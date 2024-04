Tres consejos imprescindibles para conseguir tus objetivos de ahorro

El 40% de los españoles ahorran en efectivo según la Encuesta de Competencia Financieras (ECF) de Banco de España. Y es que el efectivo nos permite visualizar fácilmente cuánto tenemos, cuánto vamos ahorrando, cuánto podemos gastar… Pero no es el único método para ahorrar.



Cada quién tiene sus preferencias a la hora de administrar y organizar su dinero, y es muy importante escoger la opción que mejor se adapte a tus circunstancias y necesidades. Por eso, desde Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías, proponen tres consejos para empezar a ahorrar:

Tarjeta de débito: tu aliada a la hora de ahorrar

Las tarjetas de débito ofrecen más control sobre tus gastos, ya que los pagos se cobran inmediatamente en tu cuenta y no te permiten gastar más dinero del saldo disponible. Este tipo de tarjetas te facilitará la administración de tu dinero y te ayudará a conocer la relación real entre tus ingresos y gastos.

Por otro lado, las tarjetas de crédito pueden sacarte de un apuro puntual, pero hay que tener en mente que suelen llevar comisiones e intereses asociados.

Para el día a día, lo mejor es una cuenta sencilla

Menos es más: asegúrate de que tu cuenta no tiene comisiones que no controlas, ni productos vinculados.

Si lo que quieres es una cuenta para realizar tus operaciones del día a día como ingresar y retirar efectivo, pagar facturas o domiciliar gastos, una cuenta sencilla como la de Nickel es lo más recomendable.

Una cuenta sencilla te permitirá concentrarte en tus metas de ahorro y realizar un seguimiento de tus gastos de manera fácil y clara. Así, evitarás comisiones y gastos asociados de servicios que ni usas, ni necesitas.

Dinero en efectivo: una ayuda para ser consciente de lo que tienes

Ver el dinero físicamente, en monedas y billetes, te hace más consciente de lo que tienes y lo que gastas.

Puedes establecer un presupuesto para cada categoría: ocio, gasolina, compras… Retira la cantidad de dinero que necesitas y utilízalo acorde a al presupuesto que te has marcado. Esto te ayudará a controlar mejor los gastos impulsivos, a la vez que dejas el dinero de tu cuenta intacto.

Si no tienes un cajero cerca, con la cuenta Nickel puedes retirar efectivo en cualquier Punto Nickel: estancos y loterías en los que los clientes pueden abrir su cuenta Nickel, ingresar y retirar efectivo. Seguramente tengas un Punto Nickel más cerca de lo que crees, ya que hay más de 1.900 Puntos Nickel por toda España, lo que lo convierte en la segunda red de acceso al efectivo más extensa de España.

Establecer presupuestos, retirar cantidades específicas, usar dinero en efectivo y hacer una elección consciente del tipo de cuenta que necesitas, son algunos de los consejos que pueden ayudarte a ahorrar.