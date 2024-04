Myss Jewels lanza su línea de Joyas waterproof para disfrutar del verano

Las joyas son una pieza esencial para acompañar los outfits de muchas personas, concretamente de las mujeres que disfrutan de llevar accesorios distintos en cada look. No obstante, durante el verano, la emoción y el ambiente de temporada pueden provocar varios descuidos con el agua y dañar estas piezas.

Ante esta situación, una de las mejores alternativas es optar por joyas waterproof para el periodo estival, con materiales que previenen este deterioro causado por el agua. En tal sentido, es fundamental buscar productos de calidad como los que ofrece Myss Jewels.

Joyas resistentes al agua Myss Jewels es una marca española de dos hermanas madrileñas emprendedoras en joyería. Se caracteriza por sus diseños minimalistas y atemporales, así como por la calidad excepcional en los materiales de sus productos. Su catálogo cuenta con una extensa colección de joyas waterproof, compuesta por más de 80 diferentes piezas como collares, pendientes, anillos y brazaletes. Joyas muy polivalentes, ideales para cualquier evento como para el día a día.

Estas son elaboradas con acero de alta calidad, material muy resistente a los daños ocasionados por el agua, con baño de oro de 18k o plata rodiada que aporta un acabado perfecto. Son libres de plomo y níquel, por lo que resultan hipoalergénicas y no representan ningún riesgo para la salud.

Todas estas joyas se pueden adquirir mediante la tienda online de Myss Jewels, que dispone de un proceso sencillo para procesar las solicitudes del usuario. Por otra parte, los envíos de la firma tienen cobertura en todo el territorio peninsular y son gratuitos para cualquier pedido superior a los 30 euros.

Además, cada compra se gestiona en un máximo de 72 horas con los servicios de mensajería, quienes a su vez tardan entre uno y dos días en realizar la entrega correspondiente.

Beneficios de las joyas waterproof La exposición al agua puede tener varios efectos nocivos en las joyas que no están preparadas para esto. Más aún cuando se trata de agua salada o clorada, como la del mar y de las piscinas que se visitan con mucha frecuencia durante el verano. Esta situación hace que pierdan su brillo, se deterioren paulatinamente sus materiales y se quite la belleza de su apariencia.

Las joyas waterproof están diseñadas para resistir estas consecuencias de la exposición al agua, cremas y perfumes y conservar su esplendor y atractivo durante un largo tiempo. También son bastante versátiles, ya que se pueden usar en la playa, piscinas o cualquier actividad acuática. Además, no requieren de mantenimiento ni cuidados especiales después de ser mojadas, por lo que resultan más cómodas de llevar en el día a día.

Todas estas ventajas se pueden aprovechar al máximo mediante Myss Jewels, una marca que cuenta con numerosos modelos en este tipo de joyas. Sus diseños en anillos, pendientes, pulseras, collares, tobilleras y brazaletes combinan el glamour con la funcionalidad y la tendencia, lo que se materializa en piezas exclusivas ideales para lucir sin preocupaciones durante la temporada estival.