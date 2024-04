​Por el fin de la destructiva industria pesquera

València Animal Save al igual que ocurrió en muchos otros lugares, realizó el pasado sábado una impactante performance sobre la cruel realidad que atraviesan todos y cada uno de los animales acuáticos para una alimentación antinatural y que de rebote está destrozando nuestros océanos en el caso de estas víctimas a las que se les dio voz apoyando las jornadas mundiales por el fin de la pesca en todas y cada una de sus sádicas formas.



Durante el acto se tienen conversaciones con la gente, pues muchas personas no se paran a pensar hasta que visibilizan esos ojos de sufrimiento tras las pantallas mediante las cuales las personas activistas vestidas de negro muestran la realidad de los animales en plena plaza de la Virgen de Valencia.

"Hemos realizado este acto con una performance especial por los animales acuáticos y los océanos con pantallas, carteles, máscaras de peces y red de pesca de arrastre auténtica. Los peces y los animales acuáticos en general representan el 95% de las víctimas del especismo, la discriminación por especie a los animales y además, la pesca ocasiona capturas accidentales de muchos animales que se atascan en las redes que se quedan en el mar. Es necesario poner fin a esta injustificable crueldad optando por las alternativas vegetales a los productos del mar", ha explicado María Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save.

¿Personas fieles al sistema que por motivos religiosos "no pueden" comer carne en semana Santa, pero si la de animales marinos?



Toneladas de animales acuáticos son condenados a una lenta asfixia, golpes y todo tipo de prácticas estándar de la industria pesquera, pues es lo que tiene utilizar a los animales como el que utiliza una mesa a pesar de que lógicamente son seres sintientes que merecen ser protegidos y la única forma de hacerlo, es optar por un cambio en la alimentación.

La semana "Santa" ha sido la excusa perfecta para que los "periodistas" no lo cuenten, que ya de por sí lo hacen poco, pero durante estos días se seguirá intentando que salga en los medios de comunicación este acto realizado a nivel mundial por el fin de la pesca.

¿Alguien te ha contado alguna vez que casi la mitad de plásticos en el mar provienen de las redes de pesca o te has parado a pensar por un momento la gran contaminación añadida de los barcos pesqueros en una situación de urgencia climática cada vez mayor?

Maximiliano Bello es uno de los mayores expertos mundiales en políticas marítimas internacionales y tras ser entrevistado por el mundo (un periódico poco sospechoso de tener nada que ver con el veganismo), señaló en la entrevista que comer pescado no es sano como dicen y que está poniendo en peligro nuestro planeta.

TESTIMONIO DE UNA BIÓLOGA



Rosa Más, es una bióloga que realiza activismo en València Animal Save y en muchos otros colectivos de protección animal o también a favor del único planeta que tenemos.

En Valencia, representa a la asociación Feumve que al nivel nacional lucha para que todos los niños puedan tener algo tan sencillo como un menú vegano de calidad en todos los colegios cuando lo piden y también para defender a la infancia vegana, pues en ocasiones por culpa de los prejuicios e ignorancia que inculcan los adultos llegan a sufrir muchísimo simplemente por respetar a todas las especies de animales.

Hasta la asociación española de pediatría o la academia Americana de nutrición y dietética (entre muchísimas otras) avalan una alimentación completamente vegetal en cualquier etapa de la vida y señalan que llega a prevenir enfermedades si se planifica bien por lo que dejemos por favor de vulnerar los derechos de la infancia y atacar a quien precisamente sabe y quiere cambiar el mundo, pues normalmente a las niñas y niños se les oculta toda esta terrible realidad para que no puedan empatizar y coman sin saber.

En fin, aquí os dejo textualmente los conocimientos científicos de la bióloga respecto a la industria pesquera:

"La capacidad de responder a los estímulos nocivos es común a todos los animales: se conoce con el nombre de nocicepción y consiste en la habilidad de detectar y reaccionar a los estímulos que comprometen su integridad. Desde un punto de vista humano, es difícil interpretar el comportamiento animal porque tendemos a asimilarlo a experiencias propias.

De este modo, en el humano el estímulo de los nociceptores se identifica con la sensación dolorosa, descrita como una experiencia sensorial y emocional desagradable, en contraste con la definición de dolor en los animales no humanos, que se asimila a una experiencia sensorial aversiva, causada por un daño que provoca una reacción motora y vegetativa para evitarlo.

