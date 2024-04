«'Tuelf Points' es un concierto teatralizado que homenajea al Festival de Eurovisión»

Dídac Flores es un eurofan de Eurovisión, el Festival de las televisiones públicas de la mayoría de los países europeos, desde que era un niño. Ha creado una obra musical que hace un año estrenó en Barcelona y Madrid y que ahora vuelve a escena para celebrar que dentro de muy poco, vuelve el festival eurovisivo.





Dídac, convencido de que el Festival de Eurovisión merecía un homenaje, se lanzó a pensar cómo podía celebrar este evento a través del teatro, lugar en el que él se mueve agilmente. Y para ello creó “Tuelf Points”, frase lapidaria en el eurovisivo festival de canciones.





El espectáculo musical dura hora y media y en ella están todas las canciones que han pasado por Eurovisión, y que todos sus seguidores conocen con datos tan complejos cómo saber el nombre de quien canta, de quien es el autor o del país al que representa la canción.





Dídac conoce todos los vericuetos del Festival al que está entregado desde temprana edad. Ahora, con esta puesta en escena, vuelve a Barcelona, al Teatre Borràs, para presentarse al público durante los días 28 de abril y 5 y 12 de mayo, sólo tres días, ya que este espectáculo está creado como una pieza exclusiva para presentarla en los días anteriores y el posterior a la celebración del Festival de Eurovisión y en los veranos.





Que nadie piense que los actores quieren eternizarse con una obra, el posible sueño dorado de interpretar durante largos años un personaje y así andar tranquilo a la hora de pagar facturas. Dídac y todos los que con él representan “Tuelf Points” son conscientes de lo que quieren, y cómo y cuándo llevarlo a cabo.





Además, para estos tres días, Dídac promete una sorpresa, la presencia de un/a invitada/invitado a este festival pre eurovisivo. Sólo por el amor que le imprimen a su trabajo vale la pena ir a verlos. No se lo pierdan. A nosotros no nos quiso decir la sorpresa que llevará “Tuelf Points”, el misterio engrandece su trabajo.









¿Cómo le han ido por España las representaciones de “Tuelf Points”, su último espectáculo?

Hemos estado en Barcelona y Madrid. En Barcelona estuvimos, hace justo un año, en el Teatre Gaudí, y nos fue tan bien que seguimos en el Teatre Borràs, y de éste saltamos a Madrid,al teatro Eslava, sito en la antigua discoteca Joy Eslava, donde la obra también gustó mucho. Ahora, en tiempos de Eurovisión, volvemos al Teatre Borras, donde el espectáculo se presenta en un Teatro que te permite un formato más amplio que en el teatro Gaudí, mucho más pequeño, nosotros allí queríamos darnos a conocer, teníamos claro que este musical podía interesar al público porque abarca diversas generaciones, es algo atemporal, dura noventa minutos y en el teatre Borràs es donde se puede ver en su máxima capacidad acústica y visual, se puede poner en escena de forma más ambiciosa.





Usted creó este espectáculo, ¿por qué?, ¿es fan de Eurovisión?

Soy eurofan desde que era muy pequeño y tenía claro que quería hacer un espectáculo que estuviese relacionado con el mundo de Eurovisión, no sabía si era un concierto, un espectáculo, un musical, y he creado esta fórmula que es la del concierto teatralizado, “Tuelf Points”, podríamos decir que es el musical más Eurovisivo, la fórmula es un concierto, nosotros no hablamos, nos comunicamos a través de las canciones de Eurovisión.









¿Hay un argumento en el espectáculo?

Si, al que yo llamo neo futurista, en el que se anuncia en los telediarios que Eurovisión, sin saber muy bien porqué, se cancela y que este año no habrá Eurovisión, y descubrimos que este concurso está ligado a una organización mundial en donde unos “illuminati”, una serie de asociaciones clandestinas que dominan los hilos del festival y que cada año componen la canción ganadora y la reparten a los países que ellos quieren, todo está amañado, sale Nina en pantalla haciendo un cameo hace un cameo como jefa de esta organización, escoge a un eurofan al azar y me escoge a mi que soy el protagonista de la obra, me transporta a un laboratorio en donde se ocupan de organizar este musical, el compositor ha muerto, no hay nadie para componer la canción ganadora, están todos muy preocupados y necesitan a alguien que sea músico, este laboratorio se llama “Tuelf Points”, de aquí el nombre de la obra, y aquí empieza todo.





