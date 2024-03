Beneficios de una instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada, por Grupo Jalcris

El coste en las facturas eléctricas ha aumentado de forma significativa, generando un gasto mayor e incluso insostenible en algunos hogares y empresas.

En este escenario, el autoconsumo mediante paneles solares y equipos fotovoltaicos se ha establecido como una solución para reducir este coste. Los propietarios y empresarios están cada vez más interesados en generar su propia energía de manera sostenible y utilizar la distribución eléctrica como servicio alternativo. En Grupo Jalcris ofrecen a los usuarios un servicio de instalación fotovoltaica con conexión a red eléctrica, el cual proporciona soluciones completas para ahorrar en el consumo eléctrico diario.

Beneficios del autoconsumo solar conectado Grupo Jalcris trabaja con base en dos tipos de autoconsumo, el solar aislado sin conexión a red eléctrica y el conectado a dicha red. Este último consiste en una instalación fotovoltaica conectada a una red de autoconsumo y, al mismo tiempo, a una distribución eléctrica física. Esto genera dos beneficios claves. El primero es que la empresa u hogar se abastece directamente de la energía que produce su instalación fotovoltaica sin depender de terceros. El segundo beneficio, es que no es necesario comprar equipos de almacenaje como las baterías solares, ya que es posible usar la contenida en la red eléctrica en días con poca luz solar. Por otra parte, el autoconsumo conectado y fotovoltaico también constituye una gran contribución al ahorro de recursos para la producción de electricidad. La razón de ello es que al generar recursos energéticos propios se evita la necesidad de realizar transportes, donde se pierde hasta un 10% de la energía eléctrica convencional.

Ventajas extras de utilizar tecnologías de autoconsumo fotovoltaico Ahorrar costes en las facturas de luz, producir energía propia y tener recursos excedentes en la noche o los días nublados, son los beneficios más conocidos del autoconsumo fotovoltaico conectado. Sin embargo, existe otra ventaja fundamental de este tipo de consumo eléctrico. Este es el poder generar energía limpia, renovable y sustentable. Gracias a ello se reduce en gran medida el uso de combustibles fósiles para el abastecimiento de la demanda eléctrica en ciudades, países e incluso zonas rurales.

Actualmente, el uso de combustibles fósiles representa uno de los factores de contaminación ambiental más peligrosos para el planeta Tierra. No obstante, hoy día es más sencillo acceder a financiación, préstamo, subvención o pre-financiación por parte del gobierno y otras entidades para realizar una instalación fotovoltaica. Con Grupo Jalcris es posible conseguir hasta un 100 % de pre-financiación para iniciar la reducción de la huella de carbono mediante la generación de energía limpia y sostenible.

Por último, Grupo Jalcris también cuenta con soluciones a medida de autoconsumo conectado y no conectado para particulares y negocios de todos los sectores. Estas soluciones están disponibles para una gran variedad de provincias españolas, incluyendo Málaga, Murcia, Madrid, Alicante, Valencia, Toledo y Zaragoza.