Sin embargo, a medida que conocemos mejor las capacidades de los demás animales, esa diferencia sensorial es más difusa y nos hace ser más conscientes de lo mucho aún ignoramos sobre ellos", declara.



RESPECTO A LOS ANIMALES ACUÁTICOS

Continúa explicando:

"En el caso de los animales acuáticos, los estudios confirman la gran variedad de sonidos que emiten hasta 800 especies marinas. Las vocalizaciones, similares a gruñidos y zumbidos, juegan un papel vital en su comportamiento, incluyendo reproducción, alimentación y defensa del territorio.

Esencialmente, así es como se comunican entre sí y al igual que entre los pájaros, el sonido juega un importante papel en sus vidas, si bien apenas estamos empezando a apreciar la complejidad involucrada y a tener una idea rudimentaria de lo que está sucediendo en el ambiente acústico submarino.

De lo que ya no puede caber la menor duda, es de que nos hallamos ante seres sintientes, con interés por vivir y por evitar experiencias negativas.

No hay forma humanitaria de matar a quien no quiere morir; fuera del agua los animales mueren por asfixia, sufriendo, aunque no podamos oírles gritar.



La preocupación por la conservación de los ecosistemas acuáticos es contradictoria con el uso de los animales que en ellos viven, pues la pesca causa graves perjuicios sobre fondos de ríos, lagos y mares; consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos.

Esta mentalidad utilitarista y antropocéntrica ha sido la que nos ha conducido al desastre medioambiental actual. No tenemos derecho a disponer de los individuos de otras especies animales sin la menor consideración por sus vidas, pues cada individuo tiene su razón de ser que no es de nuestra competencia, no son objetos al albur de nuestras extravagancias.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad poco o nada dada a profundizar en los asuntos que nos afectan en lo cotidiano y que son los que deberían causarnos una mayor preocupación; sobre todo, cabría revisar la falta de empatía, la arrogancia que supone anteponer los caprichos propios al dolor ajeno.

Podemos desarrollar una sociedad realmente solidaria, considerando derechos básicos para todos los animales; con ellos compartimos la capacidad de sentir, además del hogar. No hay ninguna razón para seguir usándolos y todas para dejar de hacerlo", zanja la bióloga.

LOS ACUARIOS DEBEN CERRARSE YA Y LA GRANJA DE PULPOS NO ABRIRSE

También se pidió una vez más el cierre de todos los acuarios donde los animales permanecen recluidos, son alejados de su hábitat donde nadan largas distancias y desarrollarían todos sus comportamientos naturales. Además, son entrenados duramente para realizar inútiles espectáculos y condenados a la miseria simplemente porque el humano que paga una entrada no mira más allá.

Como siempre, si los acuarios siguen abiertos es por el adoctrinamiento que sufre la infancia, pues si a las niñas y niños se les contara la realidad de los demás animales no querrían entrar a la vista de que precisamente quieren acudir a estos sitios para poder observar a los animales que tanto les gustan desde su inocencia.

Colectivos como Feumve cuya bióloga ha aportado sus conocimientos científicos a favor de la liberación animal, también promueven que las niñas y niños deben saber de dónde viene su comida, al igual que todo lo que provenga de los animales directa o indirectamente.

¿Por qué no interesa contarles todo esto en las escuelas y en los propios hogares para que crezcan en la verdad, sabiendo y empatizando?



Respecto a la granja de pulpos que se quiere abrir en Gran Canarias por la destructiva multinacional pescanova, no hay que abrir más centros de explotación animal y que subsidiariamente acabarán más aún con el planeta, pero es que además científicos, biólogos, veterinarios y todo tipo de expertos que nada tienen que ver con el veganismo, también están pidiendo que no se abra este centro de hacinamiento similar a los campos de concentración donde millones de animales "de granja" permanecen en condiciones miserables.

Respecto al consumo de animales marinos, más de 220 especies diferentes ingieren desechos microplásticos y muchas de ellas son consumidas posteriormente por los humanos, como mejillones, ostras, almejas o camarones. Un grupo de expertos de la ONU evaluó el desastroso impacto potencial de los microplásticos, los contaminantes asociados sobre la salud de los consumidores, y las implicaciones ecológicas para los organismos acuáticos.

