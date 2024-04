La industria pesquera teme al avance de las las alternativas vegetales "del mar"

La Generalitat de Cataluña ha abierto un inexplicable expediente sancionador contra Heura por llamar a su alternativa al pescado «filetes de merlvza«, algo que el sector pesquero considera cínicamente un «etiquetado engañoso».





Según la administración, el producto está registrado como «Heura». Además, la empresa de congelados La Sirena ha sido denunciada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por el etiquetado de su lomo de atún rojo vegano.

¿Toman por tontos a los consumidores y se piensan que no saben leer o entender que cuando pone vegano o 100% vegetal no viene de los animales?

En los últimos meses, se han sucedido reiteradas y obsesivas denuncias por parte organizaciones de pescadores y acuicultores a productos vegetales que se comercializan como alternativa al pescado o al marisco. El expediente de la Generalitat de Cataluña contra Heüra se corresponde con una realizada el pasado mes de septiembre.

Como ya ha sucedido en casos similares con alternativas a la carne, el sector del pescado afirma para proteger sus oscuros intereses que el producto de Heura genera confusión de cara a los consumidores, a pesar de que aparece especificado arriba y muy claramente que es «100% vegetal« y en consecuencia, estos procedimientos administrativos seguramente quedarán en agua de borraja y únicamente servirán para crear el efecto contrario, dar más publicidad a las alternativas vegetales.

¿REALMENTE LES IMPORTA EL CONSUMIDOR Y EL ETIQUETADO?

La campaña por parte de la industria pesquera y la OCU es del todo cínica e interesada, pues precisamente los sellos de bienestar animal o sostenibilidad que ponen las industrias explotadoras de animales, no les genera ninguna preocupación a una organización que dice defender a los consumidores.

Lo que no cuentan estas campañas perversas es que la industria pesquera está acabando con la vida en los océanos y que los métodos para aniquilarlos son que los órganos de los animales estallen o una muerte lenta, horrorosa y terrible hasta la asfixia total.

Las redes de pesca suponen casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos, añadido a la contaminación de los barcos pesqueros, entre muchas otras cosas.



La industria pesquera no cabe duda de que es cruel y terriblemente contaminante, pero parece ser que los malos de la película son los que consiguen el mismo sabor sin toda la miseria impuesta contra la vida marina, que ningún interés tiene en ser secuestrada del mar, maltratada y asfixiada.

Hace poco se celebraron las jornadas mundiales por el fin de la pesca y colectivos como València Animal Save (en el que realizo activismo por los animales y colaboro en la prensa), realizaron una performance para informar a la sociedad y mostrar lo que está pasando.

LA INDUSTRIA PESQUERA DEBE SUSTITUIRSE POR ALTERNATIVAS VEGETALES

La bióloga Valenciana Rosa Más explica que, tanto a nivel de crueldad como de impacto medioambiental, la industria pesquera es insostenible. «Los animales acuáticos se comunican entre sí y, al igual que entre los pájaros, el sonido juega un importante papel en sus vidas. Las vocalizaciones, similares a gruñidos y zumbidos, juegan un papel vital en su comportamiento, incluyendo reproducción, alimentación y defensa del territorio, si bien apenas estamos empezando a apreciar la complejidad involucrada y a tener una idea rudimentaria de lo que está sucediendo en el ambiente acústico submarino», declara.

«Por otra parte, La preocupación por la conservación de los ecosistemas acuáticos es contradictoria con el uso de los animales que en ellos viven, pues la pesca causa graves perjuicios sobre fondos de ríos, lagos y mares; consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos.», zanja la bióloga.

En consecuencia, desde el punto de vista científico tampoco tiene ningún sentido mantener la industria pesquera y si hablamos de puestos de trabajo, la industria vegetal también los crea y tal vez sería el momento de plantearse reinventarse, al igual que muchas empresas lácteas han hecho y ahora son un éxito con las alternativas vegetales.

¿No interesa contar en las casas y que se cuente en las escuelas todo el horror de crueldad y medioambiental que conlleva la industria pesquera junto a toda la explotación animal?



No se hace precisamente para que las niñas y niños no puedan empatizar, pues este es un tema que toco muy a menudo porque es el futuro el que más tiene que cambiar este sistema lleno de mentiras y que los animales cada día pagan por ello con su sufrimiento que nunca te gustaría padecer a ti.

Aunque no te voy a negar que me indigna el cinismo de las industrias, también pienso que puede crear el efecto contrario y publicitar las alternativas vegetales gracias a la repercusión pública además de que hace unos años jamás te imaginarias que las alternativas tuvieran la tendencia suficiente como para movilizar a industrias como la pesquera, cárnica o Láctea.

