Volvemos a solicitar al alcalde de Alfafar el fin de los festejos taurinos

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar me he vuelto a dirigir al alcalde del municipio Juan Ramón Adsuara (PP) para que deje de autorizar todos y cada uno de los "festejos" que torturan animales por el pueblo a la vista de que cada vez su argumento para mantenerlo es menos sólido y más rancio, pues ampararse a una tradición para justificar algo que está mal, es un argumento ampliamente cuestionable.



Lo llamo festejo para que se entienda, pero los festejos taurinos no existen porque una fiesta es algo donde todo el mundo se lo pasa bien y en consecuencia, en el oscuro mundo de la tauromaquia no hay nada relacionado con un festejo, pero si tortura, despilfarro de dinero público, desprotección infantil, normalización de la violencia, machismo, inseguridad, casposo patriotismo, problemas para el vecindario, saturación de la sanidad pública...

El alcalde de Alfafar, por cobardía política y aun reconociendo en un pleno el maltrato animal, autoriza los toros embolados, en cuerda, la cagada del manso y otros "eventos" con animales como podría ser la explotación de caballos o la participación en ferias medievales.

Carles Muñoz es el concejal de fiestas y de cultura de Alfafar y por ello, otra de las personas responsables de que el municipio no avance, al igual que Eduardo durante su anterior legislatura.

Partidos como Vox son un retroceso para nuestra sociedad y han obtenido dos concejales en Alfafar defendiendo la barbarie en nombre de su inexistente patriotismo y amor a España, pero el PSOE de Noelia García con su omisión y lavándose las manos como pilatos, hace el juego también a ambos pese a que en Alfafar los "eventos" taurinos se dejaron de autorizar cuando Juan Jose Baixauli (PSOE) era alcalde del municipio.

Cualquier persona con medio dedo de frente sabe que los animales sufren un infierno cuando son utilizados por los humanos y en este caso, los informes veterinarios y las infiltraciones del vecindario o el Partido Animalista PACMA, demuestran el terrible sufrimiento de los animales por las calles de Alfafar y posteriormente son ejecutados en privado.

¿Cuándo evolucionaremos como sociedad y plantaremos cara aboliendo la tortura y humillación pública de la que disfruta una minoría que en gran parte son hombres que buscan sentirse poderosos?

Cada vez más estudios relacionan la violencia contra los animales con la violencia vicaria y, en consecuencia, normalizar el maltrato animal es una lacra que cada vez hace un mundo peor y más violento.

Entra a noesmicultura.org , pues estos días vamos a estar en Valencia y en toda España recogiendo de manera urgente todas las firmas presenciales que se necesitan para el debate por la desprotección de la tauromaquia como patrimonio "cultural".

Aunque eso en nada ayuda a los animales a día de hoy, todas las encuestas incluso del ministerio de cultura demuestran el rechazo social que tiene la tauromaquia y la poca asistencia por lo que acaba subsistiendo de un montón de millones de euros de dinero público que se están quitando a cosas importantes y humanitarias e incluso a la verdadera cultura que nos representa y no nos avergüenza como sería el teatro, el cine o la música.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Inculcar a las niñas y niños la violencia contra los animales es una herramienta fácil para seguir normalizando la barbarie aprovechándose de la inocencia de los más pequeños pese a que los máximos expertos en temas de infancia piden alejarles de todo lo que tenga que ver con la tauromaquia y otros maltratos contra los animales, entre ellos hasta el comité de derechos del niño de la ONU así lo reclama como máximos expertos en temas de infancia.

Por si la tortura contra los animales era poco, el pasado agosto que se celebraron los últimos toros embolados de Alfafar tuvimos que enterarnos por la prensa de que una persona menor de edad que participaba ilegalmente era corneado una y otra vez por una vaca y en este caso, el Ayuntamiento tampoco ha hecho absolutamente nada frente a una ilegalidad que podía costarle la vida a un menor.

¿Como es posible que la Peña taurina organice talleres para embolar toros con total impunidad o haya colegios donde taurinos pueden ir a explicar las "bondades" del mundo del toro?

Sí bien ahora que el mismo partido que gobierna Alfafar también lo hace en la Generalitat Valenciana, se le pidió al alcalde que se hagan por fin algo para el cumplimiento del artículo 70 de la ley de protección del menor de la Generalitat Valenciana, “las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor" respondiendo el mismo en un pleno que así se hará, pero lo dudo.

Durante cada verano también vemos un montón de niñas y niños expuestos a la violencia taurina e incluso participando ilegalmente, lo que conlleva poner su propia integridad física y vida en peligro, pero qué más da para ellos...

