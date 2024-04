Alfa Romeo presenta el nuevo JUNIOR

JUNIOR se propone como un objeto fresco y único, que combina un estilo cautivador con la tecnología más avanzada en términos de confort, conectividad y dinámica de conducción. Comodidad sin concesiones, como lo demuestra uno de los maleteros más grandes entre los competidores premium (400 L). JUNIOR también está disponible en híbrido y eléctrico, sin distinciones en cuanto a estética o equipamiento, porque lo único que importa es el hecho de que es 100% Alfa Romeo.

JUNIOR estará disponible en la configuración "IBRIDA", la primera del segmento en ofrecer también la variante Q4 de tracción total con gestión automatizada del eje de tracción trasera, y como "ELETTRICA", en dos variantes de potencia con 156 CV y una autonomía de hasta 410 km, así como la más deportiva VELOCE de 240 CV, el epítome del ADN deportivo de Alfa Romeo.

DISEÑO EXTERIOR



Un Alfa Romeo se basa en el equilibrio perfecto entre la belleza funcional y una herencia sin igual, lo que lo convierte en el epítome del estilo italiano en el campo de la automoción. El nuevo JUNIOR no es una excepción, ya que sus dimensiones compactas (4,17 metros de largo, 1,78 m de ancho y 1,5 m de alto) abarcan la singularidad del diseño original y moderno Made in Italy del Alfa Romeo Centro Stile, típico de la marca, expresado en el equilibrio de las proporciones, la pureza de las líneas y la atención a la calidad de las superficies. Los estilistas de Alfa Romeo han modelado esta "piel" con cuidado artesanal en las partes mecánicas, despegándose por completo de los conceptos de fría racionalidad en boga en la clase, para dar vida a un diseño sinuoso y emocionante que llama la atención a primera vista.

DISEÑO INTERIOR



La misma inspiración de deportividad pura se puede encontrar en el interior del automóvil, donde las características más destacadas son la atención italiana a cada detalle, el uso de los mejores materiales y la colocación de todos los controles al alcance del conductor, como lo demuestra el volante compacto, para adaptarse a todos los estilos de conducción. Sobre todo, el panel de instrumentos y su histórico diseño de "telescopio" crean esa conexión visual directa y te persuaden para que envuelvas tus manos alrededor del volante, arranques el motor y aproveches al máximo una experiencia de conducción única. En el centro del cuadro de instrumentos, la característica más destacada es una pantalla TFT de 10,25" totalmente digital, para acceder a los datos del coche y a los ajustes de las tecnologías de conducción. En el centro del salpicadero y orientado hacia el conductor, un sistema de pantalla táctil de 10,25" desarrollado para trabajar con widgets, componentes gráficos diseñados para una interacción intuitiva con todas las funciones, que se pueden personalizar mediante arrastrar y soltar de forma rápida y sencilla.

CONFORT

Según Alfa Romeo, la comodidad significa hacer que cada experiencia de viaje sea simple, extremadamente placentera, organizada y segura. Y es por eso que, al entrar en el habitáculo, se percibe inmediatamente la meticulosa atención al detalle, la alta calidad de la tapicería y la sensación envolvente de estar en su zona de confort, con un carácter deportivo y una calidad claramente italiana. A pesar de su tamaño compacto, JUNIOR cuenta con una capacidad de carga de hasta 400 litros, accesible mediante tecnología de manos libres.

DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

Sobre la base del peso más bajo del segmento y una distribución óptima de la masa, JUNIOR entra en el mundo de los coches eléctricos como un verdadero Alfa Romeo. El equipo que ha coordinado el desarrollo de la dinámica de conducción es el mismo que ha desarrollado el Giulia GTA en el centro de pruebas de Balocco, en la provincia de Vercelli, con el claro objetivo de que el nuevo JUNIOR logre uno de los mejores agarres en carretera de su clase, lo que ha sido posible gracias a soluciones técnicas específicas en la versión VELOCE.

CONECTIVIDAD

Alfa Romeo interpreta el uso del software y la conectividad para mejorar la experiencia del conductor, que es y sigue siendo el foco. Por lo tanto, JUNIOR viene con la tecnología conectada más avanzada, para garantizar el máximo confort. EV Routing es un innovador sistema conectado integrado en el navegador que gestiona las necesidades de carga, de forma automática y sin estrés. Todo lo que los clientes tienen que hacer es configurar su destino, luego el sistema de navegación calcula automáticamente las paradas de carga necesarias a lo largo de la ruta, con acceso a más de 600.000 puntos de carga, la red más extensa de Europa. El monitoreo del tráfico, la batería y el estilo de conducción en tiempo real permite confiar en EV Routing para una experiencia de conducción libre de ansiedad por la carga.