En consecuencia, sé que es habitual en los humanos no cuestionarse nada de lo que hacemos y no pensar antes de actuar, pero ahora tienes la información y posibilidad de hacerlo e incluso visibilizar documentales como Seaspiracy y lo que el pulpo me enseñó.

CRUELDAD ABSOLUTA

Los peces y otros animales víctimas de la industria pesquera mueren por descompresión, sacándolos de las profundidades del mar hacia la superficie y haciendo que sus órganos internos estallen y otra forma bastante habitual es una asfixia lenta hasta la muerte total.



El horror y el sufrimiento antes de morir es tremendo y por ello se agitan para volver de forma desesperada al agua y otros animales mueren como resultado de las heridas del proceso de captura o por agotamiento extremo al tratar de liberarse de las redes que normalmente son de pesca de arrastre.

Por poner algún ejemplo más, animales como las langostas o los cangrejos son cocinados vivos. La langosta literalmente se implosiona sobre sí misma por el dolor que experimenta al cocinarles vivas. Una vez sumergidas en agua hirviendo, sus órganos se desintegran completamente por el extremo calor, pero su exoesqueleto no se rinde y sigue aferrándose a su solidez, prolongando aún más la terrible agonía del animal.

El sonido sordo (como un grito) que oyes cuando se cocinan es un golpe emitido por los poros del exoesqueleto mientras hierven los órganos. Es la muerte más dolorosa y cruel que un ser vivo puede encontrar a manos de humanos.

En los restaurantes y algunos supermercados permanecen en ridículas peceras hasta que alguien elija su final, el final que será lo mejor que le pueda pasar a estos seres vivos en un mundo egoísta y despiadado en el que los humanos de manera antropocéntrica dominan todo a su antojo.



En un supermercado del centro comercial Bonaire pude grabar la conversación con un hombre cuando compraba unas langostas, pues al ver que se las llevaba vivas mientras yo grababa las ridículas peceras donde tienen las tenazas encintadas para que no se puedan defender, el hombre decía con total frialdad que eso se mete a la cazuela y ellas ya se van muriendo (para ese hombre meter a la cazuela a un ser vivo para que muera de manera lenta y agónica es lo mismo que hervir unas patatas).

Hace unos años la RAE fue acertada reconociendo la discriminación por especie que sufren los animales y nombrándolo especismo, una injusticia que atraviesan diariamente las víctimas condenadas al tormento para productos que nadie necesita en ninguna etapa de la vida como corroboran todas las fuentes expertas.

El especismo ya está definido como la discriminación por especie por nuestra Real Academia Española y la oposición a esta discriminación incoherente y que no se sostiene de ninguna de las maneras, es el veganismo, una filosofía ética de vida que excluye a los animales de toda la explotación mediante la alimentación, vestimenta, los inútiles experimentos con animales que solamente sirven para torturar más víctimas manteniendo un negocio redondo o la larga lista de entretenimientos que el humano realiza con los animales (visita noesmicultura.es para las firmas presenciales que urgentemente se necesitan para intentar desproteger la tauromaquia).

Lógicamente, los animales acuáticos son una víctima más del especismo e incluso mucha gente deja de comer carne, pero a estos seres no les da consideración y cree que por cambiar la carne por pescado, está haciendo realmente algo productivo.

Aunque el veganismo solamente es por el respeto que merecen los animales independientemente de su especie, os podéis imaginar a cuanta gente podríamos alimentar si dejáramos de criar en la explotación a millones de animales más que humanos y esos recursos vegetales fueran a la población, pues esto lo corrobora hasta la ONU que señala que una alimentación vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

¿Se ha planteado alguna de las personas que a menudo intenta ridiculizar, atacar y buscar satisfacción haciendo daño a los veganos que las poblaciones más humildes tienen mayor esperanza de vida por alimentarse solamente de plantas?

Respecto a nuestro planeta, no tenemos otro, cada vez las consecuencias de nuestro antropocentrismo nos están afectando más a los propios humanos, pues la mayoría de desgracias que ocurren en el mundo es por culpa de lo que hacemos con los animales.