¿Qué es lo que más interesa al publico, la trama de la obra o las canciones que interpretan?

La gente viene a escuchar una antología de canciones, un concierto, pero al mismo tiempo descubrirá esta trama en clave de humor, un espectáculo de estas características nunca se ha visto ni en España, ni en Europa, es el primer musical que se ha hecho sobre Eurovisión.





Este año, España, se presenta a Eurovisión con la canción “Zorra”, ¿ya la ha incorporado al espectáculo?

Obviamente, el año pasado, “Zorra” no existía, y pusimos canciones de la otra edición, ahora hemos reciclado material de este año, “Zorra” no puede faltar teniendo en cuenta toda la controversia que hay acerca de ella y su entorno, interesa mucho y nos va muy bien por la estética, este año la gente podrá ver novedades en “Tuelf Points” en relación con el pasado año.





¿Nebulossa, el dúo que canta “Zorra”, es el adecuado?

Nebulossa es un dúo formado por dos personas de más de 50 años que no es ni joven, ni generación z, ni gente que esté habituada a las redes sociales, pero es gente que da un mensaje a esta edad, pienso que está muy bien que Eurovisión pueda dar un lugar no sólo a jóvenes talentos, Eurovisión es un festival de música de todo tipo, no hay edades, ni géneros, estamos en un mundo muy globalizado en este aspecto, que un dúo de estas edades puedan dar este mensaje está muy bien, estoy a favor, pienso que la intervención es muy polémica para que hasta el Presidente del Gobierno salga y opine sobre este tema, es para decirle al Presidente dedíquese a opinar sobre otras cosas y deje estar a este festival tal y como va.









¿No le gusta que el Presidente del Gobierno opine sobre Eurovisión?

Me gusta pero pienso que se tendría que ocupar de otras cosas que quizá están más dejadas de la mano de Dios y no me tire más de la lengua y me haga hablar más.





¿Cree que el Gobierno español no se ocupa suficientemente de la política teatral?

Absolutamente, la cultura siempre es un mundo que ellos consideran de lujo, tuvimos una bajada de IVA, pero a pesar de ello nos oprimen con muchos impuestos, hay muy pocas ayudas públicas, las hay, pero hacen falta muchas más, la cultura representa a la población y le deberían dar mucha más importancia, no hablo del festival de Eurovisión, sino del mundo teatral y del de la ficción y de la cultura escénica, literaria y musical, a pesar de ello, el Gobierno está para otros temas, entiendo que la política es muy complicada.





¿Cree que la actuación de Chikiliquatre en Eurovisión fue un esperpento?

Era un esperpento intencionado, sabían perfectamente a lo que jugaban y a TVE no le quedaba otro remedio que aceptar los votos del público y llevar a Eurovisión aquella propuesta, hecha con toda la intención a través del programa de Buenafuente. Numeritos como el de Silvia Abril y David Fernández son muy habituales en Eurovisión. Eurovisión no deja de ser un entorno relativamente politizado, pero bueno, ahí está Israel que este año participa en el festival.





¿Como es que a Rusia no le permitieron concursar en Eurovisión y en cambio si a Israel?

Israel quizá nos da un poco más de miedo, es un país más poderoso, el tema de la religión lo tienen muy arraigado, ha aportado muchas cosas a la Unión Europea y a la Radiodifusión. No olvidemos que Eurovisión es un festival de Televisiones, no de países, participan las principales televisiones públicas de cada país, la Unión Europea de las televisiones optó en 2022 por dejar fuera a Rusia por tecnicismos, nunca dijeron que fuera por cuestiones políticas, porque la Unión Europea de Radiodifusión es un organismo público que se moja hasta un cierto punto, es como TVE. A Rusia no la hicieron fuera por un tema político, las canciones no cumplían los requisitos que la Televisión les pedía porque había mensajes políticos dentro de las canciones y esto está prohibido, no fue porque estuvieran invadiendo Ucrania.





