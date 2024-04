¿Cómo se calcula el precio de la luz diario?

El incremento de la factura de la luz es un tema de actualidad, especialmente desde la reciente actualización del IVA de la misma que ha pasado del 10% al 21%, dejando atrás los tipos reducidos que en su día habilitó el Gobierno como medidas anticrisis.



Es por esto que muchos hogares españoles buscan información y soluciones para ahorrar en la factura de la luz y, precisamente, uno de los conocimientos básicos para lograrlo es entender cómo se calcula el precio diario de la energía.

Saber calcular el precio de la luz diario es fundamental para mantener al día los gastos, aunque también existen otras soluciones como encontrar la compañía que más se ajuste a nuestras necesidades y ofrezca la mejor tarifa. Para dar con ella, es importante consultar un comparador de luz como Rastreator que muestre todas las opciones disponibles en el mercado contrastándolas en una sola búsqueda.

Si hasta no hace mucho el precio de la luz dependía únicamente de la evolución del mercado diario de la electricidad, desde principios de enero pasado las cosas cambiaron, ya que se introdujo una nueva fórmula de cálculo del precio por kilovatio hora (kWh). Tener claro qué suponen estos cambios es fundamental para poder ahorrar en la factura de la luz y proteger la economía familiar.

Cómo calcular el precio de la luz

Desde el 1 de enero de 2024 se puso en práctica una nueva fórmula de cálculo del precio kWh en la que entra en juego el mercado a futuros. Esta metodología se irá actualizando progresivamente durante 2025 y 2026. Aquí puedes echar un vistazo a las fórmulas que se aplicaran en los diferentes tramos:

● Desde el 1 de enero de 2024: el 75% del precio del kWh corresponde al mercado diario, el 2,5% al mercado mensual, el 9% al trimestral y el 13,5% al anual. ● A partir del 1 de enero de 2025: el 60% del PVPC corresponde al mercado diario, el 4% al mensual, el 14,4% al trimestral y el 21,6% al anual. ● A partir del 1 de enero de 2026: el 45% del precio por horas de la luz se calcula en base al mercado diario, el 5,5% al mensual, el 19,8% al trimestral y el 29,7% al anual.

¿Afectará a mi factura el precio de la luz de hoy?

Si en tu factura de la luz aparece que tienes el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), tu comercializadora aplicará las subidas y bajadas del precio del kWh de cada día. Es decir, que afectará a aquellos usuarios que tengan contratada una tarifa del mercado regulado o indexada del mercado libre, ya que –en estos casos– el precio que se paga está ligado al precio de la electricidad en el mercado mayorista (también conocido como ‘pool’).

Es importante señalar que el precio del 'pool' no determina directamente el precio final en la factura de los consumidores sujetos a la tarifa regulada, debido a la reciente adopción dePVPC que busca equilibrar los precios a medio y largo plazo con las fluctuaciones a corto plazo, promoviendo el ahorro y un consumo más eficiente.

Tramos horarios donde la luz es más barata

No se puede establecer una hora fija donde la electricidad sea más económica, ya que actualmente el precio de la luz cambia a diario, por lo que la hora más económica dependerá de las fluctuaciones del mercado.

En cualquier caso, la tarifa del mercado regulado tiene discriminación horaria con tres periodos diferentes. Son los denominados periodo valle, durante el cual los peajes y costes son más bajos (entre las 00h y las 08h; y las 24 horas durante los fines de semana y festivos nacionales); el periodo llano (entre las 08h y las 10h; las 14h y las 18h; y entre las 22h y las 00h) y el periodo punta (entre las 10h y las 14h; y entre las 18h y las 22h), donde el precio del kWh es más caro.

Teniendo en cuenta estos datos, la electricidad tiende a ser más barata durante la madrugada, los fines de semana y, en ocasiones, entre las 14:00 y las 18:00. Una buena manera de ahorrar en la factura de la luz es intentar encender los electrodomésticos en estos tramos y evitar los del periodo punta.

Cómo ahorrar en la factura de la luz

La mejor manera de ahorrar en los recibos de la luz es tener claro el nuevo sistema de facturación y hacer un análisis de las necesidades energéticas del hogar. Tras eso, es recomendable comparar las ofertas de las distintas compañías para saber cuál ofrece las mejores condiciones. Para conseguirlo, bastará con usar un comparador de tarifas de luz que muestre todas las opciones de forma clara y organizada.

Solo debes introducir algunos datos sencillos (el consumo de kWh al mes, la potencia contratada y la compañía actual) y esperar a que el comparador muestre resultados con los precios mensuales de distintas compañías eléctricas. Además de las tarifas también es posible comprobar las condiciones para contratarlas.

Los cambios introducidos en el cálculo del precio de la luz pueden suponer un quebradero de cabeza para la economía familiar, por eso es importante estar al día de la nueva fórmula de cálculo del precio kWh y encontrar la mejor compañía que garantice un ahorro tangible en la factura de la luz.