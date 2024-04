El congreso de Ciberseguridad, Hacking, IA y Videojuegos de España de la mano de Hack by Security, HBSCON vuelve

En el vertiginoso mundo tecnológico, distintos ámbitos del sector se entrelazan nuevamente en un evento inigualable: el congreso de Ciberseguridad, Hacking, IA y Videojuegos, la HBSCON.

Organizado por Hack by Security; este congreso se erige como una plataforma clave para explorar las últimas tendencias y avances en estos campos.

Desde la protección de datos hasta la ética en el hacking, este evento reúne a expertos, profesionales y aficionados para debatir, aprender y colaborar en un entorno tan dinámico como estimulante. En octubre, los apasionados por la tecnología y la seguridad digital tienen una cita imperdible.

Durante este congreso de varios días, los asistentes tienen acceso a una gran variedad de actividades, que van desde conferencias magistrales hasta talleres prácticos y demostraciones en vivo.

Las conferencias, lideradas por expertos reconocidos a nivel nacional e internacional, abarcan temas cruciales como la protección de datos en el entorno digital, las últimas técnicas de hacking ético, el desarrollo de algoritmos de IA para la detección de amenazas y el papel de los videojuegos en la concienciación sobre ciberseguridad. Por otro lado, los talleres prácticos permiten a los participantes poner en práctica sus habilidades en un entorno controlado, aprendiendo técnicas de defensa contra ataques cibernéticos, explorando nuevas herramientas y experimentando con aplicaciones de IA en la seguridad informática. En la misma línea, las demostraciones en vivo ofrecen la oportunidad de ver en acción las últimas soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas líderes en el sector. De esta manera los asistentes pueden conocer de primera mano las innovaciones que están dando forma al futuro tecnológico.

La mente detrás del HBSCON, Hack by Security Hack by Security es la mente maestra detrás de este emocionante congreso, y con el tiempo se ha consolidado en el campo de la ciberseguridad y la tecnología. Con un enfoque en soluciones adaptadas y personalizadas, esta empresa ha ganado la confianza de empresas y organizaciones de todo el país. Esta nueva edición del HBSCON, dedicada a Kevin Mitnick, explorará especialmente la seguridad informática.