¿Sergio Dalma, Celine Dion, Cliff Richard, Katherina and the Waves, Chanel, entre otros muchos, también cantantes que han ido a Eurovisión, son lo mismo que Chikiliquatre?

Absolutamente no, Katherine and the Waves y Sergio Dalma, no hacen una entrada al escenario de broma, no hacen una sátira, se presentan a un concurso con la canción que ha escogido su discográfica para acudir al Festival de Eurovisión, Chikiliquatre nace de una broma, no es una entrada seria, reivindica la precariedad de Eurovisión, yo, con este concepto, estoy en contra, en Eurovisión todos estos artistas que ha nombrado han representado a sus países y han quedado en muy buena posición, Katrina and the Waves ganaron en 1997, Sergio Dalma quedó cuarto, Chanel, quedó tercera, Cliff Richard dicen que tenía que ganar pero no fue así, en nuestro espectáculo hacemos una sátira de esto, Cliff Richard, no ganó porque Franco compró los votos para que ganara Massiel, para que luego digan que Eurovisión no es política, esperemos que este año no gane Israel porque si así pasara ya sería para enviar todo a la porra.





¿“La, la, la”, y todo lo que significó, fue sólo un entretenimiento para lo que luego ha sucedido en éste festival?

Fue un juego para limpiar la dictadura en Europa, esa imagen tan oscura que desprendía la dictadura en aquel momento en España por Franco, España vivía situaciones tremendas, el turismo descendió, y con el “La,la,la” Serrat hizo un acto de valentía muy fuerte, se negó a ir a Eurovisión si no cantaba en catalán y Franco dijo: “bueno, no irás tú, irá Massiel y ganará”, el hecho de que ganara Massiel implica que España organice el festival de Eurovisión del año siguiente, que vuelve a ganar España con Salomé con el “Vivo cantando” y también ganaron tres países más: Holanda, Francia y el Reino Unido, quedaron empatados a 18 puntos, presentaba Laura Valenzuela, en Madrid, “!qué bonito todo¡”, “somos abiertos”, “somos modernos”, una catalana que representa a España, el año pasado hablé con Salomé por teléfono y está estupenda, retirada, ya no se dedica a nada de este mundo, me atendió muy bien, nació en Barcelona pero vive en Valencia porque está casada con un valenciano.









¿Parece que ahora el festival de Eurovisión interesa más en los países del Este que en la Europa clásica?

En el año dos mil al incorporarse todos los países de la antigua URSS y la nueva Yugoslavia, todos estos países pasan a formar parte de la Unión Europea de Radiodifusión. Se incorporaron unos países con unas tradiciones, con unas canciones que interesaron también a la Europa del Oeste, la llegada de todas estas culturas del Este ha enriquecido mucho al festival. El año pasado ganó Suecia que es un país que lleva años acudiendo al festival, hace dos años ganaron los italianos, parece que este festival interese ahora sólo a los países del Este, pero no es así. Lo que ocurre es que antes Eurovisión era un concurso de canciones cultas porque era el único evento musical que se celebraba en Europa, ahora estamos en un mundo globalizado en donde se da paso a nuevos talentos, se emite en Australia, en EE.UU, ha cambiado mucho y esto es muy positivo para el mundo en el que vivimos.





El Gobierno del País Valenciano respaldó económicamente el Benidorm Fest, ahora en el País Valenciano hay otro Gobierno, ¿cree que este festival seguirá siendo apoyado por este nuevo Gobierno?

Antes, el festival de Benidorm era como el festival de la OTI, o el de Viña del Mar, Julio Iglesias hace años ganó el de Benidorm, al Gobierno valenciano, como a todos los gobiernos, lo que les interesa es que el territorio donde gobiernan tenga interés mediático, Benidorm Fest exporta a toda Europa el nombre de Benidorm, porque este festival es la preselección española para escoger el candidato que irá a Eurovisión, la marca Benidorm, también el País Valenciano, tienen una internacionalización tremenda, por lo tanto, les interesa este festival, Chanel, en el estreno de Benidorm Fest, en su primera edición que iba relacionado con Eurovisión, obtuvo una muy buen posición, el año pasado con Blanca Paloma, no fue tanto, pero este festival de Benidorm tiene cierto prestigio, porque cuando existía el Festival de Benidorm ya lo tenía y ahora ayuda a dignificar el festival de Eurovisión, van a recuperar la imagen que tienen los franceses, los italianos o los suecos.





