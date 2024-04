Los bancos abaratan sus hipotecas fijas en casi 500 euros anuales en lo que va de 2024

Es una verdad universal que todo lo que sube, baja. El año pasado, en plena escalada de tipos del Banco Central Europeo, las entidades bancarias españolas encarecieron notablemente sus hipotecas fijas, cuyo interés llegó a situarse, en algunos casos, por encima del 4%. Pero la situación ha dado un vuelco en 2024, para alegría de los potenciales compradores de vivienda.

Según un estudio elaborado por el comparador financiero HelpMyCash.com, dos de cada tres bancos que ofrecen hipotecas fijas en España han abaratado estos productos desde que empezó este año. Y gracias a estas rebajas, sus analistas calculan que el precio de sus ofertas se ha reducido en casi 500 euros anuales de media respecto al coste que tenían en 2023.

Rebaja del interés medio

El estudio de HelpMyCash revela que el interés de las hipotecas fijas en oferta, que son las que la banca publicita a través de sus canales de comunicación (páginas web, anuncios televisivos, etc.), ha bajado considerablemente en lo que va de año. Al terminar diciembre de 2023, su tipo medio era de alrededor del 3,65%, mientras que en abril de 2024 se sitúa en torno al 3,15%, según los datos del comparador.

Es decir, que el interés medio de las hipotecas a tipo fijo es ahora 0,50 puntos porcentuales más reducido que el que los bancos ofrecían a finales del año pasado. “Trasladado a un préstamo hipotecario medio de 150.000 euros a devolver en un plazo de 30 años, esto supone una rebaja de unos 41 euros mensuales y de casi 500 euros al año de media”, ilustra Miquel Riera, analista hipotecario de HelpMyCash.

Batalla comercial para rebajar las hipotecas fijas

Esta rebaja se ha producido en el contexto de una guerra comercial que los bancos iniciaron a principios de este año. “Desde que empezó el 2024, un mínimo de 14 entidades bancarias han reducido el interés de sus ofertas a tipo fijo, lo que representa un 66,67% (dos de cada tres) de las que comercializan hipotecas fijas en España”, apunta Riera.

Las rebajas más importantes las han llevado a cabo Banco Sabadell (del 3,40% al 2,75%), CaixaBank (del 3,55% al 2,90%) y Unicaja (del 3,90% al 3,25%), que han bajado sus tipos en 0,65 puntos porcentuales. Destacan también las reducciones practicadas por imagin (del 3,70% al 3,10%) e ING (del 4,20% al 3,65%). Conviene recordar, eso sí, que la inmensa mayoría de estas entidades exige contratar otros productos suyos para acceder a estos precios, como seguros, cuentas, etc.

Esta batalla se ha iniciado por dos motivos. “En primer lugar, porque los bancos necesitan incentivar la contratación de préstamos hipotecarios, que bajó casi un 20% en 2023 debido al encarecimiento de estos productos. Y en segundo lugar, porque las entidades prevén que el Banco Central Europeo reducirá sus intereses a partir de mediados de este año, lo que les da margen para ofrecer unas hipotecas fijas más baratas”, explican desde HelpMyCash.

Momento propicio para negociar

Los analistas del comparador aseguran también que otras entidades que no aparecen en el listado rebajan extraoficialmente el precio de sus hipotecas fijas si el perfil de solvencia del solicitante es bueno y este aprieta para que le ofrezcan unas mejores condiciones. En determinadas circunstancias, afirman, es posible conseguir un interés de alrededor del 2,50% o incluso por debajo.

Por ello, desde HelpMyCash aconsejan a los interesados en contratar una hipoteca fija que pidan ofertas a varias entidades y que regateen con ellas para obtener el mejor precio posible. Esa tarea puede encargarse también a un intermediario o bróker hipotecario, que es un profesional que se dedica a negociar con los bancos para obtener préstamos hipotecarios con condiciones preferentes.