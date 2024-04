Profesionales de Madrid tienen acceso gratuito a cursos especializados

Actualmente, se encuentran abiertos más de 20 cursos gratuitos que están 100% subvencionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigidos a personas trabajadoras, autónomas o en ERTE de la Comunidad de Madrid Esta iniciativa ofrece una amplia gama de cursos especializados, diseñados para fortalecer las habilidades y competencias adaptadas a la praxis profesional.

Los cursos con matrícula abierta son de corta duración, destinados a grupos reducidos. La formación será impartida en modalidad híbrida: 60% presencial, 40% videoconferencia, por docentes expertos en cada área. Tras culminar con éxito la formación se le otorgará a las personas participantes, un diploma de aprovechamiento al tratarse de especialidades del catálogo del SEPE.

Las horas presenciales se impartirán en los centros de Femxa en Madrid:

- Femxa Madrid: Avda. Pedro Diez nº21, 5ª planta 28019 " Metro Oporto.

- Femxa Madrid: c/ Francisco Remiro nº2, Edificio A, 3ª Planta 28028 " Metro Cartagena.

Esta convocatoria de formación no solo promueve el desarrollo profesional, sino también la competitividad, sostenibilidad y dinamismo entre los participantes.

Entre los cursos más demandados se encuentran:

Habilidades directivas y gestión de equipos.

Firma electrónica: nuevas tecnologías de la comunicación.

Gestión del conocimiento en empresas digitales.

Gestión de proyectos. Mantenerse al tanto de las últimas metodologías ágiles, es esencial en un entorno empresarial y operativo que se transforma constantemente. Los cursos ofrecidos en esta convocatoria proporcionan herramientas prácticas y conocimientos especializados que permiten a los trabajadores, suplir las expectativas mediante aprendizaje de calidad, optimizado a las necesidades actuales de cualificación y proyectos.

Inscripción a los cursos

Las personas trabajadoras por cuenta ajena o autónomas de la Comunidad de Madrid podrán realizar su inscripción a la oferta formativa disponible, mediante el enlace: https://www.cursosfemxa.es/especialidades-madrid

Para matricularse en estos cursos no se requiere autorización previa de la empresa, ya que no se realizan a través de crédito de bonificación.

Está a disposición de las personas interesadas que tengan cualquier consulta el teléfono gratuito y correo electrónico de la descripción.



Entidad impartidora de la formación

Esta formación la imparte Grupo Femxa, entidad de formación referente en el sector con más de 23 años de actividad, más de 700.000 alumnos formados, 15 centros propios acreditados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y más de 135 centros de formación asociados repartidos por todo el territorio nacional para la impartición de Formación Profesional para el Empleo.