Los bastardos de Gaudí y la precariedad cultural en el siglo XXI

Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la Ciudad de Barcelona, España, y entre otros objetivos y propósitos de la visita era la de visitar la Basílica y/o la catedral de la SAGRADA FAMILIA, llegamos casi a ese lugar, a unos minutos del cierre vespertino, sin embargo buscamos la entrada pero los accesos de 3 a 4, estaban acordonados y casi bloqueados, los encargados y/o oficiales de las entradas a cargo, a nuestra solicitud para ingresar con el costo del billete correspondiente en EUROS, nos respondieron que las reservas para ingresar al interior de la SF se hacían desde y/o por medio de una Página de INTERNET y que lo lamentaban: porque el cupo estaba todo cubierto y/o saturado por no decir ya agotado, y que solo entraríamos: si el para el siguiente día, los titulares de las entradas no se presentarán dejando los tickets sin efecto.



Nos dio la impresión que la Catedral de la SAGRADA FAMILIA en la emblemática, Libertaria y democrática Ciudad de Barcelona, se había convertido en un verdadero BÚNKER con el pretexto del resguardo de la seguridad, no sólo porque no logramos acceder al interior de dicho monumento histórico declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, sino también porque el ingreso a dicho recinto le ha sido denegado con argumentos tecno burocráticos a miles de visitantes de diferentes continentes y diferentes países del mundo que no han tenido otra cosa que conformarse con contemplar desde afuera: la majestuosa obra de Antonio Gaudí, que es la Basílica de la Sagrada Familia.

Barcelona es una verdadera ciudad cosmopolita y nudo Intercultural, con rasgos de la torre de babel del mediterráneo Español, y sin ponderar y/o glorificar el independentismo Catalán, el proceso independentista desde el 2017 generó las condiciones políticas a fin de que y originado por el resultado de las elecciones generales de España del año pasado, el actual Presidente de España y Jefe de Gobierno: Pedro Sánchez alcanzó la Investidura Presidencial 2023-2027 en el Congreso de los diputados al negociar la amnistía con los partidos catalanes y el PSOE para liberar de cualquier peso judicial y responsabilidad a los líderes de dicho movimiento por el referéndum 1-0.

Antonio Gaudí ha sido, es y será el ICONO del Modernismo Arquitectónico de la Barcelona del siglo XIX y el siglo XXI para el mundo, de acuerdo a fuentes Biográficas Antonio Gaudí además de ser un artista genial, también fue un místico y profundamente religioso que predicaba que la religión, el arte y la cultura deben de estar al servicio del Pueblo y no de las Elites, cosa que contrasta con la FUNDACIÓN GAUDÍ que si bien tiene encomiendas comprometidas con el Arte y la Cultura, sus administradores que escudándose en el IDEARIO GAUDÍ( visión y misión) habrían hecho que el proyecto original de Antonio Gaudí se haya tergiversado y pierda su objetivo original convirtiéndose en una Organización supuestamente filantrópica al servicio de las ELITES y a merced de las fuerzas del Mercado neoliberal que ofrecen sitios por INTERNET las entradas a la SF a precios nada generosos y bastante onerosos.

Más bien esta Fundación que si bien tiene la noble misión de cumplir a cabalidad con los proyectos originales de Antonio Gaudí fincados en el modernismo catalán, en contraste no deberían de lucrar con la memoria de su progenitor intelectual y no conforme de ello también cierran algunos espacios de la sociedad universal del conocimiento, más bien la Fundación Antonio Gaudí en su calidad de interlocutora debería de generar y crear las condiciones suficientes para que los interesados, turistas y ciudadanos en general tengan las facilidades para ingresar a la Basílica de la Sagrada familia sin restricción alguna.

La memoria histórica y el legado cultural de Antonio Gaudí debe ser blindado y resguardado en este siglo XXI aún y más allá de los peligros y los riesgos de que pueden representar los intereses Bastardos y Espurios que como en otros casos, pretenden apropiarse y monopolizar la noble y dinástica herencia de AG generando una verdadera precariedad cultural.