Los altos costes de producción lastran la rentabilidad y competitividad de la pyme

Entrevista con Mario Monrós, socio director de TACTIO, consultoría de estrategia y organización empresarial especializada en pyme.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) a menudo se enfrentan a desafíos financieros significativos que pueden obstaculizar su crecimiento y rentabilidad. Uno de estos desafíos recurrentes es el fenómeno de los altos costes de producción. Cuando los costes de producción se disparan, ya sea debido a ineficiencias internas, fluctuaciones en los precios de los insumos o una gestión inadecuada, las pymes se encuentran en una encrucijada que requiere una atención inmediata y estratégica. En esta entrevista a Mario Monrós, socio director de TACTIO, se explorará en profundidad este desafío común que enfrentan las pymes, examinando sus causas, consecuencias y, lo más importante, las soluciones prácticas y efectivas que pueden implementarse para superarlo con éxito.

En muchas empresas, los altos costes de producción son una preocupación constante. ¿Cómo pueden solucionar este problema?

La solución radica en implementar un sistema de control de costes dinámico. Este sistema permite conocer los costes reales de producción y detectar las causas de posibles desviaciones, lo que a su vez permite tomar decisiones correctoras de manera efectiva.

¿Y qué sucede si los costes de producción se mantienen altos durante mucho tiempo y no hay un control adecuado?

Este supone un gran problema. Mantener costes elevados durante un período prolongado puede indicar una falta de competitividad en el mercado debido a la ineficiencia en la gestión interna o a una estrategia ineficaz en productos y servicios.

¿Cuáles son las consecuencias de no tener un control adecuado de los costes de producción?

Entre otras consecuencias podríamos identificar la pérdida de rentabilidad, debilidad comercial, pérdida de clientes y una disminución en la capacidad de innovación y desarrollo de la empresa, no obstante, cada pyme es un mundo.

Hablando de tipos de empresa, ¿sería posible implementar un sistema de control de costes en una empresa pequeña?

Absolutamente. Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede implementar un sistema de control de costes.

Entonces, ¿cuáles son los pasos para instalar un sistema de control de costes?

Identificar los puntos críticos, definir indicadores de referencia, recopilar y procesar datos, y tomar decisiones correctivas basadas en las desviaciones detectadas sería el proceso adecuado.

¿Qué ventajas tiene un sistema de control de costes para una pyme?

Favorece la mejora continua, capacita al personal para utilizar eficientemente los recursos y proporciona información objetiva para la toma de decisiones.

Por último, ¿a quién recurrir en caso de necesitar ayuda en el control de costes de producción?

Nosotros siempre recomendamos consultar a profesionales especializados en sistemas de costes adaptados a las necesidades específicas de la empresa, como es el caso de TACTIO. Somos referentes en implementación de proyectos estratégicos para pymes y tenemos experiencia en su aplicación en diferentes tipologías de empresas.

Implementar un sistema de control de costes puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. Es fundamental actuar con prontitud y eficacia para garantizar una gestión financiera sólida y una posición competitiva en el mercado.