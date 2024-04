Nuevo Range Rover Sport con Stealth Pack, aún más deportivo

El potente rendimiento deportivo del Range Rover Sport no pasa desapercibido en el nuevo Range Rover Sport con Stealth Pack, un imponente opcional donde los tonos oscuros cobran protagonismo.



Se ha diseñado cuidando hasta el último detalle para destacar el sobrio exterior: una sofisticada pintura metalizada premium en color oscuro Carpathian Grey con un film protector satinado contrasta con el paquete negro ampliado, que cubre de color Narvik Black Gloss las branquias del capó, las insignias, los estribos laterales y los paragolpes trasero y delantero inferior.

Su robusta presencia deportiva se realza aún más gracias a las llantas de 23 pulgadas en color Gloss Black2 con pinzas de freno negras, cristales oscurecidos y techo en contraste en color Narvik Black Gloss.



El exterior incluye un film protector satinado, que debuta en los paquetes opciones del Range Rover Sport. Este film, que se coloca directamente en el proceso de producción, no solo ofrece un exquisito acabado satinado moderno, sino que también protege el vehículo, ya que puede retirarse y sustituirse fácilmente si se araña o sufre daños.

El interior, que incorpora asientos moldeados, pantalla interactiva, una consola central minimalista con una única pantalla táctil de 11,4 pulgadas y el sistema de sonido envolvente Meridian Surround Sound System, sigue la temática oscura y misteriosa con piel Windsor en colores Ebony o Light Cloud. Ambos colores contrastan con el revestimiento en Natural Black.



Hannah Custance, Materiality Design Manager de Range Rover, declaró: "El nuevo opcional Range Rover Sport Stealth Pack se inspira en el estilo deportivo más moderno y refinado. Se ha creado para clientes que buscan una configuración donde destaque la potencia y la fortaleza del vehículo. El Range Rover Sport Stealth Pack plasma a la perfección el concepto de lujo impactante, ya que recubre el exterior con un film satinado y amplía el uso del color Narvik Black Gloss".

El lujo deportivo alcanza nuevas cotas con este opcional. El Range Rover Sport deja patente su distintivo carácter y dinamismo gracias a una serie de motores Ingenium diésel y gasolina de seis cilindros microhíbridos de 48 V, que están disponibles con el opcional Stealth Pack al seleccionar el modelo Dynamic SE. Este mismo año 2024 podrá adquirirse en las versiones P460e y P550e de vehículo eléctrico enchufable.



Con el objetivo de ofrecer aún más lujo deportivo moderno, el Range Rover Sport con Stealth Pack también incorpora las últimas tecnologías e innovaciones, como la purificación del aire del habitáculo, así como características de seguridad de serie, como el desbloqueo y bloqueo del vehículo cuando la llave está cerca o se aleja, todo ello con actualizaciones por software inalámbrico.

La frase del Campeón del Mundo Lewis Hamilton: “Creo que asumir más riesgos es lo que diferencia a los pilotos más rápidos de los quizá no tan rápidos”.