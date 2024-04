Ya es posible comprar paddle surf hinchable de madera en la tienda BeXtreme

En la actualidad, las playas españolas reciben más deportistas y fanáticos de las actividades acuáticas gracias al auge de una mayor cantidad de opciones para recreación acuática, entre ellas el paddle surf. Esto también ha causado que cada vez más personas opten por comprar paddle surf y sus implementos propios.

BeXtreme es una marca con más de 10 años dedicándose a la fabricación de tablas de paddle surf, snowboard, longboard, skate y wakeboard, siempre teniendo en consideración el cuidado de la naturaleza, creando productos ecológicos que no causan un impacto negativo en el medio ambiente.

¿Tabla de paddle surf hinchable o rígida? Cuando se habla de decidirse entre una tabla de paddle surf rígida o hinchable, es importante considerar la durabilidad y resistencia. Las tablas de sup rígidas son sensibles a golpes y rozaduras. Mientras que las hinchables tienen una estructura interna resistente, difíciles de rallar con las rocas o el remo y son más seguras ante posibles caídas y accidentes.

Su rendimiento también es sumamente importante. La versión hinchable puede ser algo limitante en situaciones extremas, ya que, si bien permiten acercarse más a las olas y surfear, puede tener problemas a la hora de maniobrar, mantener el equilibrio y la velocidad. Por su parte, las tablas rígidas se desplazan mejor sobre el agua, son más rápidas y son más resistentes en el momento de surfear olas.

Otros factores a considerar incluyen el transporte y almacenaje, ya que las tablas hinchables son más fáciles de transportar en comparación a las rígidas, y el precio, debido a que las hinchables suelen ser más económicas que las rígidas.

¿Merece la pena comprar una tabla de paddle surf hinchable? Sí, ya que este tipo de tablas son sumamente fáciles de transportar, aunque se trate de un artículo que puede medir hasta tres metros, y son fáciles de utilizar, porque vienen con una bomba de inflado propia para tenerla lista para usar en minutos.

Además, estas tablas están fabricadas con materiales resistentes que las hace prácticamente indestructibles y capaces de soportar hasta 150 kilos, siendo aptas no solo para paddle surf, sino también para hacer travesías, descender ríos, hacer windsurf y hasta convertirlas en canoas con asientos de kayak especiales.

