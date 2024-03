Devuelving.com y su servicio de franquicias online rentables

El comercio electrónico ha generado notables aportaciones a la economía mundial, especialmente en los últimos 4 años, en los que ha registrado sus más altos índices de crecimiento.

Solamente en España, las compras en internet alcanzaron una facturación cercana a los 19.5 millones de euros, únicamente en el último trimestre de 2022. Para empresas como Devuelving.com, estas cifras son el reflejo de los hábitos de consumo que tienen las personas en la actualidad y del potencial de las tiendas virtuales para el desarrollo del sector productivo.

Aunque hoy en día está más en auge que nunca, hace más de 10 años, devuelving.com diseñó un novedoso servicio de franquicias online rentables, con el cual ofrece a los inversionistas, la posibilidad de tener su propio negocio digital para comercializar productos de consumo masivo, fabricados por marcas reconocidas y de amplia trayectoria.

Franquicias rentables en internet El objetivo de estas franquicias es proporcionar a las personas una salida rentable para generar ingresos, mientras ofrecen a los consumidores más canales de acceso para adquirir sus productos favoritos y cotidianos, ya sean artículos de aseo, cuidado corporal, perfumería, droguería, cosmética, parafarmacia, productos para bebés, etc.

Asimismo, Devuelving.com busca sobrepasar los alcances de las tiendas virtuales estándar, ofreciendo a sus franquiciados, acceso a un centro comercial digital, con el cual es posible promocionar más de 24.000 productos, todos ellos productos que los clientes ya compran de forma habitual. La gran ventaja y diferencia de su modelo de negocio radica en que los clientes son compradores habituales y repetitivos, con lo cual desde el primer momento se comienzan a obtener beneficios.

Una de las ventajas de esta franquicia es que la casa central de Devuelving.com es la que se encarga de controlar, gestionar y movilizar el stock de productos, por lo que no es necesario que los franquiciados tengan que comprar productos en ningún momento ni utilicen almacenes o locales para el almacenamiento y cuidado de los productos.

En este caso, la labor del franquiciado radica en el desarrollo de un esquema de atención al cliente que le permita llegar a una comunidad más amplia de consumidores, mientras diseña estrategias de promoción que aumenten el alcance del negocio y atraigan a una mayor cantidad de clientes potenciales.

Por otro lado, Devuelving.com busca eliminar algunas de las barreras más sólidas para el emprendimiento online, ya que las personas no necesitan de una inversión masiva en inventario, un local físico o un equipo de logística complejo, para alcanzar las metas deseadas y liderar una franquicia online rentable. Además, todas las cuestiones técnicas complicadas como la creación de la página web, mantenimiento informático, pasarelas de pago, atención al cliente, etc. están resueltas desde la central sin coste ninguno para el franquiciado.

Ingresos desde el primer momento Toda la gestión del negocio puede realizarse desde casa, para lo cual el franquiciado solo necesita un ordenador personal, un teléfono móvil y toda su energía y conocimientos para asumir el reto de convertirse en emprendedor exitoso.

Para Devuelving.com es muy gratificante contribuir al desarrollo personal de sus franquiciados, proporcionando toda la ayuda y herramientas necesarias para que alcancen su independencia económica en poco tiempo y reciban ingresos propios desde el primero momento.

Al tener un coste inicial muy pequeño y no tener costes mensuales de ningún tipo, la franquicia es recomendable tanto para los emprendedores que la quieren tener como su principal fuente de ingresos como para personas que tengan un trabajo o un negocio y estén buscando aumentar sus ingresos.

Con este servicio, Devuelving.com espera que las personas aprovechen el potencial de las tiendas online, presentando alternativas que se ajusten a la alta demanda de productos online y a las necesidades individuales de cada franquiciado.