FMI y pensiones

El FMI (Fondo Monetario Internacional), sugiere adoptar medidas para la sostenibilidad del sistema de pensiones, dado que las personas viven más tiempo, la población está envejeciendo mucho y faltan trabajadores que coticen, por todo ello, consideran que se deben de tomar medidas para equilibrar los ingresos y los gastos, evitando déficits insostenibles, por lo que pretenden, limitar las subidas de las pensiones y al mismo tiempo seguir subiendo la edad de jubilación, con el fin de que las generaciones futuras, también puedan tener acceso a un sistema de pensiones sostenible.



Se puede pensar, que estas medidas no son muy justas, después de toda una vida de trabajo, puesto que, hay áreas en las que el gobierno debería considerar recortes, para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera, como ejemplo:

- Reducción de la burocracia innecesaria y la duplicación de funciones en diferentes departamentos gubernamentales.

- Optimizar los procesos administrativos para ahorrar tiempo y recursos

- Fomento de la transparencia en la asignación de fondos.

- Control mucho más estricto de los viajes oficiales y los gastos de representación, por supuesto los viajes vacacionales, de ocio y demás que salgan de sus sueldos, del mismo modo que los traslados.

- Uso de la tecnología para reducir la necesidad de tanto viaje físico.

- Mayor competencia en los procesos de licitación y contratación pública, para obtener mejores precios y condiciones.

- Evitar la corrupción y el favoritismo en la adjudicación de contratos.

- Revisión de pensiones y beneficios de todos los políticos.

- Suprimir totalmente sueldos y pensiones vitalicias, ya que todo en absoluto sale de los trabajadores.

- Eficiencia en el gasto público, en educación y salud y priorizar la inversión en áreas que realmente beneficien a la población.

- Evaluación constante de los resultados y la calidad de los servicios.

- Planificación cuidadosa y profesional de proyectos de infraestructuras, con el fin de evitar costos excesivos, retrasos innecesarios y falta de conocimiento en el tema que se está tratando.

- Revisión de las subvenciones y exenciones fiscales otorgadas a empresas y sectores específicos. - Deben de estar justificadas y alienadas con el interés público.

- Reducción de los gastos de publicidad y marketing gubernamental, priorizando la información útil para los ciudadanos.

- Optimización del gasto en defensa y seguridad nacional, evaluando la necesidad real de ciertos programas y equipos.

- Mantener en todo momento los servicios esenciales y proteger a los más vulnerables.

- Retirar por completo los cientos de asesores que tiene el gobierno, se supone que son personas suficientemente preparadas para el cargo que ostentan.

- Reponer en la hucha de las pensiones, todos los millones que se sacaronpara rescatar los bancos y muchos más gastos.

- Que se priorice el consumo de productos españoles, apoyando a los agricultores y ganaderos.

- Nuevas fábricas, con el fin de no depender de otros países, al mismo tiempo que se crea empleo.

- Más inspectores, puesto que no hay suficientes para el control en todos los sectores.

- Mayores impuestos a la banca y grandes fortunas.

- Control más intenso en la evasión de capital, sin excepciones.

Comprendo que todo esto es como un brindis al sol, y los que gobiernan deberían de tomar nota de la política de los países nórdicos.