El Mar menor, el incendio de no sé qué pueblo, las víctimas humanas de la caza, la crisis climática, la fauna, el hambre en el mundo y podría seguir un día entero explicando las consecuencias, pero no terminaría nunca este artículo de colaboración.CONCLUSIONES FINALES: NO ESPERES QUE NADIE HAGA NADA POR TI, HAZLO TÚTú que eres quién lee este artículo eres la persona que puede cambiar el mundo, pues el mundo se cambia diciendo rotundamente NO a lo que no es justo y por ello, espero que elimines tu apoyo a la industria pesquera y a toda la explotación animal informándote de la larga lista de alternativas deliciosas, nutritivas, sencillas y que si quieres, pueden imitar incluso el sabor y textura (lo más recomendable es que utilices productos de proximidad).

No esperes que los políticos o las empresas vayan a mostrar preocupación por todas las víctimas mencionadas, si acaso las empresas se subirán al carro del veganismo como están haciendo al haber cada vez más demanda y es por eso que el mercado ha avanzado tanto e industrias como la pesquera están poniendo los sellos de bienestar animal o sostenibilidad para engañar a un consumidor con el que lo tienen bien fácil, pues ya os digo que esto es para aliviar malas conciencias.

Muchos medios de comunicación son parte del problema, pues además de no contar estas cosas, crean campañas de desinformación como la que hicieron con las preciosas aves acuáticas de la Albufera (flamencos).

Todas las personas activistas de València Animal Save realizan activismo desde el altruismo, desde el saber que las víctimas merecen ser defendidas y que nadie debe hacernos creer que defender a los animales es una causa menor.

¿Cuantos animales como tortugas y otros mueren por culpa del 46% de plásticos que las redes de pesca dejan en los mares o cuantos de esos plásticos son ingeridos por los animales?

Durante dos meses a finales de 2022, un investigador defensor de los animales grabó a barcos sacrificando salmones y truchas en distintos puntos de la costa escocesa, utilizando tecnología de drones. Las imágenes capturadas revelan una serie de abusos habituales, incluidos el hacinamiento, fallos en el aturdimiento, heridas causadas por la maquinaria, y peces arrojados violentamente por los trabajadores, pero vamos, aunque las condiciones fueran "mejores" jamás eso justificaría el sufrimiento y la muerte de seres vivos.

Mark Borthwick, experto en peces e investigador doctoral de Open-Oxford-Cambridge Partnership, calificó estos hallazgos como «uno de los peores maltratos a peces que he visto en toda mi carrera», pero claro, lo que no se ve no existe...

En consecuencia, la industria pesquera y toda explotación animal debería acabar y los trabajadores reinventarse como han hecho muchas empresas de leche de vaca (robada a un ternero para esclavizar a las madres y después mandarlas al matadero) y ahora solamente fabrican vegetales siendo un éxito.

También recordar que la granja de pulpos de Gran Canaria supondría más horror para los animales al abrirse un nuevo campo de concentración y que cada vez que acudes a un acuario, estás financiando el cautiverio, la soledad y el sufrimiento de los animales (al igual lógicamente que en un zoológico).

¿Por qué la industria pesquera ahora está obsesionada con que no se pueda llamar pescado vegano, salmón vegetal o gambas veganas a las alternativas, mostrando una cínica preocupación por el consumidor a pesar de que la gente cuando lo compra sabe perfectamente que lo que come es vegetal y no de animal?

Está claro que hay miedo al avance, pues si alguien necesita disfrutar de un sabor, puede hacerlo sin todas las consecuencias ya expuestas, pero también hay muchos sabores nuevos y maravillosos que descubrir en la alimentación vegetal (además de que cualquier receta de toda la vida puedes hacerla vegana).

Estas fiestas disfrutaré de unas espectaculares torrijas veganas caseras, al igual que de la Mona de Pascua vegana con y sin chocolate del horno los manchegos del barrio de marchalenes en Valencia, pues gran parte de la panadería excluye los productos de origen animal en los dulces y salados que venden.



Igualmente, en Valencia tenemos deliciosos restaurantes veganos por la zona de la jordana, Ruzafa, El Carmen, Cabañal, Benimaclet y muchas otras zonas.

Antes de acabar, te recuerdo que puedes visibilizar los documentales Seaspiracy y lo que el pulpo me enseñó (entre muchos otros).

Aunque pueda parecer largo, en este artículo solamente he puesto unos ejemplos muy breves de la realidad de los animales acuáticos y te recomiendo que a partir de ahora sigas la página "València Animal Save" en tus redes sociales.

Por respeto a los animales, da el paso al sencillo veganismo, la única forma de respetar la vida, la libertad y los derechos de los animales para los que su única esperanza eres tú.