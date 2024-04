La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia de El Puerto de Santa María acoge a la Sociedad Cervantina de Alcázar

Con gran acogida de público, que llenaba a rebosar el patio interior del palacio que perteneció a los marqueses de la Candia, y que es desde 1973 la sede de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia de El Puerto de Santa María, ha tenido lugar el ciclo de conferencias titulado “Cervantes y el Quijote. Sus lectores en el siglo XXI”.



Esta Sociedad Cultural portuense acumula 124 años de historia ya que fue fundada en 1900 en torno a una idea lanzada por el ilustre portuense Federico Rubio y Gali, y además de ser una referencia cultural y formativa de la ciudad, fue distinguida con la medalla de oro de El Puerto de Santa María por su destacada y profusa actividad cultural. La Academia ha contado a lo lardo de la historia con socios de relevancia cultural como Rafael Alberti, José Luis Tejada o Manuel Alejandro, a los que siguieron Joaquín Solís Muñoz, Alfonso Ussía, Javier Rubial o Luis Suárez y más recientemente Francisco González de Posada, Antonio Leal o Gonzalo Díaz-Arbolí entre otros.

La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan ha estado presente en la ciudad gaditana gracias a la enorme capacidad organizativa de nuestro paisano Antonio Leal, que es Representante del Cuerpo de académicos dentro de la Junta Directiva de la Academia.

El presidente de la Academia, D. Luis Francisco Garrido Quijano dio la bienvenida al acto y presentó el ciclo de conferencias. A continuación, el Académico Antonio Leal Jiménez hizo una breve semblanza de los conferenciantes que intervinieron por este orden: la primera conferencia se tituló “Dos Cervantes, un autor del Quijote”, a cargo de D. Constantino López Sánchez-Tinajero, secretario de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. La segunda conferencia, llevó por título "El Quijote universal manuscrito en internet" la impartió el presidente de la Sociedad, D. Juan Bautista Mata Peñuela.

En la primera conferencia, Constantino López explicó que no era su interés -ni mucho menos-, reescribir la biografía oficial de Miguel de Cervantes, sino poner de manifiesto algunas inconsistencias relativas a la edad de los -al menos- dos Miguel de Cervantes que fueron coetáneos: el de Alcalá de Henares y el de Alcázar de San Juan, entre los que hay una diferencia de edad de 11 años y de los que ya se ha demostrado documentalmente que estuvieron juntos en Lepanto, que estuvieron tamnién juntos curando sus heridas en el hospital de Mesina y que probablemente (aunque todavía no ha podido certificarse) estuvieron juntos en el cautiverio de Argel.

A este respecto, el reputado cervantista Alfredo Alvar, autor de Cervantes. Genio y libertad, que fue Comisario de la exposición Este que veis aquí… Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales (octubre de 2016-abril de 2017), ha dicho: «Lo que el cervantismo no se preguntó nunca es: pero ¿no podría haber habido simultáneamente en España dos Miguel de Cervantes, el uno fugado y el otro joven poeta de los aledaños de don Carlos, a cuya muerte y disolución de su casa se fue a Roma con Acquaviva?» (Cervantes en las galeras del rey de España).

Por su parte, Juan Bautista Mata Peñuela, en la segunda conferencia habló a los asistentes de las imprentas del siglo XVI, de sus dificultades para componer los textos con los tipos móviles (con la imagen inversa), la cantidad de papel necesario y de las operaciones que se precisaban para la impresión de 1.200 ejemplares de un libro como el Quijote. También les dio a conocer el proyecto de la Sociedad Cervantina llamado “Quijote Universal manuscrito en internet”, presentado en diciembre del pasado año 2022 y que está a falta de un 10% de escribientes para completar la escritura de la Primera Parte de la genial novela de Cervantes. Aprovechó la conferencia para animar a los presentes a que se inscribieran en las últimas plazas que aún quedan disponibles para participar en esta histórica actividad cultural de alcance mundial.

Los ponentes alcazareños estuvieron acompañados en el ciclo de conferencias por la vicepresidenta Dª. Carmen Cebrián González, el secretario D. Ignacio Rodríguez Rendón, el tesorero D. Juan Fernández Gallardo y otros miembros de la Junta Directiva.

Al termino de las conferencias, Mata Peñuela manifestó que ha supuesto un enorme placer y un orgullo acudir a la invitación de la Academia portuense para participar en los actos de su celebración cervantina, y agradeció la acogida tan cariñosa que los directivos de esta prestigiosa institución cultural -que el año que viene celebrará su 125 cumpleaños-, dispensaron a los cervantistas alcazareños.

También se mostró partidario de estrechar los lazos de amistad con la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y que el interés de los cervantistas alcazareños era continuar colaborando en cuantas actividades culturales puedan llevar a cabo de forma conjunta en el futuro.