¿En el Festival de Eurovisión quién gana, el qué tiene mejor imagen, el qué está más promocionado, o la mejor canción?

Todo es muy relativo, nosotros en “Tuelf Points”, hablamos de buscar la fórmula ganadora, cuál es la canción que tiene “eurowin”, si es una puesta en escena, si es una canción, si el carisma del intérprete, si es un país que tiene más vecinos, pienso que no es una fórmula que tenga unas claves concretas, sino que es una fórmula que cada año puede ir variando por el entorno geopolítico, o por el carisma, o por las corrientes de sonido acústico de la musical actual, no es lo mismo una ganadora del año 1970, que una del 2023, sin duda tiene que tener gancho, carisma, atemporalidad, es decir que no sea algo muy específico, que pueda conectar con gran parte del público, que pueda traspasar la pantalla, no deja de ser un programa de televisión, la canción tiene que estar bien trabajada, tiene que tener armonía, a veces las canciones más sencillas no tienen por qué ser las peores, decimos esta canción es muy sencilla, “La, la, la”, tres monosílabos y ha ganado Eurovisión, a veces en la sencillez está la genialidad, la canción ganadora de Eurovisión es un conglomerado de muchos factores.





En “Tuelf Points” hacen un pupurri de 120 canciones, ¿cuáles son las que más conoce el público?

“Waterloo”, “Eres tú”, “Yo soy aquel”, “Bailar pegados”, el famoso “Volare”, esta canción quedó tercera en Eurovisión, era el año 1959, la cantó Domenico Modugno, imagínese, no ganó Modugno, y Romina Power y Al Bano fueron dos veces al festival sin ganar ninguna de ellas, sí ganaron en el Festival de San Remo que era, por decirlo de alguna manera, como el Festival de Benidorm.





En este espectáculo que ha creado sobre Eurovisión cuenta con las actuaciones de Ruth Lorenzo, de Nina y de Daniel Diges, ¿cómo ha sido?

Nosotros explicamos la historia del espectáculo a través de los colaboradores de lujo, gente que ha ido a Eurovisión en un momento determinado, también tenemos a Soraya y a Micky Núñez, también a dos presentadores de telediarios, Toni Cruanyes y Matías Prats junior, colaboran con nosotros y estamos encantados, este año también tenemos una colaboración extra que todo el mundo ha de venir y descubrir quién es cuando representemos la obra en el Teatre Borras en Barcelona.





Y no me lo va a decir.

No, no, es una sorpresa, no se lo puedo decir, es una colaboración muy especial para nosotros y la conoce todo el mundo.





Actúan el 28 de abril y el 5 y 12 de mayo, sólo tres días, ¿por qué?

Esta segunda temporada la hemos querido hacer más reducida, más condensada porque no queremos que sea una obra de teatro que está en la cartelera permanentemente, queremos que sea un evento exclusivo para épocas de Eurovisión y para los veranos, este año, el festival de Eurovisión, es el 11 de mayo y nosotros representamos el espectáculo el 12 de mayo, este año para el 12 de mayo, “Tuelf Points” ya la representaremos con la canción ganadora, soy muy seguidor del festival y ya sé, más o menos, la canción que puede ganar, también podría fallar, pero el año pasado ya sabía que ganaría Loreen, ya lo había hecho en 2012 con “Euphoria”, canción muy conocida, es la única mujer que ha ganado dos veces en Eurovisión.





Dice que “Tuelf Points” sale en escena cuando se celebra el festival de Eurovisión, eso es sólo una vez al año.

La vorágine eurovisiva se aprovecha mucho, hacemos un homenaje al Festival de Eurovisión, “Els Pastorets” se representan por Navidad, pues “Tuelf Points” hay que representarla cuando se hace el festival de Eurovisión.