Poesía en la pandemia

Es miércoles, han transcurrido seis minutos después de las ocho de la noche del veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, en ese momento inicia una transmisión más de #Poesíaalasocho, la iniciativa nacida el once de abril del año anterior, como una respuesta desde la poesía al maremágnum ocasionado por la pandemia del COVID-19.



En pantalla, y de manera simultánea en Facebook y Youtube, se escucha la frase que se repetirá en el mismo espacio, al menos por tres años más:“Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga…”. Es Abel Pérez Rojas, director de Sabersinfin, dando la bienvenida a una emisión más de lo que inició como un emprendimiento solitario, pero que a esas alturas ya cuenta con representaciones y producciones en Colombia, Uruguay, Chile y Argentina.

Al fondo de la transmisión se mira a David Méndez en los controles técnicos protegido por un cubrebocas de tela, su compañero inseparable.

En el estudio todo marcha bien, como de costumbre, pero es una incógnita la situación en el corazón de los que dan la cara en el programa, sobre todo cuando se tiene presente la inestabilidad emocional de la mayoría de las personas por motivos evidentes.

El panorama global pinta mal a consecuencia de la peste.

Un día antes el Banco Mundial dio a conocer que la inseguridad alimentaria se ha agravado con motivo de las medidas adoptadas a nivel mundial para mitigar el avance de la pandemia. Los expertos financieros sostienen que las consecuencias económicas de la pandemia se verán reflejadas en al menos el siguiente lustro, debido a la desaparición de incontables pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento nacional de la mayoría de países, además de la incertidumbre frente a la efectividad de las vacunas y sus efectos secundarios.

Desde la comodidad del dos mil veinticuatro, debido a que podemos dar fe de los hechos consumados, confirmamos todo lo anterior, el mundo es diferente desde la declaratoria de pandemia generalizada, emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aquel gris once de marzo del año dos mil veinte.

En el modesto estudio de transmisión, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla,continúa la emisión de #Poesíaalasocho con la participación a cuadro del brillante escritor uruguayo Jorge NándezBritos, presidente de la Casa de los Escritores de Uruguay, quien en funciones de coordinador de Sabersinfin Uruguay, da la bienvenida y presenta al maestro Víctor Manuel Barceló, embajador de México en aquel país.

La amplia historia de vida del maestro Barceló es abreviada para dar paso sin mayor pérdida de tiempo a la charla que nos devele parte de su vena poética.

Víctor Manuel está en la cita literaria como poeta, pero imposible separar su pluma sin el fondo de su visión internacional, sobre todo latinoamericana.

Abel lanza la primera pregunta en torno al tiempo, al vivido y al que viene.

Víctor Manuel habla de la disciplina, de la vida sana, de las bondades del trabajo, sin embargo, no retrasa el punto medular de la charla: poesía y más poesía.

El nacido en Emiliano Zapata, Tabasco, escucha con atención en la voz de Abel los versos de su poema ¿Vamos bien Fidel?, tomados de una publicación electrónica:

La vida de los pueblos se construye / a golpes de timón certero / a veces en la ruta incuestionada / otras en el camino del mal y la violencia…

El ambiente nocturno se siente diferente, versos inundan la atmósfera.

En uno de los chats de la transmisión el genial escritor uruguayo Gabriel Vieiraescribe que su padre fue el "asesor letrado de ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), y profesor de derecho en grado 5 en la facultad".

En un abrir y cerrar de ojos Jorge Nández, con ese exquisito ritmo que le caracteriza, aderezado con el acento uruguayo, dispara más versos de Barceló, bajo el título Dolor:

Lo sé… / no eres como yo / ni pretendo modificarte porque así te amo: / no piensas en el amor eterno, / la cúpula de tus sentidos / se doblega ante el impulso ajeno... / aún así me haces falta. / Tu fuerza desatada / sin control me arredra, / desata miedos escondidos, ancestrales / que creí vencidos para siempre. / Ámame... / no lastimes la ternura que provocas / en las horas plenas de nuestro encuentro, / no me lances a mis sueños / en que te someto / con besos y ternuras / para que renazca / pulcro, / limpio / denso / nuestro amor eterno. / Solo tu palabra, tu risa y tus gestos / pueden limpiar de mi alma el sufrimiento.

Al calor de los poemas que se han leído y los que se presume vendrán, Jorge Cepeda, de Chile, y Enrique Canchola Martínez, de México, participan con llamadas telefónicas que le dan un toque diferente al programa.

Más allá de una entrevista con el embajador en papel de poeta, el espacio cambia a un diálogo multinacional convergente en poesía.

Lo mismo se aborda el talento uruguayo cobijado por México en el exilio, como de los encuentros y desencuentros latinoamericanos por cuestiones históricas e ideológicas.

La noche es larga, el diálogo avanza.

Los minutos transcurren como de costumbre, aunque hoy tiene el tiempo un porte muy folclórico, porque es diálogo de latinoamericanos para el mundo.

Sarahí Jarquín, escritora mexicana, alza la voz con la altura que el corazón da.

Leticia Díaz Gama, coordinadora del Círculo de Escritores Sabersinfin, nutre el diálogo con su participación y abre la ruta de colaboración y más fraternidad a través de las letras.

Miedo en sus ojos, videopoema de Pérez Rojas delinea el rumbo para el cierre: lo social está hermanado con el sentimiento.

El conductor en México lanza la pregunta de cierre que le realiza a casi todos los invitados nocturnos: ¿qué te llevas, qué nos dejas?

Sin pensarlo, sin pasarlo por el filtro de la razón, Víctor Manuel responde: ¡No me traigo nada, dejo todo!

Todos se van con algo al concluir la transmisión.

Están muy distantes de imaginar que para ese entonces todavía faltan varios episodios de la pandemia del COVID-19, pero se van con el motor cargado de turbosina vascular.

Los equipos de transmisión se apagan, igual que las lámparas del sencillo estudio. Algo ya encendido, a manera de rotor, se llevan los participantes en esta transmisión.