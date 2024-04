Nuevo Peugeot 208 con un diseño de estilo inconfundiblemente deportivo, digno heredero del 205

El Peugeot 205 ocupa un lugar de honor en la historia de la marca. Abrió una nueva identidad para Peugeot: joven, con una estética moderna y vocación deportiva. Además, inauguró rasgos de diseño que siguen estando muy presentes en la gama actual. Hoy, el Nuevo Peugeot 208 sigue su estela en muchos aspectos y hereda su espíritu indomable y vanguardista con un diseño dinámico e innovaciones en materia de funciones de ayuda a la conducción y tecnología eléctrica.



En 1983, Peugeot estaba considerada como una marca fiable y sólida, centrada en grandes berlinas tradicionales. Una imagen conservadora y algo aburrida con la que se ganó el apodo de “el coche de los notarios” en Francia. Todo cambió con el lanzamiento del Peugeot 205.



Con una larga trayectoria en el Departamento de Diseño de Peugeot, Gérard Welter dio con los ingredientes de una auténtica revolución estilística que haría triunfar a la marca en el segmento de los automóviles urbanos, en el que llevaba años ausente. Una silueta redondeada, sin aristas ni líneas, una amplia superficie acristalada y un aspecto ligero y simpático se unieron para crear un modelo de éxito. Un diseño moderno y sencillo que sigue teniendo una gran influencia en el actual “Estilo Peugeot”, con rasgos que se mantienen en gran parte de la gama.



Como su ilustre antecesor a principios de los 80, el Nuevo Peugeot 208 da un golpe en la mesa en materia de diseño, adoptando un estilo inconfundiblemente deportivo, con unas líneas felinas que rinden homenaje al león que identifica a la marca. El renovado logotipo del león rugiente aparece en el centro de una calandra que evoluciona hasta fundirse sutilmente con la carrocería. Este animal también aparece en la firma luminosa, con las características tres garras en las luces diurnas delanteras y en los faros Full LED de la parte trasera.

Las novedades técnicas son precisamente, uno de los puntos fuertes de este modelo. Si el PEUGEOT 205 llegó a incorporar equipamientos de seguridad como los frenos ABS en algunas de sus versiones, el Nuevo PEUGEOT 208 supone una revolución.

El puesto de conducción i-Cockpit evoluciona desde el acabado de entrada en gama con una pantalla táctil central de 10” (25,4 cm), que se complementa con los i-Toggles Switches (accesos rápidos en forma de teclas de piano) y el sistema Mirror Screen inalámbrico. Ante el conductor se despliega un innovador cuadro de instrumentación digital de 10” 2D de serie en el acabado Allure y 3D ‘Quartz’ con efecto holográfico de serie en GT.

Según acabados, incorpora cámara de visión trasera HD de 180º asociada a sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También cuenta con el Pack Safety, que incluye la frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas. La lista de tecnologías es interminable.



El Nuevo PEUGEOT 208 puede disponer de control de crucero adaptativo con función Stop and Go que regula la distancia entre vehículos; alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control pasivo de ángulos muertos. El sistema de reconocimiento y visualización de señales de tráfico en los cuadros de instrumentos digitales refuerza sus capacidades: stop, sentido único, prohibido adelantar y fin de prohibición de adelantamiento, se suman a las señales habituales relacionadas con la velocidad.

En materia de conectividad, despliega, como opción en toda la gama, la tecnología Peugeot i-Connect Advanced que engloba navegación conectada Tom Tom con información en tiempo real y reconocimiento vocal OK PEUGEOT.

El salto entre ambos modelos se nota también en el apartado de la electrificación. El PEUGEOT 205 ni siquiera se comercializó con versión eléctrica, pero fue clave para el desarrollo de esta tecnología en la marca. Ya en 1982, Peugeot empezó a trabajar con 20 unidades, equipadas con baterías Alstom, que tenían los inconvenientes del plomo. Estas experiencias sirvieron para comercializar una versión eléctrica del Peugeot J5: 50 vehículos que fueron adquiridos para la flota de la petrolera ELF.

Por su parte, el Nuevo PEUGEOT E-208 incorpora una motorización eléctrica de 156 CV (115 Kw) que sobresale por hasta 566 Km de autonomía WLTP en ciclo urbano y por sus reducidos tiempos de recarga: 25 minutos para llegar al 80% de capacidad en un cargador público de 100 Kw o 4h40m en un Easy Wallbox monofásico de 7,4 Kw. Se mantiene en la gama la versión eléctrica de 100 kW (136 CV) de potencia que puede alcanzar 340 Km de autonomía. Además, estrena dos cadenas de tracción híbridas de 48 V que desarrollan, respectivamente, 100 CV y 136 CV. Sus cifras de consumo y emisiones de CO2 suponen un 15% de reducción respecto a un motor gasolina de prestaciones similares. Su sistema de recarga con frenadas y deceleraciones permiten rodar en modo “0 emisiones” durante más de la mitad de los trayectos urbanos.

El catálogo del Nuevo PEUGEOT 208 se completa con dos alternativas gasolina PureTech de 75 CV y 100 CV con cambio manual de 5 y 6 velocidades, respectivamente. Su antepasado el PEUGEOT 205 contaba con mecánicas gasolina que ofrecían potencias de entre 45 CV y 103 CV, con un consumo que oscilaba, dependiendo de la cilindrada y las prestaciones, entre los 5,9 l/100 Km a los 8,2 l/100 Km. En el apartado de los diésel, los motores 1.8D y 1.8D Turbo desarrollaban entre 60 CV y 78 CV con consumos de entre 5,6 l y 6,1 l /100 Km.

