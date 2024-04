​El asesinato se va a incluir en la Carta de Derechos Humanos

Sé que soy una voz que predica en el desierto y que posiblemente pocos, muy pocos estén de acuerdo conmigo, salvo las personas que defienden el derecho a vivir de todo ser humano; por ello me pregunto: ¿se puede llegar a tal grado de aberración al dar carta libre para el asesinato de la criatura humana más indefensa como es el feto?

En el Parlamento europeo se ha realizado una votación en la que se pide incluir, o no, el derecho al aborto en la Carta de los derechos Fundamentales de los ciudadanos de la UE, en el artículo 7, añadiendo que “toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal”. El resultado ha sido aplastante: 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones.

Este Parlamento votará el próximo día 11, es decir, mañana votará si se incluye el mismo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Más de un europarlamentario ha pedido a los Estados miembros que despenalicen, además de las prácticas, que obstaculizan el acceso al aborto en algunos de estos que intensifiquen su apoyo político a los defensores de los derechos humanos y a los proveedores de asistencia sanitaria que trabajan para promover la “salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

Me voy a limitar a copiar algunos artículos de la propia Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Concretamente:

- Artículo 1 sobre Dignidad humana, la define como inviolable, afirmando literalmente que “será respetada y protegida”.

- En su Artículo 2, referido al Derecho a la vida, detalla que “toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”.

- El Artículo 3, que versa sobre “Derecho a la integridad de la persona, afirma que “toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley, la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas, la prohibición de que el cuerpo humano o partes de este en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro, — la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos”.

Para conseguir la modificación de la Carta de Derechos Fundamentales se exige la unanimidad de todos los estados miembros, por lo que parece imposible que se apruebe la moción de incluir el aborto como un derecho. Se espera que países con políticas de defensa de la vida como Polonia, Hungría, Malta o Italia, voten en contra.

Francia, con su primer ministro a la cabeza, ha reconocido el aborto como un derecho fundamental de las mujeres.

Respecto al aborto como un derecho considero que hay que hacer algunas puntualizaciones:

1ª.- Está más que demostrado científicamente que el cigoto, desde el primer momento de su formación es una vida humana totalmente independiente de la madre que gesta.

2ª.- Según la Declaración Universal de los Derechos humanos en su artículo 1º proclama: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Al feto también se le denomina ‘nasciturus’, el que he de nacer, porque es un ser humano, desde el primer momento de su concepción, al que le falta solamente el tiempo que la Naturaleza da para que se realice totalmente hasta que tenga lugar su nacimiento.

3ª.- La eliminación del ‘nasciturus’, no puede considerarse como un derecho, pues es una falacia que contribuya a mejorar la salud de nadie, ni de la que aborta, ni del hijo abortado, ni la de la sociedad, que con esta abominable practica lo que consigue es eliminar vidas que pueden reemplazar a las que, por ley de vida, han de desaparecer, por ello contribuye al mantenimiento y conservación de la Humanidad.

4ª.- El primer principio de la Humanidad visto desde los Principios universales es: El hombre tiene la obligación moral de defender y conservar la vida. Todo lo que se oponga a este doble fin constituye un desorden moral y va en contra de la conservación de la especie humana.

a) La razón última que legitima la dignidad del hombre es su origen divino: la llamada a la existencia de cada persona se encuentra en un designio misterioso de Dios. Asimismo, se recoge la crítica de quienes juzgan de incoherente la doctrina moral que condena el homicidio, pero permite la tortura, la pena de muerte, etc.

2. El homicidio. Se recogen los textos bíblicos y patrísticos que condenan la muerte violenta del inocente. ¿Quién más inocente que el nasciturus que no tiene capacidad ni medios para defenderse de quien quiera asesinarlo?

Al ser un atentado contra la vida, lo es contra la dignidad humana y no es posible reconocer el derecho a atentar contra la dignidad humana, porque los derechos se fundamentan en el reconocimiento de esta dignidad.

Además de no ser un derecho, constituye un atentado contra la libertad, porque no es posible construir la libertad desde la agresión a la dignidad del ser humano.

Sin tener en cuenta principio religioso alguno, para los no creyentes, por muy obcecados que estos estén, no dejarán de reconocer que el aborto es la eliminación de un ser humano que espera nacer. Deben desenmascararse estas manipulaciones del lenguaje que esconden otras manipulaciones más graves: la de las conciencias, especialmente las más debilitadas o vulnerables.

Corolario: todo aborto es un asesinato, injustificado, inhumano y detestable ya que niega el derecho a la vida del ser que ha de nacer.