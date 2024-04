En España, menos del 15% de los jóvenes de menos de 30 años logra emanciparse

A la hora de adquirir su vivienda, el 80% de los jóvenes tiene problemas económicos. “Se trata de un porcentaje alarmante que exige la búsqueda urgente de soluciones”, destaca Niccolò Sovico, CEO y Co-fundador de la plataforma de inversión sostenible Ener2Crowd.com.





Tanto es así que menos del 15% de los jóvenes de menos de 30 años logra emanciparse. Respecto a 10 años atrás, los hogares de menores de 35 años en propiedad pasaron del 70% al 36%; y el Banco de España también revela que en el 2022 la riqueza bruta mediana de los menores de 35 años apenas alcanzó los 43 mil euros, cuando hace diez años llegaba a los 166 mil euros.

“En España el 64% de las personas de 25 a 29 viven con sus padres, más del doble respecto a Reino Unido (25%) o Alemania (30%), el triple respecto a Francia (17%) y seis veces más en comparación con los Países nórdicos, que se colocan entre un 5% y un 6%”, explica Giorgio Mottironi, CSO y Co-fundador de Ener2Crowd y Analista Jefe del GreenVestingForum.

“Igualmente, las condiciones de las hipotecas y los elevados precios de venta no favorecen el paso hacia la propiedad, con ofertas hipotecarias que no cubren el 100% del valor de los inmuebles. El límite máximo es del 80% y ese 20% que queda, más el 10% necesario para impuestos y otros gastos adicionales, supone una meta arduapara un joven que acaba de empezar a trabajar”, añade David Llonch, Country Manager de Ener2Crowd en España.

¿Por cuánto tiempo tiene que ahorrar la gente para poder comprar una casa? Este mes de abril de 2024, Ener2Crowd.com realizó una investigación sobre los tiempos medios necesarios para la adquisición de una propiedad, teniendo en cuenta nuevos parámetros que muestran una situación peor de lo previsto.

“Basándonos en los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), hemos actualizado los datos sobre la renta anual neta media por persona con alquiler imputado en las diferentes comunidades autónomas españolas y en 1.183 municipalidades, analizando detalladamente la situación y calculando sobre estos parámetros la capacidad de ahorro de los españoles. Luego cruzamos los resultados con los precios promedio de las propiedades actualizados al 2024, calculando el tiempo medio necesario para la adquisición de una propiedad de 100 metros cuadrados”, esclarece Giorgio Mottironi.

Esta es la clasificación de las Comunidades Autónomas: 1) Islas Baleares (53 años); 2) Canarias (36 años); 3) Comunidad de Madrid (35 años); 4) Andalucía (31 años); 5) Ceuta (30 años); 6) País Vasco (28 años); 7) Cataluña (26 años); 8) Melilla (24 años); 9) Comunitat Valenciana (24 años); 10) Cantabria (20 años); 11) Región de Murcia(18 años); 12) Galicia (18 años); 13) Comunidad Foral de Navarra (18 años); 14) Castilla y León (17 años); 15) Aragón (17 años); 16) La Rioja (16 años); 17) Principado de Asturias (15 años); 18) Extremadura (15 años); 19) Castilla - La Mancha (11 años).

Sin embargo, con las inversiones sostenibles, los tiempos pueden reducirse drásticamente, especialmente si se reinvierten también las rentas obtenidas, esperando tiempos mejores para la compra: ”de hecho, hoy estamos en máximos históricos de precios en el mercado inmobiliario y el mito de la renta segura ya no se sostiene”, dicen los expertos de Ener2Crowd.com.

La inversión sostenible es una forma de invertir que tiene como objetivo no solo generar un rendimiento financiero, sino también tener un efecto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y desde los primeros ahorros, a partir de los 18/20 años, los jóvenes pueden construir la base de riqueza necesaria para acceder a unmercado inmobiliario que cada vez es más exclusivo y desigual.