Alfa Connect Services, la suite de servicios conectados

Alfa Romeo JUNIOR está equipado con "Alfa Connect Services", la herramienta que ofrece conectividad avanzada a bordo y una gama de servicios para la máxima seguridad y comodidad. Gracias a la tecnología inalámbrica (OTA), los mapas y el software del automóvil se mantienen siempre actualizados. Las diversas funciones que hacen que la experiencia a bordo sea la mejor de la historia incluyen "My Navigation", que consiste en aplicaciones para buscar de forma remota destinos y puntos de interés (PoI), así como alertas en tiempo real sobre el tráfico, el clima y las cámaras de velocidad. A través de la aplicación para teléfonos inteligentes My Alfa Connect, los clientes también pueden interactuar con el automóvil utilizando "My Remote", con varios servicios como: control remoto de las funciones del automóvil (apertura/cierre de puertas o parpadeo de luces) a través de un teléfono inteligente o reloj inteligente; ubicación del vehículo; control de ciertos parámetros (velocidad y área) y notificaciones si no se respetan. E-Control también ofrece la opción de gestionar de forma remota el arranque y la parada, programar la carga o, si es necesario, calentar o enfriar el interior antes de entrar en el vehículo.

JUNIOR ELÉCTRICO

Un nuevo concepto de deportividad.

En la versión eléctrica del JUNIOR, Alfa Romeo ha seleccionado una fuente de energía de nueva generación, que combina un motor eléctrico ("Hybrid Synchronous Motor") y una nueva batería. Con su alta potencia, par y calibración específica del tren motriz eléctrico, el nuevo deportivo compacto ofrece un placer de conducción sin concesiones con una magnífica dinámica. Disponible en dos versiones de potencia, 156 o 240 CV, el nuevo coche garantiza un excelente rendimiento y una conducción atractiva y deportiva, como todos los Alfa Romeo. La batería de 54 kWh ofrece una alta densidad energética y una muy buena relación entre la energía nominal y la utilizable.

JUNIOR IBRIDA

JUNIOR ofrece dos soluciones de tracción para la versión hibrida: tracción delantera o tracción total Q4, una primicia en el segmento premium, que estará disponible en una etapa posterior.

JUNIOR IBRIDA adopta una arquitectura VGT (Turbo de Geometría Variable) Híbrida de 48 V y 136 CV. El motor de combustión interna es de ciclo Miller de 3 cilindros y 1.2 litros, con turbo de geometría variable y cadena de distribución para una máxima confiabilidad. El componente eléctrico consta de una batería de iones de litio de 48 voltios y un motor eléctrico de 21 kW integrado en la innovadora caja de cambios de doble embrague de 6 velocidades, que trabaja junto con el inversor y la unidad de control de la transmisión para garantizar la máxima eficiencia.

JUNIOR SPECIALE

La versión de lanzamiento comercial de gama alta.

Ya están abiertos los pedidos para JUNIOR SPECIALE EN SU VERSIÓN ELETTRICA, la versión de lanzamiento de gama alta disponible con motores IBRIDA (136 CV) y ELETTRICA (156 CV). JUNIOR SPECIALE, limitado exclusivamente a la edición de lanzamiento, sintetiza deportividad, tecnología y confort en una configuración única que incluye una selección específica de las mejores especificaciones que se ofrecen en la gama.

RECARGA, EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO



En el JUNIOR SPECIALE, Alfa Romeo presenta "Be Charged, Anywhere, Anytime", una oferta extremadamente tranquilizadora y sencilla que apoya a los clientes en su relación diaria con su coche eléctrico. Organizar los viajes fuera de la ciudad o gestionar la rutina diaria nunca ha sido tan fácil, y se puede cargar el coche en cualquier lugar y en cualquier momento.

EV ROUTING: el sistema de navegación conectado con tecnología EV Routing da la opción de planificar la ruta con indicaciones de las paradas necesarias para cargar y cuánto tiempo tardará. El sistema está conectado en tiempo real a más de 600.000 estaciones de carga en toda Europa y ofrece la posibilidad de elegir el punto de carga más adecuado para su ruta y para planificar su parada.

WALLBOX: para la carga doméstica, el Free2Move Charge Wallbox está incluido en la oferta de lanzamiento. Los clientes pueden solicitar un servicio profesional de instalación en el hogar, proporcionado por el socio de referencia en el mercado.

Alfa Romeo E-CARD: gracias a la aplicación gratuita eSolutions Charging impulsada por Free2Move eSolutions, los clientes de JUNIOR tienen acceso a la red de carga más extensa de Europa. Con la E-CARD de Alfa Romeo, es fácil activar y pagar sin contacto la recarga, estén donde estén.

La frase de los alfistas Los coches se conducen. Un Alfa Romeo se disfruta.