¿Esa gente no quiere a sus propios hijos para proteger su integridad física y para educarles en valores empáticos?

Es un deber moral de todos y todas proteger a la infancia y darles unos valores de empatía hacia todas las especies de animales mediante el antiespecismo.

Como bien le he dicho a este alcalde en multitud de ocasiones, si alguna niña o niño muere durante estos mal llamados eventos en algún momento, en lo moral será el máximo responsable por autorizarlo sabiendo la inseguridad que conlleva especialmente contra la infancia (que es la que al igual que el animal, participan obligados).

DESTROZAN UN COLEGIO, VIVEN DE SUBVENCIONES Y GENERAN UN MONTÓN DE PROBLEMAS POR EL PUEBLO

La lucha de la plataforma antitaurina de Alfafar es por la protección animal, pero hay otras cuestiones que todavía aumentan más el argumento para dejar de autorizar los eventos taurinos, pues durante los mismos dejan destrozado el colegio Remedios Montaner teniendo que arreglarse y pintarse con más dinero público todavía adicional a los millones que recibe la tauromaquia y los miles de euros que recibe la tortura solamente en Alfafar de manera directa o indirecta.

Para garantizar que los taurinos pusieran la papeleta, el alcalde en el último pleno antes de las elecciones dio subvenciones nominativas directas a organizadores taurinos con la excusa de una seguridad que ya vimos con el atropello de la persona menor de edad que jamás se controló ni existió.

¿Dónde ha ido a parar el dinero adicional que el alcalde del PP entregó a los organizadores taurinos para seguridad si ni siquiera la infancia y adolescencia fue protegida?

Según varios testimonios del pueblo que tenemos recogidos, durante los eventos hay un secuestro total donde ni pueden entrar ambulancias y obstaculizando la vida normal por el municipio que en su gran mayoría, está avanzado y en contra de estos espectáculos de tortura como llevamos años comprobando.

A todo ello se suma la violencia, suciedad constante, daños en el mobiliario urbano, posibilidad de que un toro escape y cause el pánico por el pueblo como ha pasado en muchos otros y un largo etcétera de problemas que también traen contra las personas.

El negocio es redondo: el dinero público mantiene una tradición obsoleta condenada a la ruina y los taurinos te dicen que si no te gusta no vayas, pero sí que les regales un montón de pasta de dinero público para que puedan disfrutar viendo la angustia de los animales.

Por si todavía tenemos poco, se acordó que la sanidad pública se viera saturada por todos los imprudentes o alcohólicos que sufren accidentes durante la tortura a los animales (una falta de respeto a los sanitarios como bien han expresado públicamente en multitud de ocasiones).

¿Cuántos animales han muerto directamente en los eventos por golpes de calor o cuantas niñas y niños han sido atropellados por meterlos incluso delante del animal?

Grandes empresarios, mafiosos, políticos cobardes y terroristas de la información que blanquean la tauromaquia, son los responsables de que hoy en día seamos de los pocos países que tortura toros en plazas y calles por la diversión de una minoría violenta, poderosa y sin escrúpulos.

UNOS TAURINOS CONTRA OTROS

Lo más surrealista de todo, es que participantes taurinos del Toro en cuerda de Alfafar, se han dirigido a la concejala antitaurina de Compromís, Amalia Esquerdo para expresar que al igual que su formación, NO están a favor del toro embolado y eso quiere decir que la barbarie es clara y por eso ni siquiera los que utilizan a los animales en otro tipo de evento taurino a su antojo están a favor del toro embolado cuyos vídeos como decía, son bien claros.

La concejala lleva luchando contra la tauromaquia desde que está en la oposición del Ayuntamiento de Alfafar y en uno de los plenos reclamó información respecto al informe policial del atropello del menor y volvió a pedir la abolición de los festejos taurinos (Carles como concejal de fiestas va alargando todo lo que puede el facilitar la documentación solicitada por la oposición).

"Le aseguro que nada más viendo los vídeos de este año de cómo se embolan, yo creo que se lo pensaría. Fijaros al nivel que estamos llegando que hasta personas que son taurinos de este pueblo y celebran otro tipo de eventos están en contra del toro embolado, es para que reflexione", expuso la concejala frente al alcalde en el pleno en el que el primer edil no quiso escuchar a la plataforma y realizó difamaciones por las que fue demandado junto a la teniente Empar frente al juzgado de primera instancia de Catarroja mediante una demanda de conciliación previa a querella criminal y gracias a ello, llegamos a un acuerdo y pudimos hablar en el pleno de un mes después.

