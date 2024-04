​Poor Things, 2023

Cuando un monstruo crea otro monstruo.



La película del año que ha generado tanta expectación – más por la interpretación de Emma Stone que supera cualquier otra interpretación en la historia de las actrices – ha llegado a la plataforma de Prime Video bajo alquiler y he aprovechado estos días de fiesta para verla.

Sabía lo que me iba a encontrar y ha sido una experiencia curiosa. Aún así, se me ha hecho excesivamente larga pero es interesante enfrentarse a una cinta semejante. Una lucha amor-odio hacia la propuesta más disparatada de la última década.

Contexto

La historia empieza directamente descolocando al espectador, sin florituras. Una joven hermosa se sienta a comer frente a un hombre viejo con el rostro decrépito que expulsa un vaho de burbuja de la boca. La chica aplaude y empieza a mostrar comportamientos de niña pequeña. Bella Baxter muestra ansias por descubrir el mundo ya que nunca ha salido al exterior.

Si bien previamente, nos muestran a esa joven, en una especie de vida anterior, lanzándose al vacío. La revelación del suceso que inspira esta nueva “criatura” es genuinamente macabra.

Pero la incursión del abogado Duncan Weddenburg, quien redactará un contrato de compromiso matrimonial con el ayudante del científico protector de Bella, hará que la joven vea cumplidos sus deseos de explorar el mundo y vivir aventuras.

Inspiración

La película es una revisión de Frankenstein y Alicia en el país de las maravillas, con un toque surrealista y absurdo pero cierto enfoque de sentido común dentro de ese mundo absurdo.

Cada fotograma es una sucesión de cuadros de colores , de pinturas. Una escena teatral avivada con las interpretaciones de una especie de cuento de hadas, de sueños.

Encontramos enfoques de estética Impresionista, del gran Dalí, renacentista en los vestidos que luce Stone y en esa fotografía asombrosa que nos transporta a mundos imaginarios imposibles.

Dirección

Yorgos Lanthinos vuelve a repetir con su actriz estelar de “La Favorita” para dar forma a esta versión.

Valoración personal

No es para todos los públicos.

A medida que avanza la trama se va desvelando el secreto de Bella, es más inteligente que cualquier ser humano normal. Quizás entendemos esta como una parodia de aquellas historias, sin edulcorante. Aromatizado con las melodías de arpas y violines que aportan cierta inquietud emocional al espectador.

Con elementos como huesos, esqueletos, la aberración humana, la espiritualidad. La perdición de unas almas que están condenadas se ve reflejada incluso en la decadencia de la personalidad de los personajes.

Es una película muy difícil de ver a pesar de esa estética surrealista y apasionante que nos presentan. Es como llevar a la gran pantalla una sucesión de poemas góticos. Humor negro, picaresca e ingenioso sarcasmo.

Puntuación: 3/5.