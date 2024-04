Anuka Creaciones; donde la creatividad se encuentra con la identidad en telas decoradas y talleres personalizados

Ana Belén Paredes Grao es la mente creativa de la empresa Anuka Creaciones, una marca de moda única que combina colores vibrantes y artesanía detallada. Desde sus comienzos, diseñando camisetas a mano hasta su destacada labor durante el confinamiento cosiendo mascarillas, Anuka ha demostrado un compromiso inquebrantable con la calidad y la solidaridad en cada paso de su viaje emprendedor. Hoy hay la oportunidad de hacerle una entrevista.

¡Hola Anuka! Es un placer tenerte con nosotros hoy. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo comenzó tu viaje en el mundo de la moda y cómo surgió la idea de crear Anuka Creaciones?

¡Hola! Claro, encantada de estar aquí. Mi nombre es Ana Belén Paredes, pero muchos me conocen como Anuka. Mi historia en el mundo de la moda comenzó hace unos diez años, trabajando en el pequeño comercio del sector.

Siempre tuve el sueño de tener mi propia marca, y después de un tiempo, decidí dar el paso. Con niños en edad escolar y la necesidad de tiempo para conciliar, ser mi propia jefa parecía la mejor opción. Así que, con mucho amor y entusiasmo, empecé diseñando y decorando camisetas a mano, creando piezas únicas con retales coloridos, cintas y ganchillo. Poco a poco, esta pasión se fue expandiendo a otros accesorios como capazos, bolsas, diademas y hasta albornoces y toallas que personalizaba con mi toque especial.

También realizo talleres como clases extraescolares para niños en el Centro de Artesanía de Murcia con el objetivo de inspirar a los más jóvenes a explorar su creatividad y habilidades en este campo tan especializado.

Sabemos que acabas de renovar tu web. Cuéntanos, ¿Cómo surgió la idea de enfocar cada producto en una historia única? ¿Y cómo esperas que esta nueva experiencia impacte en tus clientes?

La idea surgió al hablar con el equipo de Ertia Soluciones Informáticas encargados del rediseño de la web y logo. Queríamos ofrecer una experiencia más personalizada y significativa para nuestros clientes. Así que se pusieron manos a la obra para destacar la historia única detrás de cada producto. Con esta renovación, esperamos que nuestros clientes se sientan inspirados y conectados, agregando un toque de magia a sus vivencias diarias.

Te invito a descubrir el encanto de cada creación en anukacreaciones.com

Es fascinante cómo has ido desarrollando tu marca a partir de tus propias pasiones y necesidades. ¿Podrías contarnos más sobre qué es el Bando de la Huerta y cómo ha influido en tu trabajo?

¡Claro! Ese momento fue realmente emocionante para mí. El Bando de la Huerta es una festividad tradicional celebrada en la ciudad de Murcia, donde los habitantes salen a las calles ataviados con trajes regionales para celebrar y promover la cultura y las tradiciones huertanas. Es un evento emblemático que refleja la identidad cultural de la región, lleno de música, bailes, gastronomía y actividades familiares.

Unos meses antes del Bando de la Huerta, se me ocurrió diseñar una camiseta con una 'huertanica' como protagonista. Fue todo un éxito y desde entonces se convirtió en uno de los productos estrella de Anuka Creaciones. No solo quedó en camisetas, sino que lo incorporé en otras prendas como delantales, bolsas y en objetos como cestos o cubre macetas. Este diseño se ha convertido en una de las señas de identidad de mi marca, capturando la esencia de la cultura murciana y llevándola a través de mis creaciones.

Ese enfoque en la identidad cultural es realmente inspirador. También me gustaría hablar sobre tu respuesta durante el confinamiento, cosiendo mascarillas para aquellos que las necesitaban desesperadamente. ¿Cómo surgió esa iniciativa y qué significó para ti?

Durante el confinamiento, la escasez de mascarillas era un problema urgente. Decidí dejar todo a un lado y ponerme manos a la obra para ayudar en lo que pudiera. Comencé cosiendo mascarillas para hospitales y personal esencial, de forma desinteresada. Más tarde, extendí esta ayuda a particulares que buscaban mis habilidades. Fue un momento de solidaridad y empatía, donde traté de alegrar la vida de quienes recibirían mis mascarillas. El reconocimiento que recibí, incluida la visita de un programa de televisión local, fue abrumador. Pero lo más importante fue el impacto que pude tener en la comunidad, demostrando que incluso en tiempos difíciles, podemos unirnos y ayudarnos mutuamente.

Es realmente admirable cómo respondiste ante esa situación ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a quienes conocen tu marca o han adquirido tus productos?

Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han apoyado Anuka Creaciones. Detrás de cada puntada, de cada letra bordada, hay un esfuerzo y dedicación que espero que se refleje en mis productos. Mi objetivo es traer un poco de alegría y belleza a la vida de las personas a través de mis creaciones. Así que los invito a que pasen, vean y comprueben por sí mismos el amor y cuidado que pongo en cada pieza. ¡Gracias por acompañarme en este viaje!

Muchas gracias, Anuka, por compartir tu inspiradora historia con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y te deseamos todo el éxito en el futuro con Anuka Creaciones.

¡El placer ha sido todo mío! ¡Gracias por esta maravillosa conversación!