Días de montaña para el Equipo Kern Pharma

La temporada del Equipo Kern Pharma continúa sin pausa. Superado el bloque WorldTour en la Volta a Catalunya e Itzulia y las diversas carreras por el interior de Francia, se abre un nuevo grupo de competiciones. Sin salir del país galo, el conjunto navarro afronta tres nuevos retos por el Macizo del Jura: Classic Grand Besançon Doubs (Francia, UCI 1.1, 12/04), Tour du Jura Cycliste (Francia, UCI 1.1, 13/04) y Tour du Doubs (Francia, UCI 1.1, 14/04). Posteriormente, rumbo a la montaña ítalo-austriaca con protagonismo para el Tour of the Alps (Italia-Austria, UCI 2.Pro, 15/04 – 19/04).





En Francia, el Equipo Kern Pharma disputará tres clásicas montañosas de perfil similar y finales en alto. El viernes, la subida al Belvédère de Montfaucon (3,8km al 9,1%) cerrará el recorrido por el Grand Besançon. Al día siguiente, turno para la carrera por el Jura con meta en el icónico ascenso a Mont Poupet (4km al 8,2%). El domingo concluirá este trípitico en el Tour du Doubs con la meta en el alto de Le Larmont en Pontarlier (6,4km al 5,4%). Aunque la mejor noticia será el retorno a la competición de Jordi López tras muchos meses de baja.

“Llegamos a estas clásicas con ganas de ofrecer buen rendimiento y resultados. Son son duras y con mucho desnivel, pero traemos un equipo potente, en gran estado de forma tras Itzulia y con diferentes bazas para cada jornada. Y por supuesto, el debut de Jordi López va a ser un extra de motivación para todos”, analiza Mikel Ezkieta, director deportivo del Equipo Kern Pharma en estas carreras francesas.

Desde el lunes, el Equipo Kern Pharma se traslada a los Alpes en el Tour of the Alps, que tendrá lugar en las regiones del Trentino y el Tirol entre Italia y Austria con cinco jornadas de duros recorridos montañosos. Así, destacan la doble subida al Penone (4,7km al 8,8%) el primer día y a Gnadenwald (4,5km al 7,6%) el segundo. Los muros de Weerberg y Pillberg serán decisivos en el circuito en Schwaz y la etapa reina el jueves será protagonizada por los pasos del Compet (10km al 8,3%) y del Vetriolo (9,4km al 8,7%). La carrera finalizará en Levico Terme con los dos ascensos a Palù del Fersina (12,5mk al 6,2%).

Jon Armendariz, director deportivo del Equipo Kern Pharma en el Tour of the Alps, comenta: “Es una vuelta muy bonita a la que vamos con un bloque reforzado después de Volta e Itzulia. Hemos recuperado y entrenado bien y afrontamos una carrera tan dura con ambición. Trataremos de tener presencia en fugas, estar en la lucha por alguna etapa e intentar estar delante en la general”.

Classic Grand Besançon Doubs (Francia, UCI 1.1, 12/04)

Besançon – Montfaucon | 171km | 12/04 | 11:20h – 15:50h Cobertura TV en La Chaine L’Equipe desde las 13:30h Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestra cuenta oficial. Tour du Jura Cycliste (Francia, UCI 1.1, 13/04)

Domblans – Mont Poupet | 176km | 13/04 | 09:55h – 14:30h Cobertura TV en La Chaine L’Equipe desde las 12:15h Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestra cuenta oficial. Tour du Doubs (Francia, UCI 1.1, 14/04)

Morteau – Pontarlier-Le Larmont | 14/04 | 10:55h – 15:35h Cobertura TV en Eurosport desde las 14:00h Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestra cuenta oficial. Alineación para este bloque: Iván Cobo, Iñigo Elosegui, Unai Iribar, Álex Jaime, Jordi López, Pau Miquel, Ibon Ruiz [seis ciclistas disputarán cada carrera]

Tour of the Alps (Italia-Austria, UCI 2.Pro, 15/04 – 19/04)

Recorrido 1ª etapa | Egna – Cortina sulla Strada del Vino | 133km | 15/04 | 11:55h – 15:20h 2ª etapa | Salorno – Stans | 191km | 16/04 | 10:30h – 15:20h 3ª etapa | Schwaz | 125km | 17/04 | 11:10h – 14:20h 4ª etapa | Laives – Borgo Valsugana | 141km | 18/04 | 11:10h – 15:15h 5ª etapa | Levico Terme | 118km | 19/04 | 12:15h – 15:15h

Alineación: Jon Agirre, Urko Berrade, Carlos García, Jorge Gutiérrez, Martí Márquez, José Félix Parra, Eugenio Sánchez.

Cobertura TV en Eurosport de las dos horas finales de cada etapa.

Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestra cuenta oficial.