazado hacia improvisados refugios en el sur al menos a la mitad de la población de la Franja.

Israel dice haber abatido a miles de combatientes de Hamás y la milicia no da cuenta de sus efectivos. Según fuentes de la ONU han muerto 259 soldados israelíes y 1570 han resultado heridos. En el campo humanitario, Ocha señaló que la solicitud de financiación cubre las necesidades de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), “que sigue siendo la columna vertebral de la respuesta humanitaria en Gaza y Cisjordania”.

“Dos tercios de la población de Gaza -1,6 millones de personas- son refugiados palestinos registrados en la Unrwa”, indicó la Ocha, y casi un millón de los 1,7 millones de personas desplazadas se albergan en 450 refugios públicos y de la Unrwa, o en las proximidades de esa agencia de la ONU.

Unrwa tiene más de 13 000 empleados en Gaza, de los cuales más de 3500 participan en la ayuda humanitaria, y también atiende a 1,1 millones de refugiados palestinos y otras personas registradas en Cisjordania, de los cuales 890 000 son refugiados.

Entre las situaciones que demandan ayuda con urgencia, Ocha señaló el acceso a agua potable, ya que solo una de las tres tuberías de agua provenientes de Israel sigue operativa, y a solo 47 % de su capacidad.

También hay menos de 20 pozos de aguas subterráneas, que “solo funcionan cuando hay combustible disponible”, y no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales plenamente funcionales. En muchas zonas se desbordan, “lo que aumenta el riesgo para la salud pública en toda Gaza”, según el reporte.

Los trabajadores humanitarios han expresado repetidas veces su preocupación por una operación militar contra el ala militar de Hamás por las fuerzas de Israel en la sureña ciudad de Rafah, que hace frontera con Egipto y donde actualmente se refugian más de un millón de personas.

Un ataque en esa pequeña ciudad atestada de refugiados podría arrojar un gran número de víctimas en un territorio cuya red hospitalaria en Gaza está destruida, con apenas un tercio de sus 36 hospitales parcialmente operativos.

“El nivel de destrucción de los hospitales de Gaza es desgarrador. Nuevamente pedimos que se protejan, que no se ataquen ni se militaricen”, observó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A-E/HM - Fuente: IPS