En el caso de esta última, el cinismo todavía es mayor porque los mismos a los que les molesta el etiquetado de las bebidas vegetales, quesos o yogures, resulta que ellos mismos también tienen a su empresa fabricando y vendiendo esas alternativas vegetales.

QUE NO TE VENDAN LA MOTO, EL VEGANISMO SIEMPRE SERÁ JUSTICIA

El veganismo es un estilo de vida que se opone a una injusticia real, la miseria, crueldad y muerte contra los más indefensos, los animales utilizados por los humanos en diferentes fines, cada cual más innecesario.

Las alternativas al pescado como las que hace Heura tampoco son necesarias en una alimentación vegana que con verduras, legumbres, frutos secos, tofu, seitán, tortillas de patata sin huevo, bebidas vegetales o cereales tienes sabores maravillosos, pero dentro de este mundo tan egoísta, pues es positivo que hoy en día cualquier receta o sabor se pueda encontrar o elaborar en versión vegetal.

Respecto a los precios, este tipo de productos yo personalmente los compro cuando están de oferta, pues no tienen todo el poder y subvenciones millonarias que las industrias de explotación animal y los productos puedes elaborarlos sencillamente en casa y comprar esto puntualmente, pero en ningún caso puede ser excusa para seguir financiando algo que está mal cuando ya sabes que puedes no hacerlo.

¿Cuál es el precio a pagar para los animales que se revientan en la industria pesquera y para el único planeta que tenemos?

Además de la crueldad absoluta a la que sometemos injustamente a toneladas de animales acuáticos, cuando queramos reaccionar será demasiado tarde porque la urgencia climática que atravesamos no puede esperar más y esta industria, al igual que todas las que explotan animales son las que más han contribuido a que nuestro planeta esté como está.



La vida en los océanos la estás destrozando cada vez que decides acudir a una pescadería, restaurante de productos marinos o a comprar los productos que la industria pesquera también vende envasados.

Espero que si a la OCU y a las administraciones tanto "les preocupa" los etiquetados, que quiten todos los sellos de bienestar animal y sostenibilidad de los productos de animales sometidos desde su primer aliento hasta el último y condenados a una pesadilla de la que jamás pueden despertar.

Indirectamente, eres tú el que provocas esto y la persona que puede evitarlo cada vez que haces la compra, pues por seguir con el ejemplo de la industria pesquera, puedes comprar las alternativas, optar por otros sencillos y deliciosos sabores vegetales (que desde luego merecen muchísimo la pena) o elaborar con sencillos productos de proximidad alternativas similares de sabor a los productos marinos.

En los etiquetados de los productos vegetales no hay ningún engaño

desde el momento que te están diciendo que el producto es vegetal y salvo que la OCU y las administraciones no tengan mucha inteligencia, sabemos que están actuando así por una cuestión de poder, pues interés por cambiar las cosas que se han hecho siempre sin pensar, parece ser que no tienen mucho (a pesar de que están para eso).

AHORA TÚ DECIDES HACER EL BIEN O EL MAL

Una vez desmontada la actuación interesada, cínica y perversa de la industria que acaba con toneladas de vidas y con los océanos, es el momento de que actúes de forma consciente informándote del veganismo, una sencilla manera de respetar a todas las especies con las que convivimos y subsidiariamente ser la solución real para la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo (la ganadería cría a millones de animales más que humanos destrozando todo a su paso y dedicando indecentes recursos para mantener a los animales criados para esto).

¿Por qué se engaña a las niñas y niños con dibujos como buscando a Nemo en lugar de aprovechar la empatía e ilusión que les genera para enseñarles que no necesitan comer peces ni otros animales? En consecuencia, puedes seguir en redes sociales la página de "Heura Food" porque también es de activismo y te recomiendo visibilizar documentales como seaspiracy o lo que el pulpo me enseñó.

Sigue también en redes sociales a "València Animal Save", pues considero que la información es poder y que puedes aprender muchas cosas de las que jamás siquiera te has parado a pensar.



El colectivo realizamos una concienciación animal este viernes 12 de abril a las 17:30 en la céntrica plaza de la Virgen de Valencia mostrando mediante pantallas y carteles el verdadero significado de la explotación animal y otras personas con el mismo altruismo, conversarán con la gente interesada y lógicamente afectada por el impacto visual de la realidad a la que sometemos a los animales.

En este artículo de opinión lees lo que los poderosos no quieren que sepas y lo que se debería dar a conocer desde la infancia y por eso seguiré trabajando para poner voz a los que no pueden defenderse y ahora es el momento de que tú te posiciones del lado correcto de la historia empatizando con quien no tiene la posibilidad de elegir y cuyo único interés es el de vivir tranquilamente sin tener nada que ver con los antropocéntricos humanos.