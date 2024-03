Reinas de la belleza más allá de la pasarela

Los concursos de belleza en menos de una década han sufrido una importante evolución y las reinas de la belleza van más allá de las pasarelas. Tanto es así que han apostado definitivamente por la diversidad y por el empoderamiento.



Ya han ganado títulos desde personas transexuales hasta mujeres de más de setenta años y nos han representado internacionalmente fuera de España cosechando excelentes críticas. Pues la edad, ni el cuerpo es ahora un impedimento para demostrar que el talento y la belleza no conoce límites.

El anterior fin de semana se celebró en Zaragoza el Concurso Miss +30 en el céntrico Hotel Bostón con un acreditado jurado que estaba compuesto por antiguas misses internacionales, destacados cirujanos, personas vinculadas al mundo de la moda, la peluquería y el mundo artístico.

De hecho, dos de las ganadoras, las ganadoras de las categorías +40 y +50 del mismo fueron entrevistadas el domingo 24 de marzo en el programa ¡Fiesta!, Beatriz Martínez y Svitlana Birkyna, una ucraniana de 52, con un hijo en la guerra y al que no han podido sacar de ese infierno, aunque lo ha intentado con todas sus fuerzas.



Apostando por la diversidad, la ganadora de Miss Zaragoza +30 fue la modelo curvy Diana López, la primera modelo curvy que gana este certamen de Mrs. +30.

Entre otros nombres de ganadoras que destacaron fueron la banda Universal Woman Zaragoza +40 Carmen Sanz Pueyo o la Universal Woman Zaragoza +50 Patrocinia Andeme o Pilar Cuadrado que se llevó la corona de Miss. Earth Zaragoza.

Las ganadoras de los títulos Dorados representarán a Zaragoza en los Certámenes de Belleza que correspondan ya sea a nivel nacional o internacional como serán Mrs. +30 Spain 2024, universal woman of the year y Mrs Universe Official.

Lo más importante es que todas las candidatas a la corona disfrutaron de ese evento y según sus propias palabras sirvió para “reforzar su autoestima y reconocer la fuerza de ser mujer en un mundo que avanza hacia la igualdad”.

La encargada de hacer posible este evento fue la experimentada modelo y miss Thais Arias que aporta al mundo su conocimiento y su ilusión por lo que hace y por lo que sigue trabajando. Se pudo disfrutar de la moda y del gran diseño de la firma Chander Pratt Colllection , una firma creada por la miss y modelo Blanca Rigau.

Un futuro esperanzador para un concurso que valora no sólo la belleza y el talento que comenzó en España ahora hace 95 años y que en un primer momento se premiaba a los tobillos de las candidatas y que ahora apuesta por el talento y el empoderamiento y que lo pueden ganar cualquier mujer, independientemente de su estatus , de su edad, de su peso y que no sólo se fija en las modelos.

De hecho la candidata a Miss Mundo del 2024 fue una mujer, médica, destacada en su profesión. Esta consiguió un destacado puesto dentro del certamen.

De este certamen destacar la fuerza y el talento que destacó una de las concursante Victoria que con más de setenta años dio muestras de clara vitalidad y talento y que afirmó: “Después de todo, siempre he sido joven y soy joven pues lo que no importa es a que edad se decide ser joven y le doy las gracias a Thais por darme esta magnífica oportunidad”.

Una de las participantes que también fue una destacada concursante, María Elena Azagra Marín al preguntarle cómo se sentía tras esta experiencia contestó: “ Es una experiencia que agradezco y que demuestra que la mujer de hoy es una mujer fuerte que sabe cual es el camino donde se hace fuerte y que apuesta por la autenticidad. Las mujeres somos las heroínas de nuestras vidas y abrazamos nuestra propia belleza desde la singularidad y la confianza”.

Fotos gentileza de Nacho Lamcuevas