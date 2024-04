Nuevo Renault Captur, polivalente, atractivo diseño, espacio interior de alto nivel, y equipamientos tecnológicos e ingeniosos

Nuevo Captur incorpora el nuevo lenguaje de diseño de la marca iniciado por Gilles Vidal, Director de Diseño de Renault. Este nuevo estilo, caracterizado por líneas marcadas y detalles precisos, juega con la luz y los materiales para crear un aspecto más atractivo y dinámico. Con su frontal completamente renovado, Nuevo Captur sube de nivel.



En un mercado de SUV urbanos que representa ya el 50% de las ventas del segmento B (que a su vez representa el 30% del mercado total), Nuevo Renault Captur pretende seguir siendo un modelo de referencia conservando su polivalencia, su atractivo diseño, su espacio interior de alto nivel y sus equipamientos tecnológicos e ingeniosos. Además de estas cualidades que forman parte del ADN de Captur, esta nueva generación cuenta con nuevas bazas. El estilo exterior e interior, más expresivo, se transforma en una combinación única de elegancia y deportividad con el nuevo acabado esprit Alpine. El habitáculo se enriquece con nuevas tapicerías y nuevas pantallas en el salpicadero.



El sistema multimedia openR link con Google integrado ofrece lo mejor de la tecnología a bordo con Android Automotive 12, una primicia mundial en el segmento B. Gracias a una arquitectura electrónica completamente nueva la seguridad está al más alto nivel, con ayudas a la conducción de última generación que incluyen conducción híbrida predictiva y el sistema Active Driver Assist (combina el regulador de velocidad adaptativo inteligente con el sistema Stop & Go y el sistema de centrado en la vía).

Nuevo Captur se comercializará en España con cinco motorizaciones (para otros mercados se ofrecerá una sexta). Entre ellas destaca la tecnología E-Tech full hybrid de 145 CV, que ofrece una de las mejores relaciones entre prestaciones y consumo del mercado.



Para mejorar el placer de conducción y ofrecer un comportamiento más dinámico se ha revisado la puesta a punto del chasis y el calibrado de la dirección asistida. Disponible según versiones, el sistema extended grip optimiza la tracción en todas las condiciones de la carretera.

Nuevo Renault Captur, que se seguirá fabricando en la planta de Valladolid, saldrá a la venta en Europa durante las próximas semanas.

Valladolid se prepara para Nuevo Captur

Renault ya ha producido más de 8 millones de vehículos en Valladolid (España) desde 1953. Desde el lanzamiento de la primera generación en 2013 se han fabricado 2,2 millones de Captur. En la actualidad la planta se prepara para el lanzamiento de Nuevo Captur al tiempo que prosigue su transformación.



La digitalización de los procesos y la llegada de la inteligencia artificial están permitiendo una reducción significativa del consumo de energía y agua, mientras que la calidad es una prioridad clave. La instalación de cámaras de visión combinadas con la inteligencia artificial ha mejorado la trazabilidad y la capacidad de reacción.

Por último, pero no por ello menos importante, Nuevo Captur se somete a los "Confirmation Runs". Esto significa que 70 vehículos habrán recorrido 1 millón de kilómetros antes del lanzamiento comercial. El objetivo es identificar las áreas de mejora para garantizar que Nuevo Captur esté en lo más alto de su clase en términos de placer de conducción, calidad y fiabilidad.

