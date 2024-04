Exitosa presentación de la “Guía de Arte 2024” en la Asociación Española de Pintores y Escultores

La Quinta Rosa Editorial y Francisco Arroyo Ceballos promueven un nuevo volumen en el que se referencia en 276 páginas a casi 150 creadores plásticos de nuestro país.



La AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores), con sede en Madrid y fundada en 1910 está presidida por D. José Gabriel Astudillo el cual ha intervenido en el acto de presentación de dicha edición. La AEPE cuenta como presidentes de Honor a sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía, y realiza actividades tan relevantes como el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura.

Junto a D. José Gabriel Astudillo presentaron la guía de arte el maestro José María Mezquita, José Manuel Rosario (Editor) y el propio autor. Un numeroso grupo de artistas plásticos llegados de diversas provincias y gente de la cultura los acompañó.

Durante dicho acto la AEPE reconoció la labor cultural de Francisco Arroyo pidiéndole que firmara en su libro de honor.

Este libro, publicado cada dos años, pretende ser no sólo una vía más de promoción de la obra de un conjunto referente de artistas, si no una selección que facilite al espectador, al coleccionista o al mero interesado, la ardua tarea de encontrar lo que busca entre profesionales del sector. Una forma de acercar ambos mundos, de ponerlos en contacto.

Muchos son los que lo integran y muchos los que faltan, pero lo importante es el ir creando conexiones y sinergias, por no hablar de la necesidad de promoción que tiene el sector en estos tiempos de crisis.

Francisco Arroyo ha publicado hasta la fecha casi cuarenta libros de arte y poesía, y es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA, siendo nombrado en congreso celebrado en París en 2015.