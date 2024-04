Golf, el Volkswagen de éxito, cumple 50 años

El 29 de marzo de hace exactamente 50 años, Volkswagen inició la producción en serie del Golf en Wolfsburg. Nadie sabía aquel día de marzo que este compacto, el sucesor del legendario Beetle, se convertiría en un éxito. Reflejó el espíritu de la época, dio nombre a su propia categoría de vehículos y ha acompañado a generaciones de personas en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 37 millones de unidades han seguido al primer Golf de 1974. En términos puramente matemáticos, esto significa que más de 2.000 personas en todo el mundo han optado por comprar un nuevo Golf cada día durante los últimos 50 años. Ahora Volkswagen celebra el cumpleaños del Golf, y también el comienzo del futuro de este superventas mundial gracias a una completa actualización técnica y de diseño.

Volkswagen: del redondo Beetle al anguloso Golf

Los primeros modelos nuevos del Golf llegaron a los concesionarios en julio de 1974. Mientras que el Escarabajo y, por tanto, los motores montados en la parte trasera habían dominado la escena durante muchas décadas, ahora por fin comenzaba una nueva era: la del motor transversal montado en la parte delantera. Volkswagen ya había iniciado esta transición poco antes con el Scirocco y el Passat. Pero con el Golf, la clase de mayor volumen, también se empleó esta nueva tecnología.

Volkswagen se reinventa

Como sucesor del legendario Beetle, del que se habían fabricado más de 21,5 millones de unidades, el Golf desarrollado por Giorgio Giugiaro y Volkswagen Design tenía que estar a la altura de las altas expectativas, para continuar la historia de éxito del automóvil más exitoso de todos los tiempos hasta ese momento. Y lo consiguió en todos los sentidos: los clientes quedaron tan impresionados por el moderno concepto de conducción y el nuevo diseño, que el Golf ya había alcanzado la cifra del millón de unidades en octubre de 1976.

El principio del Golf

En 1974, Volkswagen escribía lo siguiente sobre el nuevo modelo con su gran portón trasero: "El Golf ofrece el máximo espacio y seguridad. Está orientado sin concesiones a la practicidad. La línea de cintura baja ofrece al conductor una visión clara y el capó inclinado garantiza la visibilidad de la carretera justo delante del vehículo. La luneta trasera se extiende hacia abajo para facilitar la marcha atrás". Y todo esto sigue siendo un estándar vigente hoy en día para todos los Golf que se han fabricado.



El Golf y la fábrica

Desde el principio, la planta de Volkswagen en Wolfsburg y sus empleados también se beneficiaron del éxito del Golf I. Hasta la fecha, solo en Wolfsburg se han fabricado más de 20 millones de Golf. Los 17 millones de Golf construidos hasta ahora fuera de Wolfsburgo se han fabricado en otras plantas alemanas, así como en Bélgica, Brasil, China, Malasia, México, Eslovaquia y Sudáfrica. También en este sentido, el Golf es un coche mundial. Sin embargo, sus tecnologías siempre han sido ejemplos típicos de la progresista ingeniería alemana.

Golf I – Un reflejo del progreso. Al igual que todas las generaciones posteriores del Golf, la primera generación también fue un reflejo del estado de la técnica y de las tendencias automovilísticas del momento. Y no solo por el ingenioso aprovechamiento del espacio para la época y la tracción delantera del vehículo. Con el primer Golf GTI (1976), Volkswagen inició el desarrollo dinámico de la clase compacta. El Golf D (1976) y el posterior Golf GTD (1982) supusieron la irrupción del diésel en el segmento compacto. En 1979, Volkswagen lanzó el Golf Cabriolet, que durante un tiempo fue el coche descapotable más vendido del mundo. Fue como un soplo de aire fresco para esta clase de vehículos, que por entonces ya era conocida desde hacía tiempo como la clase Golf. Hasta 1983 se vendieron en todos los continentes 6,9 millones de unidades de la primera generación del Golf, incluidos todos sus derivados, con lo que el Golf I demostró ser un digno sucesor del Escarabajo . Golf II – El hito. El actual jefe de Diseño de Volkswagen, Andreas Mindt, resume el momento más importante de la historia del Golf: "Fue el cambio del Golf I al Golf II. El entonces jefe de Diseño de Volkswagen, Herbert Schäfer, lo hizo todo bien allí. Modernizó el segundo Golf, pero mantuvo el ADN de la primera generación. Esta transición fue sumamente importante para la historia del Golf. El Golf siempre ha sido una evolución del modelo original. Eso es lo especial del Golf, y el mérito es de Herbert Schäfer". Tecnologías como el catalizador, el ABS y la tracción total debutaron en el Golf II. Entre 1983 y 1991 se fabricaron un total de 6,3 millones de Golf II.