Durante la pasada legislatura, también Inmaculada Dorado, en representación de Unidas podemos, se opuso al igual que Compromís a las subvenciones nominativas para organizadores taurinos, reclamando de nuevo su abolición, pero este año ya no han obtenido representación en el Ayuntamiento.

¿Por qué alguien que tiene una posición de poder la aprovecha para hacer daño a los más vulnerables cuando precisamente tiene un cargo de máxima responsabilidad que podría cambiar el mundo?

Y como decía, los cómplices como el PSOE al final son igual de responsables de lo que pase con los animales, la infancia y el vecindario de Alfafar, pues aunque le agradezco a su responsable Noelia García que se posicionara a nuestro favor reclamando la actitud antidemocrática que tomó el alcalde en ese pleno contra nuestra plataforma, el Partido Socialista de Alfafar debe tomar la misma posición que su partido cuando gobernaba en el pueblo o la clara posición contra los eventos taurinos que Sandra Gómez tiene en Valencia por cuestiones de verdadero progresismo.

¿Tendrá algo que ver que uno de los concejales del Partido Socialista de Alfafar pertenezca a la peña taurina?

Toda la oposición menos Vox, mostró su apoyo a la plataforma antitaurina de Alfafar cuando el alcalde salió por patas realizando difamaciones contra mi persona en ese pleno al que 20 personas antitaurinas acudieron con carteles en silencio quedándose en los bancos del "público" hasta que llegó el turno de ruegos y preguntas de asistentes (lo que es perfectamente legal y por supuesto, nos esperamos al final para intentar hablar).

TODAS LAS PERSONAS DEBEMOS ESTAR UNIDAS POR EL FIN DE LA TAUROMAQUIA

Como ya hemos argumentado más que de sobra, los eventos taurinos son anacrónicos, suponen el infierno de los animales y posterior ejecución, parasitan los recursos públicos y la sanidad, ponen en peligro y dan unos nefastos valores violentos a la infancia, suponen un montón de molestias para el vecindario y mobiliario urbano o tienen gran rechazo social.

¿Como puede ser que haya "veterinarios" que venden su alma al diablo defendiendo la tauromaquia por la pasta?

El alcalde de Alfafar tiene que hacer lo mismo que su partido hizo en Santa Pola, pues aunque sean del Partido popular de forma valiente realizaron una rueda de prensa para anunciar que no se volverían a autorizar más "festejos" taurinos por el maltrato a los animales y la inseguridad de las personas sumada a que ese dinero que cada vez para poder celebrarse se incrementaba más, se destinaría a las familias vulnerables.

"Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos .

Por todo ello, pido al alcalde que sin medias tintas ni titubeos tenga la valentía que requiere un cargo público y deje de denigrar a su pueblo que siempre es noticia por el maltrato a los animales, pues además de los eventos taurinos fueron el único pueblo que a pesar de la prohibición, seguía explotando animales en un circo y el Ayuntamiento no actuó hasta que la presión del movimiento animalista, de la oposición y el verse acorralados en un posible procedimiento judicial, hizo que se tuvieran posicionar con el tiempo.

Igualmente, con la excusa de la bendición de los animales y otros eventos rancios, se explotan en Alfafar caballos y otros animales, al igual que en las ferias medievales del municipio los animales siguen expuestos a las temperaturas, el ruido, la aglomeración de gente, el sufrimiento durante el transporte y el ambiente hostil de pueblo en pueblo.

Normalizar el maltrato a los animales también hace que la gente cada vez los maltrate más, hasta el punto de que un energúmeno se cargó en Alfafar de un tiro a la gata Inés.

Por supuesto, queremos lo mismo para todos los pueblos que también siguen utilizando a los animales como diversión de manera anacrónica e impropia del siglo XXI, pues ningún animal tiene interés por formar parte de las obsoletas diversiones humanas, pero en algún pueblo tenemos que centrarnos más y precisamente en Alfafar la gente en su gran mayoría no apoya el sufrimiento de los animales como diversión.

Sigue mis redes sociales de activismo "Diego Nevado Martínez", escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com para formar parte del activismo de la plataforma antitaurina de Alfafar (y la lucha general en otros municipios) y por supuesto, recuerda visitar noesmicultura.org para venir a firmar lo antes posible en tu zona más cercana mostrando tu apoyo para la desprotección de la tauromaquia, una tradición de la España del blanco y negro que condena a los más indefensos, unos rumiantes que en situación normal son animales pacíficos y lógicamente, con interés por vivir libres en el campo alejados de los egoístas humanos que hacen de su maltrato, pánico y humillación una mal llamada, obsoleta y anacrónica "fiesta Nacional".