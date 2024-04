Alquilar la maquinaria de construcción es más rentable que comprarla, según Sacosa

¿Comprar o alquilar maquinaria construcción?

Por un lado, comprar estos equipos y herramientas asegura que siempre están en la obra, pero con una inversión inicial importante que no siempre se tiene disponible. Por otro lado, alquilar la maquinaria permite acceder a ella rápidamente y a un precio muchísimo menor, aunque solo por tiempo limitado.

La empresa Sacosa, especializada en venta y alquiler de materiales y maquinaria de construcción, explica por qué el alquiler de maquinaria de obra es actualmente la alternativa más recomendable y con más beneficios.

Por qué alquilar maquinaria de construcción Hay varias razones por las que alquilar maquinaria de construcción es mejor que comprarla. Y es que no solamente permite al usuario probar diferentes equipos para tomar una decisión sin necesidad de hacer una gran inversión comprándolos, sino que además se evita el tener que contar con grandes espacios de almacenamiento.

Las ventajas más importantes de alquilar en lugar de comprar son que elimina la alta inversión inicial, ya que comprar maquinaria supone un gasto importante de capital de la empresa. Es decir, se gasta en material que solo se va a usar en determinados momentos. Además, es más rentable a largo plazo porque el precio del alquiler es inferior al precio de compra. Además, cualquier error de la maquinaria puede ser resuelto fácilmente al intercambiarla por otra. Otro aspecto a tener en cuenta es que se paga solo cuando se utiliza. El alquiler de maquinaria va por días, por lo que solo se paga los días que la maquinaria se use.

Encontrar un sitio donde alquilar maquinaria de construcción En Alcalá de Henares, Madrid, se encuentra la compañía Sacosa, especialista en el alquiler de maquinaria de construcción. Allí se puede encontrar maquinaria de elevación, carga, jardinería, corte, limpieza, lijado, hormigoneras, andamios, generadores o martillos, entre otros.

En Sacosa cuentan con toda la maquinaria imprescindible para que los proyectos de construcción funcionen. La empresa constructora solo paga por los días en los que va a ser utilizada la maquinaria.

El proceso de alquiler es muy sencillo, ya que se realiza completamente online. Aunque también Sacosa se encuentra en naves y tiendas físicas en Alcalá de Henares donde poder elegir y/o recoger sus productos.

La tienda concretamente se sitúa en P.º de los Curas, 25, 28803 Alcalá de Henares, Madrid, mientras que la nave se encuentra en Calle Lucio Emilio Cándido, 28803 Alcalá de Henares, Madrid.