Golf III – La seguridad, ante todo. A partir de agosto de 1991, Volkswagen inició una nueva era de seguridad con el Golf III. Este fue el primer modelo de la línea de productos disponible con airbags frontales a partir de 1992, y los grandes progresos en el área del diseño de la carrocería también condujeron a mejoras significativas en sus propiedades de choque. Otros hitos de la gama están relacionados con el Golf III, del que se habían fabricado 4,8 millones de unidades en 1997: por ejemplo, el primer motor de seis cilindros (VR6), el sistema de control de crucero y los primeros airbags laterales. Por primera vez, este Golf también estaba disponible en versión familiar.

Golf IV – El icono de estilo. El Golf IV, presentado en 1997, se considera hoy un icono de estilo, sin duda también por el hecho de que acortó distancias con el Golf I de 1974 con sus características claras y el llamativo diseño del pilar C. Con el Golf IV, Volkswagen alcanzó un nuevo estándar de calidad dentro del segmento. Paralelamente, el debut del ESP contribuyó a poner la seguridad al alcance de las masas. En 2002, Volkswagen también presentó el Golf más deportivo hasta la fecha sobre la base de la cuarta generación: el R32 con una velocidad máxima de 250 km/h. En 2003, fue el primer Volkswagen en recibir una caja de cambios de doble embrague (DSG). El Golf IV fue sustituido ese mismo año tras 4,9 millones de unidades construidas.

Golf V – Se suprimen los límites de su segmento. Con su extraordinario confort, el quinto Golf, que se lanzó en 2003, estaba muy por delante de muchos competidores del segmento medio alto. Lo mismo ocurría con la calidad. Un valor que subrayaba la estabilidad de la carrocería soldada con láser era el aumento del 35% de la rigidez torsional. Por primera vez, también se incorporaron hasta ocho airbags de protección. Además, el Golf V, del que se habían fabricado 3,4 millones de unidades en 2008, impresionó con una nueva suspensión trasera de cuatro brazos, faros bixenón y el primer cambio DSG de 7 velocidades.

Golf VI – Clase compacta de alta tecnología. A finales de julio de 2012, se habían producido otros 3,6 millones de Golf en solo cuatro años, sobre la base de la sexta generación que se introdujo en 2008. Y la seguridad volvió a dar un gran salto adelante: la carrocería, de nuevo soldada con láser, era tan estable que obtuvo la máxima puntuación de cinco estrellas en la prueba de seguridad Euro NCAP. Nuevas tecnologías como el Light Assist (control avanzado de las luces de carretera), el Park Assist, el asistente de arranque en pendiente y el control de chasis adaptativo (DCC) convirtieron al "Coche del Año en el Mundo" 2009 en uno de los compactos más avanzados de su tiempo.

Golf VII – Menos peso, menos consumo. En septiembre de 2012, Volkswagen celebró el estreno mundial del séptimo Golf. Su peso se redujo hasta en 100 kg en comparación con su predecesor, lo que significó que el consumo de combustible también se redujo hasta en un 23%. Nuevas tecnologías como el Sistema de Frenado Automático Post-colisión, el Control de Crucero Adaptativo y el Front Assist, incluido el Sistema de Frenada de Emergencia en ciudad, completaron la gama de sistemas de asistencia. En 2014, Volkswagen puso rumbo a la era de la movilidad eléctrica con el nuevo e-Golf. Hasta 2019 se fabricaron un total de 6,3 millones de Golf VII.

Golf VIII – La era moderna. Volkswagen presentó el Golf VIII en octubre de 2019. Con sus nuevos propulsores mild-hybrid e híbrido enchufable, electrificó la clase compacta. Y como uno de los primeros coches compactos, permitió la conducción asistida mediante Travel Assist. Incluso la versión básica cuenta hoy de serie con funciones como Lane Assist, Front Assist, faros LED, grupos ópticos traseros LED y climatizador automático. En combinación con el control de chasis adaptativo DCC opcional y el gestor de dinámica del vehículo, el Golf VIII también logra un equilibrio sin precedentes entre confort y dinámica en esta clase. Hasta la fecha se han vendido más de un millón de unidades.



Ahora, en 2024, llega la nueva etapa evolutiva de la octava generación. El nuevo Golf impresiona con un sistema de infoentretenimiento de nueva generación, un concepto de funcionamiento más intuitivo, un diseño frontal y trasero más afilado, así como sistemas de propulsión eficientes. Estos incluyen propulsores híbridos enchufables con una mayor autonomía totalmente eléctrica de más de 100 kilómetros. Por primera vez en un Golf, un logotipo Volkswagen1 iluminado adorna el frontal. Además, el nuevo Golf con control por voz y el chatbot ChatGPT basado en IA pone una vez más las innovaciones técnicas al alcance del gran público.

La frase del Campeón del Mundo “Cada vez que me subía al coche sentía un miedo terrible”, Nelson Piquet.