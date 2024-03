​Los animales sometidos tuvieron voz en un macroencuentro poético en Tenerife

Dentro del marco de “Voces del Tenerife”, el poeta valenciano Ángel Padilla asistió como ponente invitado -Padilla con su literatura antiespecista- en un acto homónimo a una de sus más ambiciosas obras poéticas, “La Bella Revolución”.



Más de 60 poetas se dieron cita en ese macroencuentro de poesía de la conciencia crítica. Los actos comenzaron desde el miércoles 20 de marzo hasta el domingo 24, en la ermita de San Miguel Arcángel, La Laguna, Tenerife. Esta fue una nueva edición de un festival que lleva 25 años en funcionamiento en varias partes de España y ya visitó Tenerife en 2017.

Según la organización, Voces del Extremo Tenerife 2024 exploró temas tan diversos como la ciencia, el turismo, la violencia de género o la defensa de los animales.

En este último sentido, dentro de los actos poéticos, el festival contó con tres actos dedicados a los animales.

El viernes 22 de marzo, numeroso público pudo asistir al acto con nombre “Poesía animalista para la esperanza”, donde junto a dos poetas personal del Santuario Petricor explicaron cuestiones relacionadas con la protección y el respeto a todos los animales, ya sean considerados domésticos o silvestres.

El sábado 23 de marzo, Ángel Padilla, conocido en el movimiento animalista como “el poeta de los animales”, de 12 de la mañana a 12: 30, llevó a cabo su recital con nombre “La Bella Revolución”, donde junto a un número grande de voluntarias veganas recitaron poemas antiespecistas, sonaron canciones de las letras de algunos de los libros del poeta, sobre todo de la obra “La Bella Revolución”, hubo danza, teatro pánico, activismo literario, en suma (según refleja Padilla), sin dejar de reseñar la participación (por vía telemática) de la niña Clementina, quien con tan sólo 9 años es vegana y tiene un canal en youtube (“ClemN Mentora del mundo”) donde anima a la gente a dejar de comer animales. “Una de mis mejores bazas -explica el poeta- para el espectáculo activista animalista que preparé, era Clementina. Jamás he visto una potencia vital, entre los humanos, tan arrolladora. Clementina, con tan sólo nueve años, nos supera a todos de lejos. Escucharla hablar de los animales, de sus derechos intrínsecos y de por qué no debemos dañarlos ni mucho menos comerlos, vale más, si se la escucha a ella cinco minutos, que leer dos largas obras de filósofos veganos... Cuando me hablaron de montar algo potente con mi poesía por los animales en el festival Voces del Extremo -continúa Ángel Padilla-, de inmediato pensé en comunicarme con las activistas veganas de la zona, pero no podía llegar a sospechar que encontraría tanto talento y fuerza; desde la bailarina Andrea, quien acompañó con su danza contemporánea muy animal a mi lectura del poema “Derriba”, del libro “Camino/The Path” (y con sonido de elefantes barritando a la par de mi voz), pasando por cualquiera de los brillantes voluntarios, veganos y veganas todas, a quienes para interpretar la obra poética que monté, a sus preguntas les expliqué que no quería actores, sino veracidad, tripas, que fueran ellos. Así, el recitado de poemas, canciones y danza vegana animalista, de inicio a fin, resultó un golpe inesperado en la moral de los asistentes al acto. Recibí al terminar gente con los ojos llorosos, muchos nos dieron las gracias. Otros, celebraron la calidad de los textos y de la puesta en escena conjunta, el adjetivo más nombrado es 'potente'. Tanto es así, que el organizador del evento calificó lo nuestro, nuestra Bella Revolución de los animales, como el espectáculo más poderoso de los cinco días de festival. Que ya era hora -concluye el poeta de los animales- de que los animales pudieran hablar en festivales de poesía contemporánea y recibir eco, sus miserias -para ser reparadas de inmediato- en prensa.”

Finalizando los actos animalistas, el domingo 24 de marzo a las 12:30 se pudo asistir a un evento de poesía contra la caza, con título “Encañonando a inocentes”, de la mano de Neri Colón y Teresa García.

El coordinador del encuentro poético resumió que contar con la fuerza de La Bella Revolución entre las demás actuaciones poéticas, tener a los animales 'presencialmente' en Voces del Extremo Tenerife 2024, es lo que ha dado sentido a estos encuentros de poesía de la conciencia crítica.